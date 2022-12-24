Bị bạn trai dụ dỗ vào khách sạn, cô gái tưởng bị hành cả đêm ai ngờ lại 'lật kèo' vào phút cuối, gã người yêu kinh hãi bỏ chạy về nhà

Tâm sự 24/12/2022 22:20

Gã đàn ông đẹp trai đã vẽ ra hàng loạt kịch bản để đưa người yêu mình vào khách sạn. Ai ngờ rằng, cô lại có pha lật kèo vào phút cuối.

Hắn đẹp trai, kiếm tiền giỏi, lại là thiếu gia con nhà giàu. Thế nhưng, hắn lại chỉ coi việc thay người yêu như 1 sở thích sưu tập đồ vật. Đối với hắn, tuổi trẻ là phải chinh phục, có trong tay nhiều gái đẹp sẽ là điều làm hắn tự hào nhất.

Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà cô gặp được hắn như thể mấy tình huống bất ngờ trong phim ngôn tình. Qua những gì hắn thể hiện, hắn theo đuổi cô, cô dần ngã vào vòng tay 1 tên “họ Sở”. Nhưng đúng là hắn có chút cảm nhận khác biệt đối với cô. Không có 3 vòng bốc lửa, không có phong cách sang chảnh đúng kiểu hotgirl nhưng sự trong sáng của cô lại đốn gục trái tim hắn. Hắn thấy cô thú vị, thích thú chinh phục cô khi cô không tỏ ra dễ dãi như những cô gái trước đây hắn từng yêu.

Trong 1 lần đi chơi với cô, hắn đột ngột gặp chuyện. "Em à, người anh có vẻ không ổn, anh chóng mặt quá, chắc trúng gió rồi, em vào hiệu thuốc mua lọ dầu rồi đánh cảm cho anh với", hắn vội vàng tấp xe vào lề đường rồi dùng giọng thì thào nói với cô. Vì hắn diễn quá thật nên cô cũng tin lời, mải miết đi mua dầu, mua cả thuốc cho hắn. Xong xuôi, hắn lại đề nghị: "Trong ô tô ngột ngạt quá, mình vào tạm khách sạn bên đường em nhé. Anh mệt quá!".

Cô nhìn hắn, do dự 1 hồi nhưng hắn lại bồi thêm: "Em sợ anh làm gì em à, anh sắp thở không ra hơi đây này. Em yên tâm, anh sẽ không chạm vào người em khi em chưa sẵn sàng là của anh". Thấy mặt hắn tái đi, cô vội vã gật đầu để hắn được có không gian rộng rãi nằm nghỉ.

Vừa vào đến phòng nghỉ của khách sạn, hắn nằm dài trên giường giả vờ bóp trán. Cô cũng thật thà đánh cảm cho hắn. Đột nhiên, hắn nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn ngập tình yêu cùng nụ cười hiền đến sợ. Hắn ôm cô vào lòng thủ thỉ tiếng yêu. Nhưng 1 tên sói già như hắn đủ hiểu cô không bao giờ dễ dàng tự nguyện.

Hắn lại thả cô ra, ngồi dậy ngắm nhìn cô, vuốt từng lọn tóc 1 cách trân trọng. Hắn hôn lên trán cô, cô rụt rè đỡ hắn nằm xuống. Được 1 lúc thì hắn giục cô đi về với lý do "ở đâu lâu sẽ không hay cho em".

Lời hắn nói có vẻ tử tế thế nhưng tay chân lại tỏ ra yếu ớt, đi không vững kiểu hoa mắt chóng mặt. Cô không nỡ nhìn bạn trai như thế đành trấn an hắn nghỉ ngơi. Trong khi cô cất mấy gói thuốc thì hắn kéo tay cô nằm xuống cùng. Hắn bắt đầu thủ thỉ vào tai cô những lời mật ngọt, đưa ngón tay động chạm vào thân thể cô.

Bị bạn trai dụ dỗ vào khách sạn, cô gái tưởng bị hành cả đêm ai ngờ lại 'lật kèo' vào phút cuối, gã người yêu kinh hãi bỏ chạy về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô liên tục đẩy tay hắn ra, nói với hắn cô chưa sẵn sàng và muốn ra khỏi nơi này. Nhưng có vẻ dục vọng nổi lên khiến hắn không làm chủ được hành động của mình. Hắn đứng chắn ngang cửa làm cô vô cùng hoang mang. Mặc dù cô yêu hắn nhưng chưa đến mức có thể đi xa thế này. Trấn an lại tinh thần, cô đồng ý rồi nói muốn vào tắm rửa.

Hắn sung sướng nằm chờ đợi, cái điện thoại của cô lại hết pin đúng lúc này. Thấy hắn gọi cửa nhiều lần, cô quyết định bước ra với thần thái lạ thường. Trong chiếc áo choàng tắm, cô cười khẩy nhìn hắn.

Hắn có chút ái ngại khi bỗng dưng cô khang khác. Cô bình thản ngồi xuống giường, rút thuốc của hắn ra châm rất chuyên nghiệp. Hắn giật mình, cô bắt đầu cười phá lên: "Thôi thì em chẳng giấu gì anh nữa. Em đang tìm bố cho con em, định giả nai để anh tin rồi sập bẫy, không ngờ người từng trải như anh mà lại dễ lừa vậy. Hôm qua bồ cũ em lại đòi quay lại rồi nên chắc em không cần anh giúp đỡ nữa đâu".

Hắn tròn mắt với màn "lật bài" của cô người yêu ngoan hiền. Hắn tức tối quát cô nhưng nghĩ đến việc dây dưa với loại người phức tạp như cô cũng không hay. Nếu đúng lời cô nói là thật, gã bồ của cô cũng sẽ không để hắn yên. Nghĩ vậy, hắn vơ vội đồ đạc chỉ vào mặt cô buông vài lời dọa dẫm rồi đi thẳng.

Sau tiếng đóng cửa cô mới thở phảo nhẹ nhõm thoát vai. Không ngờ 10 phút trong nhà vệ sinh lại khiến cô nghĩ ra cách nguy hiểm mà hiệu quả này. Cũng vì cô biết tính hắn nên mới dám liều. Từ nay, yêu ai cô cũng cần phải đề phòng hơn thôi.

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Ăn nằm cùng vợ của bạn thân để trả thù, sáng ra vẫn còn trong cơn ân ái đê mê tôi choàng tỉnh khi thấy vệt đỏ này trên ga trải giường

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