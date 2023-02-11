Chuẩn bị lên giường làm một đêm tưng bừng với vợ, hành động tiếp theo của cô gái vốn dĩ hiền lành ngây thơ khiến tôi sốc tận ốc

Tâm sự 11/02/2023 09:55

Vậy là chúng tôi làm đám cưới. Đêm tân hôn, tôi cảm thấy hồi hộp, lo lắng vô cùng. Tôi biết em cũng thế, thấy em tắm xong cứ quanh ra quanh vào, tôi thấy vừa thú vị, vừa buồn cười, vừa yêu thương.

Tôi và Hân yêu nhau hơn 1 năm mới làm đám cưới. Hai đứa yêu nhau trong sáng lắm, bởi cả hai đều là mối tình đầu, cùng lắm cũng chỉ hôn rồi đụng chạm một xíu thôi là dừng lại.

Thú thật, đàn ông thì ai chả có ham muốn, tôi cũng có lần thử đòi hỏi nhưng cô ấy gạt đi, bảo chưa sẵn sàng, tôi tôn trọng nên cũng thôi.

Tôi là nhân viên công ty bất động sản, còn Hân làm truyền thông cho công ty dược. Tuy lương không quá cao nhưng được cái ổn định.

 

Chuẩn bị lên giường làm một đêm tưng bừng với vợ, hành động tiếp theo của cô gái vốn dĩ hiền lành ngây thơ khiến tôi sốc tận ốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đưa Hân về nhà chơi, mẹ tôi ưng ý lắm. Phần vì cô ấy xinh xắn, ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, phần vì gia đình ổn định lại có sự nghiệp vững chắc. Bà cứ giục tôi mau cầu hôn, vì sợ để lâu lại lắm chuyện.

Vậy là chúng tôi làm đám cưới. Đêm tân hôn, tôi cảm thấy hồi hộp, lo lắng vô cùng. Tôi biết em cũng thế, thấy em tắm xong cứ quanh ra quanh vào, tôi thấy vừa thú vị, vừa buồn cười, vừa yêu thương.

Lúc gần gũi nhau, có thể vì lo lắng, căng thẳng nên hai đứa không tài nào nhập cuộc được. Đang lúc căng thẳng vã mồ hôi, tự dưng em thỏ thẻ nói: "Hay mình thử xem phim nóng đi". Tôi ngỡ ngàng kinh khủng nhưng rồi cũng chiều em. Quả thực chuyện ấy đã diễn ra ngọt ngào hơn rất nhiều.

Từ sau hôm đó, vợ chồng tôi quấn quýt  nhau suốt, cứ rời nhau 1 ngày là nhớ. Hơn nữa, lại còn rất hợp gu trong chuyện ấy. Tôi ngày càng cảm thấy yêu thương em hơn rất nhiều. Nhiều lúc nghĩ mình thật may mắn khi yêu và lấy được em làm vợ.

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Bố mẹ hai bên đều công tác, chính vì thế thời gian tôi bầu bí đã thuê ô sin. Con bé ô sin lúc đấy mới học xong cấp 3, tôi khá ưng ý vì con bé có vẻ nhanh nhẹn, thật thà, học việc khá nhanh.

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