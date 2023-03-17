Không ăn nằm với người phụ nữ khác, chồng trở về nhà sỉ vả vợ điều này khiến cô run rẩy nhận ra chuyện kinh khủng mà anh ta làm

Tâm sự 17/03/2023 17:02

Vợ cứ nghĩ chồng ngoại tình vì những lí do tiểu tam trẻ đẹp ngoài kia, nhưng có những lí do mà anh ta chỉ ra còn ngang trái hơn thế nữa.

Đàn ông từng có lúc nói yêu bạn không thể chia lìa, vậy mà cũng có khi ngoại tình không chớp mắt. Nhiều người đàn ông ngoại tình vì ham muốn thể xác, tình dục thăng hoa. Dù vậy, vẫn có những kiểu ngoại tình không vì tình dục ở đàn ông, nhưng còn đáng sợ hơn thế nhiều!

Ngoại tình tư tưởng - Kiểu đàn ông phản bội này tìm đến người phụ nữ khác vì tình cảm vợ chồng không còn như trước. Họ không ly hôn là vì trách nhiệm, vì chút nghĩa tình còn sót lại với vợ. Đến khi gặp được người phụ nữ khác khiến họ rung động, họ chỉ có thể dõi theo và nuôi những suy nghĩ ngoại tình. Họ tìm niềm vui trong việc ngoại tình tư tưởng, như để lấp đầy nhu cầu tình cảm bị thiếu hụt trong hôn nhân.

Không ăn nằm với người phụ nữ khác, chồng trở về nhà sỉ vả vợ điều này khiến cô run rẩy nhận ra chuyện kinh khủng mà anh ta làm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người cho rằng ngoại tình tư tưởng không nguy hiểm. Nhưng thực tế, một khi cơn ngoại tình này kéo dài trong một thời gian lâu sẽ dần tích tụ ham muốn, đến một lúc sẽ bùng phát khi không thể kiềm chế. Khi có một yếu tố tác động đủ mạnh, đàn ông ngoại tình lâu năm sẽ hành động cực đoan như một cách để giải tỏa.

Ngoại tình vật thể - Với kiểu ngoại tình này, “nhân tình” của đàn ông không phải một người phụ nữ nào, mà là những sở thích, thú vui. Đàn ông vì ham vui với một trò game, hay sở thích nào đó mà bỏ bê gia đình. Chỉ cần về nhà là họ lại lao đầu vào thú vui này như một cách giải tỏa căng thẳng trong ngày. “Người thứ ba” như không có hại gì này dần sẽ khiến hôn nhân của vợ chồng nguội lạnh.

Ngoại tình vật thể nghĩ là dễ thay đổi nhưng thật ra đã bào mòn tình cảm và sự chú ý của đàn ông dành cho vợ và gia đình.

Không ăn nằm với người phụ nữ khác, chồng trở về nhà sỉ vả vợ điều này khiến cô run rẩy nhận ra chuyện kinh khủng mà anh ta làm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình vì bị vợ xem thường - Kiểu ngoại tình này của đàn ông xuất phát từ cảm giác không được vợ tôn trọng. Những câu nói của vợ như “Anh vô dụng”, “Anh không làm ra tiền”, hay “Em quá thất vọng về anh"... dần khiến chồng cảm thấy bản thân không được coi trọng trong hôn nhân. Dù có từng yêu vợ thế nào, đàn ông cũng sẽ không chịu được cảm giác bị vợ xem thường. Và để chứng minh mình không vô dụng, họ sẽ tìm một người đàn bà khác coi trọng họ hơn.

Ngoại tình vì tiền - Đàn ông ngoại tình vì tiền thường là người không kiếm ra tiền nhưng lại nhu nhược muốn dựa dẫm vào người khác. Họ phản bội vợ vì muốn bạc tiền hay danh vọng cho bản thân. Với kiểu đàn ông này, vợ càng níu giữ càng vô ích, vì anh ta chỉ nghĩ đến bản thân mà thôi.

Ngoại tình vì yêu thật lòng - Đây là kiểu ngoại tình vì rung động thật lòng ở đàn ông. Ban đầu, có thể đàn ông bị cuốn hút vì sự mới mẻ khi hôn nhân dần thiếu thốn tình cảm. Nhưng lâu dần, họ thật sự yêu thương nhân tình. Khi đã ngoại tình thật lòng thế này, đàn ông sẽ chỉ coi vợ là nghĩa, nhân tình mới là tình yêu đích thực. Chính vì thế, đàn ông sẵn sàng từ bỏ vợ để chạy theo nhân tình.

Đàn ông dù phản bội vợ theo kiểu nào thì cũng sai. Vì một khi còn giữ hôn nhân với vợ mà đã nảy sinh lòng phản bội thì chính là cố tình làm tổn thương quá nhiều người, không xứng đáng làm chồng, làm cha hay làm một người đàn ông chân chính.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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