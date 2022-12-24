Kéo cả dòng họ đi bắt gian vợ trong khách sạn, nhìn thấy cảnh ‘trai trên gái dưới’ mà tôi bàng hoàng, mẹ thì ngất xỉu ra sàn vì danh tính hai kẻ đang ôm nhau

Tâm sự 24/12/2022 22:47

Nếu quả thật vợ tôi đã ngoại tình thì tôi thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy. Vì vậy, khi kéo cả dòng họ đi đánh ghen, tôi vẫn nuôi một chút hy vọng không phải là cô.

Đời người đàn ông đau đớn và cay cú nhất là gì? Chính là bị vợ cắm sừng! Bởi vậy nên khi bắt được tin nhắn của vợ và người tình hẹn nhau ở khách sạn, tôi đã lên kế hoạch đánh ghen tại trận khiến cho cô ta phải nhớ suốt đời!

Trước đó tôi vốn nghi ngờ rồi vì ở vợ có vài dấu hiệu lạ. Ví dụ như mua đồ lót gợi cảm nhưng lại chẳng thấy mặc cho chồng ngắm. Ví dụ như lén lút với cái điện thoại, thấy tôi đến thì giấu đi ngay lập tức. Cho đến khi tóm được tin nhắn kia thì tôi đã biết chắc chắn mình bị vợ cắm sừng rồi!

Kéo cả dòng họ đi bắt gian vợ trong khách sạn, nhìn thấy cảnh ‘trai trên gái dưới’ mà tôi bàng hoàng, mẹ thì ngất xỉu ra sàn vì danh tính hai kẻ đang ôm nhau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm đó, tôi thông báo rủ cả họ đi đánh ghen, tất nhiên là không thể thiếu được cả bố mẹ vợ. Phía họ nội nhà tôi thì nói rõ là đi bắt gian vợ, còn bố mẹ vợ chỉ bảo mời ông bà đi ăn. Kẻo họ biết bắt gian con gái lại không dám xuất hiện.

Phòng khách sạn, thời gian, địa điểm đã nắm rõ, cả họ nhà tôi cứ thế kéo đến. Bố mẹ vợ khá bất ngờ khi thấy con rể mời đi ăn mà lại bị lôi vào khách sạn nhưng tôi chẳng buồn giải thích nữa.

Cả hội chúng tôi gõ bùm bụp lên cửa phòng, hùng hổ yêu cầu người bên trong phải mở ra. Mãi một lúc sau cánh cửa mới mở nhưng cảnh tượng bên trong lại khiến tất cả phải há hốc kinh hãi. Người xuất hiện sau cánh cửa lại là bố tôi!

Tôi đẩy ông ra lao vào trong phòng, thấy chăn phồng lên thì giật phăng rồi phải giật nảy người khi thấy bên dưới chăn là một người phụ nữ lạ mặt trung tuổi. Lúc này mọi người đều hiểu ra, kẻ ngoại tình chính là bố ruột tôi! Mẹ tôi trông thấy cảnh tượng đó thì sốc quá ngất xỉu tại chỗ.

Một bộ phận cuống cuồng đưa bà đến bệnh viện, một số khác thì áp giải bố tôi và người đàn bà kia về nhà nói chuyện. Bố tôi cúi gằm mặt không dám ngẩng lên vì lộ chuyện xấu trước mặt thông gia và bao người trong họ.

Khi chúng tôi về đến nhà, mẹ cũng được đưa về vì sức khỏe đã hồi phục. Vợ tôi ngồi chễm chệ ở phòng khách từ bao giờ, như thể đang chờ chúng tôi. Nói rằng chuyện này không phải một tay cô ấy sắp xếp thì tôi bé bằng con kiến!

Tôi lao lên hỏi vợ tại sao muốn phơi bày chuyện xấu trong nhà trước mặt bàn dân thiên hạ. Cô ấy cười khẩy đáp lại khiến mọi người phải tím mặt:

- Ai là người muốn phơi bày? Chính anh kéo cả họ đi bắt gian, bây giờ lại đổ oan cho tôi? Nếu anh âm thầm giải quyết thì đâu đến nông nỗi này?

Tôi biết bố anh ngoại tình, có lòng tốt thông báo cho mọi người, bây giờ còn trách cứ? Mà chuyện này có gì đâu, đàn ông ngoại tình cũng là bình thường! Mẹ nói có đúng không? Con vẫn còn nhớ như in mấy năm trước mẹ nói với con như vậy còn gì! Mẹ đừng trách móc bố nhé, kẻo bà nội dưới suối vàng lại mắng mẹ ghen tuông, ghê gớm đấy, chồng có ngoại tình nhưng về nhà là tốt rồi, đừng đòi hỏi nhiều!

Kéo cả dòng họ đi bắt gian vợ trong khách sạn, nhìn thấy cảnh ‘trai trên gái dưới’ mà tôi bàng hoàng, mẹ thì ngất xỉu ra sàn vì danh tính hai kẻ đang ôm nhau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ tôi tức suýt ngất thêm lần nữa nhưng không biết phải đáp lại con dâu thế nào. Bởi vì những lời vợ nói đều là sự thật. Cách đây mấy năm, khi ấy vợ đang mang thai thì tôi yếu lòng qua lại với cô người yêu cũ. Vợ làm ầm ĩ lên, mong bố mẹ chồng dạy dỗ lại con trai hộ thì mẹ tôi bảo con dâu như thế.

Đúng là đàn bà lòng dạ thâm hiểm, chuyện từ đời nào rồi nhưng vẫn ghi hận và quyết tâm trả đũa mẹ chồng! Tức vợ lắm nhưng mắng chửi cô ấy mãi mà mặt vợ vẫn cứ nhơn nhơn ra. Thành thử tôi lại chẳng thể làm gì được. Cũng không đánh được vợ mà chuyện này lại chưa quá nghiêm trọng để đến mức ly hôn! Đến là khổ tâm với cô vợ oái oăm này!

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