Bố chồng B cực kỳ hà tiện. Bố chồng của B làm quản lý 1 nhóm thợ xây, lương tháng bèo bọt nhất cũng đã 15-16 triệu đồng. Còn mẹ chồng B thì buôn bán phọt phẹt hàng rau ở chợ, lãi lời cũng chỉ đủ tiền ăn uống sinh hoạt trong gia đình. Ấy thế mà, từ ngày B về đây làm dâu, ngót nghét đã chục năm, chưa bao giờ B thấy ông đưa tiền cho vợ chi tiêu, kể cả những dịp lễ Tết, hay trong họ có việc gì cần quyên góp... Thế nhưng, bố chồng luôn đòi hỏi mẹ chồng phải nấu ăn ngon, bữa nào cũng phải có 3-4 món mặn. Trong đó phải có riêng một món gì đó để ông nhắm rượu.

Bố chồng yêu cầu chúng B đưa lương cho ông giữ. Từ ngày ông quản lý mọi việc trong gia đình, mọi thứ đều không được sử dụng thoải mái. Những ngày hè nắng nóng, không ai được phép bật điều hòa. Trừ mấy hôm nóng đỉnh điểm 39-40 độ thì được bật 2 tiếng trước khi đi ngủ. 7 rưỡi tối, mọi người mới được bật bóng đèn lên. Còn vẫn lờ mờ nhìn thấy được mọi thứ thì ông nhất quyết không cho sử dụng đèn điện...

Một lần, 2 bố mẹ to tiếng vì chuyện tiền nong. Mẹ chồng tức giận, ném mớ tiền vào người bố chồng rồi tuyên bố từ nay cho ông quản chi tiêu. Bố chồng đồng ý luôn. Nhưng từ hôm đó, vợ chồng B lâm vào tình cảnh "dở khóc dở cười".

Đợt B mang bầu đến tháng thứ 6, lo không có tiền đi đẻ, B mới thủ thỉ với chồng xin lại tiền từ bố của anh, không thì cũng xin từ tháng sau không phải nộp lương nữa. Ai ngờ khi chồng xuống nói với bố mẹ, bố chồng rất tức giận, cho rằng B làm vợ mà đã tỏ ra ghê gớm, muốn quản lý tiền của chồng để chi tiêu cho thoải mái. Ông mắng B té tát, nói B ở nhà ăn bám mà không biết điều, định "ngồi lên đầu chồng"... B sợ quá không dám ho he nói tiếng nào nữa.

Lúc sinh con, B phải vay tiền của bố mẹ đẻ để trả viện phí. Mẹ chồng B có tác động 1 chút thì bố chồng đưa cho B 5 triệu. Sau đó ông coi như đã hoàn thành trách nhiệm!

Lại kể về chuyện tối qua mà đến giờ B vẫn ức! Chả là, đi làm về, từ ngoài đường phóng xe vào ngõ, B không để ý bố chồng đang tưới cây ở cổng. Khi đi qua ông, do phản xạ bất ngờ, B chỉ kịp gật đầu chào mà thôi. Ấy vậy mà bố chồng tức giận. Khi B vừa gạt chân chống, còn chưa kịp xuống xe đã ăn trọn "combo" 1 xô nước tưới cây và 1 tràng chửi thậm tệ từ bố chồng.

Ông mắng: "Chị càng ngày càng mất dạy. Người ngoài đi qua đường thấy tôi còn chào, vậy mà con dâu về nhìn thấy bố chồng mắt cứ thao láo, còn gật đầu như bằng vai phải lứa với chị. tôi là bạn của chị chắc...".

B có giải thích với bố chồng rằng, do đi thẳng từ đường vào ngõ, mặc quần áo bảo hộ kín mít nên B không nhìn thấy ông. Mà có chào thì bố cũng không nghe thấy được vì tiếng xe máy to. B định xuống xe, tháo mũ bảo hiểm và khẩu trang xong xuôi thì sẽ chào.

Nhưng bố chồng vẫn không tin. Ông còn chửi to hơn như muốn cho cả làng nghe thấy. Bố chồng nói B láo toét, lươn lẹo. Sáng cũng mặc đồ bảo hộ sao vẫn chào được, giờ lại lý do lý trấu? B giải thích rằng sáng đi làm là dắt xe ra cổng nên chào được, chiều về lao thẳng vào thì ồn. Vậy mà ông càng chửi lớn hơn.

Ảnh minh họa

Buổi tối, bố chồng bắt cả nhà họp gia đình. Trước mặt mẹ và chồng B, ông thẳng tay tát B tối sầm cả mặt. Bố chồng nói: "Thằng Kiên dạy lại vợ mày, càng ngày càng hỗn với bố mẹ chồng, đừng để tao phải nói nhiều". B choáng váng, nào từ trước tới giờ B có dám hỗn gì đâu, khó chịu với gia đình thì cũng chỉ để trong lòng ngậm như ngậm bồ hòn, đến chồng B cũng chẳng dám than vãn. Vậy mà bố chồng có thể nói B như vậy chỉ vì tội chiều đi qua ông không chào. Mẹ chồng có nói đỡ cho B, cũng bị ông mắng té tát. B thật sự stress vì bố chồng của mình!