Cắn răng làm dâu hào môn để đổi đời, đêm tân hôn mẹ chồng kêu ra ngoài rồi tuyên bố một điều không tưởng, nghe xong tôi không cầm được nước mắt

Thú thật tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có thể lấy một người chồng yêu thương mình mà gia đình anh lại có điều kiện nữa chứ. Tuy nhiên, điều mẹ chồng nói vào đêm tân hôn đã khiến tôi phải suy nghĩ lại.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học xong cấp 3, tôi phải nghỉ học để đi làm. Một tháng, tôi gửi 2/3 số tiền lương về nhà cho bố mẹ, phụ bố mẹ nuôi các em. Không có tiền nên dù rất thích làm đẹp, thích mặc đẹp, tôi cũng cắn răng chịu nhịn. 25 tuổi, tôi thậm chí còn chẳng mua được một bộ quần áo quá 300 nghìn. Từ lúc quen Hào, cuộc sống của tôi hạnh phúc hơn nhiều. Hào làm IT nhưng tính tình điềm đạm, dễ thương, cũng khéo ăn nói chứ không quá khô khan. Tôi dẫn anh về nhà mình chơi. Thấy 4 đứa em của tôi cùng căn nhà cũ kỹ, không có gì đáng giá, Hào vẫn không thay lòng.

Ảnh minh họa: Internet Sau đó, anh còn thường xuyên mua đồ đạc, sách vở và gửi tiền học thêm cho các em tôi. Sự chân thành của anh càng khiến trái tim tôi ấm áp hơn. Sau 3 năm yêu nhau, chúng tôi tổ chức đám cưới trong hạnh phúc. Gia đình chồng tôi giàu có nên từ việc tổ chức lễ đính hôn đến tiệc cưới đều rất rình rang, đàng hoàng.

Quà sính lễ, ngoài vàng, tiền mặt, bố mẹ chồng còn cho chúng tôi một chiếc xe ô tô. Nhưng điều kiện là vợ chồng tôi không được ra ở riêng vì Hào là con trai duy nhất trong nhà. Đêm tân hôn, mẹ chồng bỗng gọi tôi vào phòng riêng của bà có việc gấp. Tôi hoang mang, không biết có việc gì mà mẹ chồng lại gọi mình lúc 10 giờ tối như vậy? Ảnh minh họa: Internet Tôi nôn nao gõ cửa phòng mẹ chồng. Bà bảo tôi vào rồi ấn tôi ngồi xuống ghế tựa. Bà lấy hộp trang sức và đồ trang điểm đặt trên bàn rồi nói: "Ngày mai con xin nghỉ việc ở khu công nghiệp rồi đi học một khóa trang điểm. Bố mẹ sẽ đầu tư, mở tiệm cho con. Nhà mình có sẵn mặt tiền rồi, chỉ cần con chịu khó thôi là sẽ thành công". Rồi bà cầm tay tôi, đeo lên tay tôi chiếc vòng vàng. Bà còn cho tôi một sợi dây chuyền. Được mẹ chồng thương, tôi vui lắm. Nhưng tôi vẫn phân vân, có nên nghỉ việc để học trang điểm rồi mở tiệm như mẹ chồng nói không? Nếu không thành công, tôi sợ sẽ làm mẹ chồng thất vọng.

Ngủ thiếp đi sau khi kiệt sức vì trận ân ái điên cuồng đêm tân hôn, nửa đêm tôi bị đánh thức bởi tiếng khóc thút thít của người chồng cao to, đẹp trai Sau khi nghe chồng nói về lý do ngồi khóc lúc đêm, tôi bàng hoàng nhận ra bản thân đã bị lừa như thế nào. Đợi đến khi anh ta ngủ, tôi vội ôm quần áo chạy về nhà mẹ đẻ.

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