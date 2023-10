Ảnh minh họa: Internet

Mai ngơ ngác trước thông tin sét đánh mà mẹ chồng vừa nói. Mặc con dâu còn đang ngồi ngây ra, bà nhanh nhẹn bước vào phòng, vơ vét "của nả" sạch sẽ rồi đi ra để hai vợ chồng được riêng tư. Mai đưa mắt nhìn chồng trách cứ: "Tại sao anh không ngăn mẹ lại? Nếu lấy hết vàng thì ít ra để lại chút tiền cho vợ chồng mình chứ, đằng này vét sạch hết thì còn gì làm vốn liếng sau này?". Quân nhăn mặt nạt vợ: "Mẹ làm vậy là muốn tốt cho chúng ta, đi ngủ thôi!".

Thời khắc ấy, Mai mới ý thức được rằng Quân không hề có tiếng nói trong gia đình. Lúc mới yêu, Mai biết rằng Quân không có nghề ngỗng gì nhưng cô vẫn lao vào yêu vì quá choáng váng trước căn biệt thự đồ sộ của gia đình Quân. Mai ngờ nghệch tin rằng sau đám cưới, Quân sẽ tu chí làm ăn nhưng hóa ra cô đã lầm.

Sau ngày cưới, Mai được tận mắt chứng kiến Quân say nhậu bét nhè với đám bạn hư hỏng, bố chồng thì lăng nhăng với gái gú bên ngoài, mẹ chồng suốt ngày ghen tuông "giận cá chém thớt". Mai vỡ mộng về gia đình trong mơ mà cô thêu dệt kể từ khi yêu Quân.

Rồi Mai càng lo lắng hơn khi biết tin mình có thai. Cô đã báo tin này cho Quân biết như một cách cứu vãn tình hình, nưng Quân chỉ ậm ừ qua loa. Cường như đối với Quân thì ăn chơi, cờ bạc mới là chuyện quan trọng nhất, vợ con chỉ là thứ tầm thường không đáng để nhắc đến. Ngày Mai lâm bồn, Quân cũng không túc trực trong bệnh viện, mẹ chồng thì còn bận đi đánh ghen cho nên chỉ có bố mẹ ruột là ở cạnh bên an ủi cô. Giây phút thấy con mang nặng đẻ đau nhưng không có nhà chồng bên cạnh, bố mẹ Mai cũng buồn lắm nhưng làm gì được nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày Mai bồng con yêu là một bé gái xinh xắn về nhà, gia đình chồng không hề vui mừng chút nào. Tối hôm đó, Quân về nhà trong tình trạng say xỉn. Bước chân lảo đảo đi đến cạnh nôi, anh ta cúi xuống hét vào tai con, con gái đang say giấc nồng trong nôi chợt giật mình òa khóc. Mai lúc đấy đang ở trong nhà vệ sinh, cô liền chạy vội ra bồng con lên rồi dỗ dành, ứa nước mắt bảo: "Anh làm con sợ rồi thấy chưa? Con còn bé mà sao anh hét vào tai con? Nếu bị thủng màng nhĩ thì sao hả? Anh là cha mà sao vô trách nhiệm vậy?". Quân không vừa lòng khi bị vợ chất vấn, anh tức giận bạt tai vợ một cú thật mạnh, cũng may Mai ôm chặt con, nếu không cú tát thô bạo của Quân có thể khiến cô trượt tay và làm rơi con xuống đất.

Sau đó, Quân leo lên giường ngủ rồi ngáy vang như sấm để mặc cho vợ ôm con khóc rấm rứt ở một góc. Mai càng suy nghĩ càng cảm thấy sống ở đây không ổn chút nào. Thế là cô vội thu xếp hành lý rời khỏi nhà chồng ngay trong đêm. Thấy con gái về bồng theo cháu ngoại còn đỏ hỏn, bố mẹ Mai đau đớn vô cùng. Ngày gả con gái sang bên đó, có ai ngờ lại đón con về trong tình cảnh này. Cứ ngỡ con và cháu được ăn sung mặc sướng nhưng hóa ra sống không bằng chết bên nhà ấy.

Sáng hôm sau, nhà chồng làm như thương con dâu và cháu nội lắm, họ giả vờ chạy qua ngỏ ý muốn đón về nhà rồi sẽ bù đắp thiệt thòi. Quân còn giả dối tỏ vẻ ăn năn hối lỗi trước mặt vợ. Bố mẹ vợ đương nhiên không tin, nhưng nhà thông gia đã qua đây đón, chẳng lẽ họ lại không biết điều mà giữ khư khư con gái và cháu ngoại ở đây. Mai suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nguầy nguậy. Cô không muốn trở về, chuyện cô rời nhà chồng trong đêm chẳng khác nào tát nước vào mặt nhà chồng, về bên ấy lẽ nào họ để yên cho mẹ con cô? Thấy vợ lì lợm, bản tính hung bạo của Quân bộc phát, anh lao đến đánh đấm vào người vợ khiến cô khóc thét.

Bố mẹ Mai sửng sốt không nói nên lời, trước mặt họ mà con rể ngang nhiên đánh đập thô bạo như vậy. Nếu họ để con gái về bên đó, không chừng có ngày nhận tin khiêng xác con về với lý do bị chồng hành hung không chừng. Mai đau đớn và nhục nhã vì bị chồng đánh trước mặt bố mẹ, cô khóc lóc bảo muốn ly hôn với Quân. Quân cười rồi hất hàm bảo: "Được thôi, không có vợ này thì cưới vợ khác". Bố mẹ chồng thấy vậy cũng chẳng thèm xuống nước cầu xin, chỉ nhìn nhà thông gia bằng ánh mắt khinh bỉ như thể không thèm chứa đứa con dâu tự tiện rời khỏi nhà chồng.

Sau khi ly hôn chưa lâu, Mai nghe tin Quân lại cưới người con gái khác. Cô thở dài thương cảm cho cô nào xui xẻo trót vớ lấy Quân làm chồng. Một gã đàn ông không tu chí làm ăn, cờ bạc rượu chè thì không xứng đáng là chồng và cha trong gia đình. Một gia đình rối ren như vậy, sống không khác gì địa ngục. Mai không biết cô vợ mới của Quân sẽ chịu đựng được bao lâu, nhưng hiện tại Mai và con gái đã may mắn thoát khỏi gia đình nhà chồng, coi như là trong cái rủi cũng có cái may vậy.