Đi công tác về nhà lúc trời khuya muộn, thấy điện thoại vợ có tin nhắn, tôi điếng người khi phát hiện ra sự thật động trời về cô ta

Tâm sự 11/02/2023 11:24

Hôm đấy tôi về đến nhà cũng khá muộn. Vợ dỗ con ngủ xong, tôi nằm chờ vợ xong. Nằm một lát thấy điện thoại em có tin nhắn, tôi lấy ra xem. Hóa ra là tin nhắn từ zalo, tôi không biết vợ dùng mạng xã hội này, vì trước giờ chúng tôi chỉ liên lạc với nhau qua facebook mà thôi.

Tôi kết hôn được 5 năm, vợ kém tôi 3 tuổi, chúng tôi có với nhau một cậu con trai hơn 3 tuổi. Cuộc hôn nhân bình lặng, êm đềm như bao đôi vợ chồng khác.

Tôi là dân công trình, đặc thù công việc khiến tôi thường xuyên phải đi xa, vì lẽ đó nên tôi rất thương vợ. Vợ tôi vất vả, cô ấy sinh con nhưng ít khi được tôi ở gần chăm bẵm, biết thế nên mỗi khi về nhà tôi thường dành tối đa thời gian của mình để phụ vợ việc nhà, chăm con.

Xa nhau thường xuyên, những gì tôi có thể làm cho vợ chỉ là gọi điện, nhắn tin động viên em cố gắng. Thỉnh thoảng tôi mua cho em nhiều món quà, tôi biết nó chẳng thấm gì so với sự vất vả của em nhưng có thể khiến em vui một chút là tôi thấy an ủi phần nào.

Đợt vừa rồi, tôi mới hoàn thành công trình ở một tỉnh cách nhà hơn 200 cây số. Vì xa xôi mà công việc lại bận nên tôi chỉ tranh thủ một tháng về nhà một lần.

Hôm đấy tôi về đến nhà cũng khá muộn. Vợ dỗ con ngủ xong, tôi nằm chờ vợ xong. Nằm một lát thấy điện thoại em có tin nhắn, tôi lấy ra xem. Hóa ra là tin nhắn từ zalo, tôi không biết vợ dùng mạng xã hội này, vì trước giờ chúng tôi chỉ liên lạc với nhau qua facebook mà thôi.

 

Đi công tác về nhà lúc trời khuya muộn, thấy điện thoại vợ có tin nhắn, tôi điếng người khi phát hiện ra sự thật động trời về cô ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng thật không ngờ, khi vào zalo của vợ, tôi phát hiện ra sự thật động trời. Vợ tôi chat với một người đàn ông lạ, họ dành cho nhau những lời lẽ vô cùng tình cảm, thậm chí còn nói những chuyện tế nhị... tôi còn hoảng hốt hơn nữa, khi vợ tôi gửi cho người đàn ông đó những bức ảnh vô cùng nhạy cảm.

Biết mình bị cắm sừng, tôi nổi giận lôi đình, vừa lúc ấy vợ tôi về phòng, nhìn thấy chiếc điện thoại trên tay tôi, mặt vợ tôi tái mét, cô ta lấp tức quỳ xụp xuống cầu xin tôi tha thứ, vì quá giận nên tôi đã tát vợ một cái rất mạnh.

Vợ tôi khóc, thanh minh rằng đó là phút yếu lòng khi tôi cứ đi biền biệt, một mình phải lo lắng bao nhiêu là thứ nên đã yếu lòng khi nhận được sự quan tâm của người đàn ông đó.

Tôi đau đớn lắm, lao khỏi nhà như một thằng điên, thật không ngờ vợ tôi lại hư hỏng đến vậy. Tôi đi làm vất vả cũng chỉ mong vợ con ăn sung mặc sướng, vậy mà cô ta báo đáp tôi như thế. Thiệt thòi tình cảm ư? Lẽ nào tôi không như thế, vậy tại sao tôi vẫn luôn giữ mình, chẳng phải vì cô ta hay sao?

Hôm đó, tôi uống rượu đến say mềm, trong đầu chỉ có hai từ ly hôn, làm sao tôi có thể chấp nhận sự phản bội trắng trợn này...

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