Hùng hổ cùng nhà chồng đi bắt ghen chị dâu, cảnh cửa bật mở khi nhìn thấy gã trai trẻ sửng sốt bên trong mà tôi bật cười hả hê

Tâm sự 10/01/2023 13:14

Cuối tuần trước, bố mẹ chồng và vợ chồng tôi đang ở nhà thì anh chồng đột nhiên phi xe ô tô đến, hầm hầm tức giận nhờ mọi người cùng anh đi đánh ghen.

4 năm trước đây tôi từng suýt tự tử vì bị bạn trai phản bội và bỏ rơi phũ phàng. Hà, tên bạn trai cũ của tôi, sau những năm tháng gắn bó thì chê tôi không còn xứng với anh ta. Phải mất tới nửa năm tôi mới thoát ra được sự tuyệt vọng, dần lấy lại tinh thần để bắt đầu cuộc sống mới. 

Gia đình chồng hiện tại rất tốt. chồng cũng yêu thương vợ con. Bố chồng có một người em trai và một người em gái. Gia cảnh nhà chồng tôi cũng chỉ ở mức bậc trung nhưng riêng anh chồng thì lại rất giàu có. anh chị dâu ấy sinh được 2 người con, lớn khôn cả rồi. 

Hiện tại chị dâu của chồng được xếp vào hàng phun nhân giàu có. Cuộc sống vô cùng thảnh thơi an nhàn, ngày ngày chỉ nghĩ cách tiêu tiền hưởng thụ. Việc công ty thì chồng lo liệu, con cái trưởng thành đều đi xa học hành hoặc có cuộc sống riêng.

Cuối tuần trước, bố mẹ chồng và vợ chồng tôi đang ở nhà thì anh chồng đột nhiên phi xe ô tô đến, hầm hầm tức giận nhờ mọi người cùng anh đi đánh ghen. Hỏi ra mới biết dạo gần đây anh phát hiện vợ cặp kè với một gã trai trẻ, nói đúng hơn là bỏ tiền bao hắn ta. 

Hùng hổ cùng nhà chồng đi bắt ghen chị dâu, cảnh cửa bật mở khi nhìn thấy gã trai trẻ sửng sốt bên trong mà tôi bật cười hả hê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh chồng căm tức lắm. Đàn ông bị cắm sừng ai mà chẳng nổi điên lên, cho dù mọi người thừa biết anh ở ngoài cũng chơi bời chẳng thiếu thứ gì. Nhưng đàn ông cậy mình làm ra tiền, tự cho bản thân những quyền lợi đặc biệt. Còn vợ ở nhà thì vẫn phải chung thủy tuyệt đối. 

Chị dâu chồng đang ở độ tuổi hồi xuân. anh thì chán vợ già nên chỉ cho tiền chị dâu tiêu xài, chứ tình cảm vợ chồng chắc cũng lạnh nhạt rồi. Tôi nghĩ việc chị dâu ấy tìm trai trẻ bao dưỡng cũng là điều hết sức bình thường. 

Nói chung dù sao cũng là chuyện của nhà chồng, tôi không dám tham gia ý kiến. Vào ngày anh chồng lên kế hoạch tóm đôi tình nhân kia, kéo cả nhà đi bắt gian thì tôi vẫn đi theo “hóng hớt”. Khi cánh cửa phòng khách sạn bật mở, chị dâu chồng la hét thất thanh còn gã tình trẻ thì cuống quýt mặc đồ.

Tới khi anh ta ngẩng mặt lên, sợ sệt nhìn mọi người xung quanh thì tôi không khỏi choáng váng nhận rõ khuôn mặt quen thuộc ấy. Sau đó không kìm chế được, tôi phải bật cười ha hả. Cả nhà chồng khó chịu nhìn tôi, sau khi tôi giải thích lý do thì mọi người đều phải câm nín không biết nhận xét ra sao.

Hùng hổ cùng nhà chồng đi bắt ghen chị dâu, cảnh cửa bật mở khi nhìn thấy gã trai trẻ sửng sốt bên trong mà tôi bật cười hả hê - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gã đàn ông cùng chị dâu chồng hú hí trong khách sạn kia không ai khác chính là Hà! Sau khi chia tay tôi, Hà toàn yêu những cô nàng trẻ măng non tơ, căng tràn sức sống. Sau mấy năm không gặp, tôi đã lấy chồng và mới sinh em bé được hơn một năm. Chẳng ngờ Hà lại lưu lạc tới bước đường phải đi làm trai bao cho các quý bà giàu có! 

Anh chồng căm hận lắm, lao vào đánh cho Hà một trận. Cả nhà chồng chẳng ai can ngăn vì đó là cái giá xứng đáng khi chấp nhận bán thân xác lấy tiền. Hà thấy tôi thờ ơ thì lập tức cất lời van xin, mong tôi nói đỡ cho anh ta thoát thân. 

Đúng là cuộc đời thật khó nói trước điều gì cả. Vậy nên người ta mới bảo hãy cứ sống thật tử tế đi, để không bao giờ phải hối tiếc điều gì. Về nhà hỏi bạn bè tôi mới biết sau hơn 1 năm chia tay tôi thì Hà phá sản. Tiền vốn không có để làm lại, đồng thời chẳng muốn đi làm công ăn lương vài triệu mỗi tháng. Thế là để có tiền tiêu xài nhàn hạ, thế nào mà Hà lưu lạc tới bước đường làm trai bao!

Về nhà tôi ôm chầm lấy chồng bày tỏ tình yêu. May mắn là khi trước Hà đã bỏ rơi tôi để bây giờ tôi có được người chồng tuyệt vời thế này. Với phẩm chất đạo đức và tư cách như Hà thì có lấy anh ta chắc chắn hôn nhân cũng chỉ là địa ngục!

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