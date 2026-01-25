Khách đến nhà, em chồng chẳng lo tiếp đãi mà chỉ nhìn 'lì xì', lại còn có hành động khiếm nhã này khiến tôi muốn 'chui xuống đất'

Bố mẹ chồng tôi khá dễ tính và hiền lành. Chỉ riêng có cô em chồng tôi là hơi chướng tính, lại có những suy nghĩ hơi khác số đông trong nhà. Chẳng hạn như mới đây, khi các anh chị đều về đủ bên nhà bố mẹ, nhà thì chỉ có đủ phòng cho từng cặp ở, thế nhưng cô ấy nhất quyết lấy một phòng cho vợ chồng, một phòng cho con của mình. Thành ra, gia đình tôi phải ở “ghép” với nhà bác cả, đến đêm phải trải thêm tấm chiếu xuống đất để nằm.

Chồng tôi bảo cô ấy từ nhỏ được bố mẹ nuông chiều nên bây giờ hơi ngang bướng, chỉ muốn làm theo ý mình. Riêng tôi thì từ hồi về làm dâu trong nhà, tôi đã thấy cô này có tính cách ích kỉ, chỉ muốn cái lợi cho bản thân mình mà không hề nghĩ đến người khác. Từ hôm về nhà bố mẹ chồng ăn Tết chung với cả gia đình, mọi chuyện vẫn ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, đến hôm nay thì thật sự cả nhà đã bắt đầu phải lắc đầu ngán ngẩm với “công chúa bướng bỉnh” này.