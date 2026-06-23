Khinh khỉnh thấy thông gia đi xe máy 'ghẻ' đưa dâu, mẹ chồng tái mặt khi nghe số tiền giấu bên trong

Tâm sự 23/06/2026 13:58

Vào ngày tổ chức hôn lễ của chúng tôi thì nhà trai thuê dàn xe ô tô đến rước dâu rất hoành tráng. Còn về phần nhà tôi thì bố mẹ lại quyết định đi xe máy sang nhà trai, vừa thoáng mát lại không bị say xe.

Yêu nhau được hơn 1 năm thì tôi và Tuấn làm đám cưới, mọi người cứ đinh ninh là tôi cưới chạy bầu mới gấp gáp như vậy, ít nhất cũng phải yêu vài năm để hiểu nhau hơn đã. Nhưng tính tôi rất thoáng, nhận thấy Tuấn là người đàn ông tốt, mẫu mực nên tôi cũng không muốn yêu lâu để đêm dài lắm mộng.

Nói về gia cảnh hai bên thì nhà chồng tôi cũng khá giả, bố chồng thì rất hiền hậu nhưng ngược lại thì mẹ chồng khó tính. Còn bên nhà tôi thì bố mẹ trước đều làm kinh doanh nay đã nghỉ hưu. 

Tôi là con út, anh chị em của tôi đều đã yên bề gia thất hết cả rồi. Nhà tôi và nhà chồng cách nhau 50 km, nhưng vì không muốn bày vẽ nhiều thủ tục cho tốn kém thời gian và sức khỏe, tiền bạc nên hai gia đình quyết định gộp ăn hỏi và đưa dâu cùng 1 ngày cho thuận tiện luôn.

Vào ngày tổ chức hôn lễ của chúng tôi thì nhà trai thuê dàn xe ô tô đến rước dâu rất hoành tráng. Còn về phần nhà tôi thì bố mẹ lại quyết định đi xe máy sang nhà trai, vừa thoáng mát lại không bị say xe. Quan trọng nhất là bố tôi dùng con xe máy tồi tàn nhất để bỏ số tiền hồi môn tặng con gái vào trong đó, tính ra thì 2 tỷ chứ không phải ít ỏi gì cả.

Mẹ tôi bảo thuê xe ô tô đi cho đỡ bị nhà trai xem thường, nhưng bố tôi một mực bảo:

"Đi xe cũ rồi lại xấu xấu bẩn bẩn như này chở tiền không bị chú ý. Số tiền này là để cho vợ chồng nó mua căn chung cư sống cho thoải mái''.

Khinh khỉnh thấy thông gia đi xe máy 'ghẻ' đưa dâu, mẹ chồng tái mặt khi nghe số tiền giấu bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi cưới thì tôi biết rõ mẹ chồng khó tính, bà cũng gặng hỏi xem bố mẹ tôi cho của hồi môn bao nhiêu nhưng tôi không nói cụ thể. Bởi tôi muốn đến ngày cưới thông báo cho bất ngờ.

Còn chồng tôi thì nói nhỏ với tôi là bố mẹ chồng sẽ tặng con dâu 2 kiềng vàng trị giá 1 cây. Lúc đó tôi cũng không nhận xét gì vì quà của bố mẹ cho thì đó là lộc, bao nhiêu cũng quý cả.

Ngày cưới thấy nhà tôi đi xe máy cũ kỹ sang thì mẹ chồng tôi khó chịu ra mặt. Thậm chí lúc khách khứa ra về gần hết thì mẹ chồng bĩu môi bảo:

"Đám cưới con cái là chuyện cả đời thế mà ông bà thông gia không thuê được cái xe nào tử tế hơn à? Nhìn xe này khác nào chở lợn không cơ chứ? Ông bà không đủ tiền thuê thì cứ bảo với nhà tôi thuê cho. Chứ làm ăn kiểu này thì khác nào ông bà bôi tro trát trấu vào mặt gia đình tôi?''.

Lúc mẹ chồng tôi nói thì mọi người ai chứng kiến cũng thấy ái ngại, không biết phải nói lại sao nữa. Bản thân tôi thì có chút khó chịu khi mẹ chồng dùng những lời lẽ như vậy để nói với bố mẹ tôi.

Vậy nhưng lúc đó bố tôi vẫn bình tĩnh, ông nhẹ nhàng đáp:

''Xe này trông bẩn bẩn thế thôi nhưng tôi cố tình chọn nó để bỏ 2 tỷ vào đó làm của hồi môn tặng vợ chồng con rể đấy bà ạ. Chứ nhà tôi xe đẹp thiếu gì, bỏ tiền tỷ như này thì đi xe xấu cho đỡ bị chú ý''.

Vốn dĩ mẹ chồng khó tính, đang cau có thì vừa nghe thấy số tiền 2 tỷ mắt bà liền sáng bừng lên:

''Hóa ra ông bà thông gia tính toán chu đáo, cẩn thận như vậy. Tôi đúng là chẳng nhanh ý gì cả, mong ông bà thông cảm nhé''

Kể từ lúc đó thì mẹ chồng tôi cười tíu tít suốt cả ngày, bà cũng quan tâm chăm sóc tôi nhiệt tình lắm. Lúc này chợt tôi nhận ra đàn bà không hơn nhau ở tấm chồng hay mẹ chồng mà hơn nhau ở việc có bao nhiêu tiền thôi mọi người ạ.

