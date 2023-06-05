Học ngay tuyệt chiêu 'kích thích điểm G' của cánh mày râu, chị em đừng nên bỏ qua nếu muốn 'cuộc yêu' thêm 'hưng phấn'!

Tâm sự 05/06/2023 05:10

Việc 'khai thông' điểm G của cánh mày râu sẽ giúp các ngày càng thêm 'hưng phấn tột độ'.

Trên cơ thể đàn ông có rất nhiều điểm nhạy cảm mà khi kích thích vào sẽ khiến chàng “sướng” phát điên. Tuy nhiên, để làm được điều này thì bạn phải là một người có kiến thức và nhiều kinh nghiệm.

Những tuyệt chiêu kích thích điểm G của chàng khi làm tình:

Chủ động âu yếm chàng. Đây là điều quan trọng đầu tiên trong công cuộc khai thông điểm G của chàng. Bắt đầu những động tác xoa bóp nhẹ nhàng trên thân thể chàng. Đặc biệt là những nơi tập trung nhiều dây thần kinh nhất sau đây:

Vùng mặt:

Hôn môi là động thái đầu tiên trên khuôn mặt sẽ cuốn hút anh ấy vào cuộc. Sau đó vuốt ve má, mũi chàng và lướt nhẹ bờ môi của mình trên má anh ấy. Điều này sẽ khiến anh ấy khá bất ngờ và thích thú.

Học ngay tuyệt chiêu 'kích thích điểm G' của cánh mày râu, chị em đừng nên bỏ qua nếu muốn 'cuộc yêu' thêm 'hưng phấn'! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vùng sau gáy:

Hãy ôm chàng từ đằng sau, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vùng gáy. Đây là vùng tập trung rất nhiều dây thần kinh. Có thể ban đầu chàng sẽ cảm thấy hơi nhột nhưng cũng nhanh chóng qua đi mà thay vào đó là những cảm giác đê mê đầy ngọt ngào.

Tiếp đó hãy dùng đầu lưỡi để rê trên vành tai của chàng một cách chậm rãi, có thể cắn nhẹ vào vành tai sẽ khiến anh ấy không thể kiềm chế được bản thân mình.

Đùi trong:

Đây là nơi ít người để ý nhưng nó lại có tác dụng rất lớn trong việc kích thích cậu bé. Hãy nhẹ nhàng xoa bóp đùi của chàng, sẽ kích thích máu dồn đến “cậu nhỏ” nhanh hơn và lươn lên một cách mạnh mẽ.

Học ngay tuyệt chiêu 'kích thích điểm G' của cánh mày râu, chị em đừng nên bỏ qua nếu muốn 'cuộc yêu' thêm 'hưng phấn'! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vùng ngực:

Ai cũng biết rằng, ngực là nơi tập trung nhiều dây thần kinh, là một trong những nơi nhạy cảm nhất của phụ nữ. Chỉ cần một nụ hôn nhẹ là có thể khiến chị em ngất ngây. Nhưng ít ai biết rằng, ở đàn ông, ngực cũng có tác dụng gây hưng phấn không kém phụ nữ.

Hãy dùng lưỡi tấn công vào nhũ hoa của chàng, sau đó hôn rồi thổi nhẹ chúng bạn sẽ thấy cơ thể chàng đang run lên vì sung sướng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể khiêu khích chàng bằng cách dùng những ngón tay mềm mại của mình xoa nhẹ khuôn ngực rộng rãi của chàng, kéo nhẹ xuống đầu ti rồi lại chạy lên giữa ngực sẽ khiến chàng vô cùng hưng phấn.

Điểm G của chàng:

Theo giả thuyết của các nhà khoa học, điểm G của nam giới là một hạt nhỏ được định vị ở tuyến tiền liệt, nằm bên trong và dưới bàng quang. Để kích thích nó, bạn chỉ cần dùng hai ngón tay xoa vào vùng da ở giữa tinh hoàn và hậu môn của chàng. Sau đó ấn nhẹ vài lần để tăng độ hưng phấn cho chàng. Sau đó tăng mức độ nhanh hơn sẽ khiến chàng “sung sướng” cực đỉnh.

Một nơi khác cũng được các nhà khoa học cho là nơi hội tụ tất cả các dây thần kinh vô cùng nhạy cảm, đó là mặt dưới của “cậu nhỏ”. Chỉ cần bạn tìm đúng vị trí xoa nhẹ vào thôi cũng khiến chàng “rùng mình”.

Học ngay tuyệt chiêu 'kích thích điểm G' của cánh mày râu, chị em đừng nên bỏ qua nếu muốn 'cuộc yêu' thêm 'hưng phấn'! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường đan:

Nếu các bạn để ý, ở mặt dưới của dương vật có một rãnh nhỏ như vết sẹo chạy dọc đến hậu môn. Đây được gọi là đường đan. Khi bước vào màn dạo đầu, bạn hãy ấn nhẹ vào điểm này sẽ kích thích chàng tăng lửa rất nhanh.

Không phải người đàn ông nào cũng có các điểm nhạy cảm giống nhau. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào sự tinh tế và kỹ năng của bạn với đối phương để “điểm đúng huyệt”. Nếu làm được những điều này thì bạn quả thật là một “của quý” đối với anh ấy khiến chàng không bao giờ muốn rời xa bạn.

Háo hức chuẩn bị 'động phòng' đêm tân hôn, khi chiếc váy cưới tụt xuống, cơ thể của vợ lộ ra làm tôi bàng hoàng, tay chân bủn rủn

Háo hức chuẩn bị 'động phòng' đêm tân hôn, khi chiếc váy cưới tụt xuống, cơ thể của vợ lộ ra làm tôi bàng hoàng, tay chân bủn rủn

Tôi không ngại chuyện giữ gìn trước đêm tân hôn, vì tôi thật lòng yêu thương vợ nên tôi tôn trọng mong muốn của cô ấy. Rồi chúng tôi lấy nhau, chính thức hoàn toàn thuộc về nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the tuyệt chiêu phòng the

TIN MỚI NHẤT

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 26 phút trước
Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tâm sự 28 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Tin tức giải trí 48 phút trước
Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Video 58 phút trước
Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Video 1 giờ 58 phút trước
Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng