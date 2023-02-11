Cuộc sống vợ chồng đang hạnh phúc như trong mơ, tôi choáng váng khi phát giác ra sự thật về gã chồng mình khi osin bịt mồm lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo

Tâm sự 11/02/2023 07:47

Bố mẹ hai bên đều công tác, chính vì thế thời gian tôi bầu bí đã thuê ô sin. Con bé ô sin lúc đấy mới học xong cấp 3, tôi khá ưng ý vì con bé có vẻ nhanh nhẹn, thật thà, học việc khá nhanh.

Tôi và chồng lấy nhau được hơn 5 năm, có một con trai lên 4 tuổi. Tôi làm trong công ty dược còn chồng làm trong công ty bất động sản. Lương thưởng hai vợ chồng khá tốt, vì thế không phải lo lắng gì nhiều.

Bố mẹ hai bên đều công tác, chính vì thế thời gian tôi bầu bí đã thuê ô sin. Con bé ô sin lúc đấy mới học xong cấp 3, tôi khá ưng ý vì con bé có vẻ nhanh nhẹn, thật thà, học việc khá nhanh.

Tôi quý mến con bé như em út trong nhà, ngoài lương ra tôi còn có thưởng, rồi cho thêm, đồ ăn đồ uống, may mặc cũng không thiếu thốn thứ gì, nhà có hai phòng ngủ, vợ chồng tôi 1 phòng, con bé cũng ở một phòng, ăn thì chung mâm.

 

Cuộc sống vợ chồng đang hạnh phúc như trong mơ, tôi choáng váng khi phát giác ra sự thật về gã chồng mình khi osin bịt mồm lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi sinh con xong, nghỉ có 4 tháng lại đi làm luôn vì công việc vất vả, con để ở nhà cho ô sin chăm. Tôi cũng xót con nhưng cực chẳng đã mới phải làm như vậy, cho con ăn dặm sớm tôi cũng thường lắm. Trộm vía con tôi ngoan, chịu ăn, chịu chơi.

Thời gian cứ thế trôi qua, khi con tôi lên 4, con bé ô sin cũng ở nhà tôi được hơn 4 năm. Tôi dự định đợi khoảng 2 năm nữa, khi con tôi lớn thì tôi chuyển con bé về giúp việc cho  bố mẹ tôi. Vì rất quý con bé nên tôi cũng muốn giữ lại.

Cuộc sống vợ chồng đang hạnh phúc như trong mơ, tôi choáng váng khi phát giác ra sự thật về gã chồng mình khi osin bịt mồm lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến một ngày khi tôi và con bé cùng đứng nấu ăn, bỗng dưng thấy con bé chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe. Linh tính có sự không lành, tôi lôi con bé vào phòng, nhìn kỹ, thấy chân mày con bé dựng ngược, da dẻ xanh xao. Tự dưng thấy lòng bồn chồn như lửa đốt, tôi hỏi gặng, cuối cùng con bé thú nhận chồng tôi chính là tác giả của cái thai trong bụng con bé.

Tôi sốc nặng, hôm đấy họp gia đình, chồng tôi quỳ xuống xin tôi tha thứ. Tôi đau đớn lắm, giờ thật sự không biết nên làm thế nào bây giờ nữa.

Vợ chồng hạnh phúc hơn 3 năm, tôi cay đắng bắt quả tang anh với nhân tình đang tình tứ cùng nhau, diện mạo của cô ta còn khiến tôi đau đớn hơn

Vợ chồng hạnh phúc hơn 3 năm, tôi cay đắng bắt quả tang anh với nhân tình đang tình tứ cùng nhau, diện mạo của cô ta còn khiến tôi đau đớn hơn

"Tôi tưởng anh tài giỏi cặp với đứa nào hơn tôi, hóa ra lại thích đi với quạ". Ai ngờ, tôi vừa dứt lời thì anh tóm chặt tay tôi, bóp đau điếng rồi nói.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu tâm sự chuyện hôn nhân chuyện vợ chồng góc tâm sự anh chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 9 giờ 38 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 9 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt