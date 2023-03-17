Là một người đàn ông hiện đại, tôi không đặt nặng vấn đề trinh tiết với vợ mình. Đối với tôi, một người phụ nữ mang phẩm chất tốt quan trọng hơn là chiếc màng trinh mỏng manh ấy. Điều đó có nghĩa thà vợ nói hết sự thật cho tôi biết còn hơn là dựng lên một màn kịch để lừa dối tôi.

Tôi vừa kết hôn được gần một tuần. Dù đang sống trong những ngày tháng vợ chồng son nhưng tôi và vợ không nói với nhau câu nào. Nguyên nhân xuất phát từ vợ tôi, cô ấy đã giấu tôi làm những chuyện không thể chấp nhận được.

Lúc tìm hiểu nhau, vợ tôi vẫn giữ nguyên vẻ ngây thơ trong trắng. Cô ấy không cho tôi đụng chạm quá mức. Thậm chí có lần đi du lịch, nằm cùng một giường nhưng vợ tôi vẫn nhất quyết giữ mình. Trên phương diện một người đàn ông, tôi có hậm hực và giận dỗi lúc ấy. Nhưng sau đó, tôi lại càng trân trọng và yêu thương vợ mình. Sợ bị mất người con gái nết na, tôi đã cầu hôn cô ấy chỉ sau 6 tháng yêu nhau.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về vợ thực sự khó tả. Cô ấy nhút nhát, nhu mì và dè dặt khi tiếp xúc với những người đàn ông khác. Ngay sau lần gặp ấy, tôi cảm thấy đó là một người hiếm có trong thời đại này. Càng nói chuyện, tôi càng thấy cô ấy ngoan ngoãn và cuốn hút. Vì thế nên tôi đã dốc hết tâm sức để bày tỏ tình cảm của mình.

Được đồng ý, tôi về nhà báo với gia đình rồi gấp rút chuẩn bị cho đám cưới. Tôi đã hết lòng với vợ. Vậy mà cô ấy lại giấu tôi nhiều chuyện như vậy. Trước khi cưới vài ngày, vợ tôi thừa nhận cô ấy đã từng trao thân cho một người đàn ông khác. Nếu nói rằng tôi không buồn, không suy nghĩ thì đó là lời nói dối. Bởi tôi đã đặt kỳ vọng vào vợ rất nhiều. Càng không ngờ cô ấy lại giấu tôi chuyện ấy suốt mấy tháng trời. Tôi đã sốc, sốc đến mức muốn chấm dứt chuyện cưới xin. Rồi sau đó, tôi lại phải an ủi mình rằng thời bây giờ chuyện trinh tiết vốn dĩ đã không quan trọng.

Đêm tân hôn, tôi vẫn chuẩn bị rượu vang và phòng tân hôn thật lãng mạn. Vợ tôi bước ra khỏi phòng tắm với bộ váy ngủ sexy, quyến rũ. Chúng tôi đến bên nhau và tôi đã thực sự là chồng của cô ấy. Sau khi gần gũi, tôi vào nhà vệ sinh nhưng lúc trở ra lại thấy vợ đang ôm bụng quằn quại. Máu từ thân dưới của vợ tôi chảy ra ồ ạt khiến tôi mất hết bình tĩnh. Gọi được xe cấp cứu, tôi bế vợ ra xe.

Ảnh minh họa: Internet

Đến bệnh viện, vợ tôi được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Tôi thì đứng bên ngoài và sốt ruột đến nỗi chỉ biết đi lại quanh cánh cửa phòng cấp cứu. Một lúc sau, bác sĩ trở ra và nói vợ tôi đã bị sảy thai. Bác sĩ còn đưa ra một tờ giấy kết quả xét nghiệm và động viên tinh thần tôi.

Chuyện đến nước đó làm tôi không đứng vững nổi. Đó là lần đầu tôi và vợ ở bên nhau, tại sao lại có chuyện cô ấy sảy thai được? Quá sốc và thất vọng, tôi lặng lẽ rời bệnh viện rồi đi thẳng về nhà. Sau khi xuất viện, vợ tôi vội vã nói cô ấy bị người yêu cũ đe doạ sẽ tung ảnh nóng nên mới miễn cưỡng làm theo.

Tôi không dám tin và cũng không muốn tin những gì vợ nói. Mỗi lần nghĩ đến đêm tân hôn, tôi lại cảm thấy ám ảnh. Mấy ngày nay, vợ chồng tôi sống cùng nhà nhưng không khí căng thẳng vô cùng. Liệu có phải đây là cái giá mà tôi phải trả khi quá vội vã tiến đến hôn nhân không?