Phía sau lớp mặt nạ hiền lành của người chồng hoàn hảo là bí mật khiến tôi chết lặng

Phía sau lớp mặt nạ hiền lành của người chồng hoàn hảo là bí mật khiến tôi chết lặng

Đêm đó đợi chồng ngủ say, tôi lục tìm điện thoại của anh nhưng không mở được mật khẩu. Thử vài lần những dãy số quen thuộc cũng không mở được. Bất lực đặt điện thoại xuống, tôi kiểm tra quần áo của chồng xem có điểm gì bất thường hay không.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Bắt quả tang vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ giữa nhà, tôi lại gượng gạo quay lưng đi thẳng

Bắt quả tang vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ giữa nhà, tôi lại gượng gạo quay lưng đi thẳng

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/6/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/6/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Mẹ ruột trao 15 cây vàng cho chị họ ngày cưới, tôi đùng đùng nổi giận để rồi sững sờ khi biết sự thật đau lòng

Mẹ ruột trao 15 cây vàng cho chị họ ngày cưới, tôi đùng đùng nổi giận để rồi sững sờ khi biết sự thật đau lòng

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Cứ ngỡ vợ cũ vào viện chăm vì còn tình nghĩa, tôi chết lặng trước lời đề nghị xé nát lòng tự trọng

Cứ ngỡ vợ cũ vào viện chăm vì còn tình nghĩa, tôi chết lặng trước lời đề nghị xé nát lòng tự trọng

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Lén lắp camera để bắt quả tang ô sin ăn cắp tiền, tôi suýt ngất khi thấy "kẻ trộm" thực sự trong nhà

Lén lắp camera để bắt quả tang ô sin ăn cắp tiền, tôi suýt ngất khi thấy "kẻ trộm" thực sự trong nhà

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Người yêu cũ của chồng xuất hiện trong siêu thị, cảnh tượng phía sau khiến tôi bủn rủn

Người yêu cũ của chồng xuất hiện trong siêu thị, cảnh tượng phía sau khiến tôi bủn rủn

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Con trai hét lớn, bố chạy vào thì thấy con rắn nằm trong bồn cầu

Con trai hét lớn, bố chạy vào thì thấy con rắn nằm trong bồn cầu

Video 1 giờ 21 phút trước
Chồng đi xuất khẩu lao động biệt tăm biệt tích, ngày trở về chưa kịp mừng tôi đã khóc nghẹn vì sự thật tàn nhẫn

Chồng đi xuất khẩu lao động biệt tăm biệt tích, ngày trở về chưa kịp mừng tôi đã khóc nghẹn vì sự thật tàn nhẫn

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Chồng tranh thủ lúc vợ đi công tác đưa nhân tình về nhà, không ngờ bị lộ vì một que tăm

Chồng tranh thủ lúc vợ đi công tác đưa nhân tình về nhà, không ngờ bị lộ vì một que tăm

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Ép chị gái cởi chiếc áo ướt sũng ra cho đỡ lạnh, tôi rụng rời chân tay trước thứ ẩn giấu bên trong

Ép chị gái cởi chiếc áo ướt sũng ra cho đỡ lạnh, tôi rụng rời chân tay trước thứ ẩn giấu bên trong

Tâm sự Eva 1 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Công an thông báo khẩn, ai từng mua 2 loại thuốc này cần gọi ngay điều tra viên

NÓNG: Công an thông báo khẩn, ai từng mua 2 loại thuốc này cần gọi ngay điều tra viên

Giá vàng hôm nay, ngày 23/6/20206: Bật tăng trở lại, thị trường trong nước biến động không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/6/20206: Bật tăng trở lại, thị trường trong nước biến động không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/6/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/6/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người yêu cũ của chồng xuất hiện trong siêu thị, cảnh tượng phía sau khiến tôi bủn rủn

Người yêu cũ của chồng xuất hiện trong siêu thị, cảnh tượng phía sau khiến tôi bủn rủn

Chồng tranh thủ lúc vợ đi công tác đưa nhân tình về nhà, không ngờ bị lộ vì một que tăm

Chồng tranh thủ lúc vợ đi công tác đưa nhân tình về nhà, không ngờ bị lộ vì một que tăm

Chàng trai đi đánh ghen nhưng phát hiện mình mới là người xen vào mối quan hệ của người khác

Chàng trai đi đánh ghen nhưng phát hiện mình mới là người xen vào mối quan hệ của người khác

Mâu thuẫn nhỏ trong nhà bắt nguồn từ đôi giày cũ của người chồng

Mâu thuẫn nhỏ trong nhà bắt nguồn từ đôi giày cũ của người chồng

Chồng chi nửa tỷ cho chị gái không bàn với vợ, sự thật phía sau khiến tôi sụp đổ

Chồng chi nửa tỷ cho chị gái không bàn với vợ, sự thật phía sau khiến tôi sụp đổ

Câu chuyện phía sau bức ảnh người chồng được một bé 4 tuổi nhắc tới

Câu chuyện phía sau bức ảnh người chồng được một bé 4 tuổi nhắc tới