Học ngay tuyệt chiêu 'kích thích điểm G' của cánh mày râu, chị em đừng nên bỏ qua nếu muốn 'cuộc yêu' thêm 'hưng phấn'!

Chủ động âu yếm chàng. Đây là điều quan trọng đầu tiên trong công cuộc khai thông điểm G của chàng. Bắt đầu những động tác xoa bóp nhẹ nhàng trên thân thể chàng. Đặc biệt là những nơi tập trung nhiều dây thần kinh nhất sau đây:

Trên cơ thể đàn ông có rất nhiều điểm nhạy cảm mà khi kích thích vào sẽ khiến chàng “sướng” phát điên. Tuy nhiên, để làm được điều này thì bạn phải là một người có kiến thức và nhiều kinh nghiệm.

Hãy ôm chàng từ đằng sau, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vùng gáy. Đây là vùng tập trung rất nhiều dây thần kinh. Có thể ban đầu chàng sẽ cảm thấy hơi nhột nhưng cũng nhanh chóng qua đi mà thay vào đó là những cảm giác đê mê đầy ngọt ngào.

Hôn môi là động thái đầu tiên trên khuôn mặt sẽ cuốn hút anh ấy vào cuộc. Sau đó vuốt ve má, mũi chàng và lướt nhẹ bờ môi của mình trên má anh ấy. Điều này sẽ khiến anh ấy khá bất ngờ và thích thú.

Tiếp đó hãy dùng đầu lưỡi để rê trên vành tai của chàng một cách chậm rãi, có thể cắn nhẹ vào vành tai sẽ khiến anh ấy không thể kiềm chế được bản thân mình.

Đùi trong:

Đây là nơi ít người để ý nhưng nó lại có tác dụng rất lớn trong việc kích thích cậu bé. Hãy nhẹ nhàng xoa bóp đùi của chàng, sẽ kích thích máu dồn đến “cậu nhỏ” nhanh hơn và lươn lên một cách mạnh mẽ.

Ảnh minh họa: Internet

Vùng ngực:

Ai cũng biết rằng, ngực là nơi tập trung nhiều dây thần kinh, là một trong những nơi nhạy cảm nhất của phụ nữ. Chỉ cần một nụ hôn nhẹ là có thể khiến chị em ngất ngây. Nhưng ít ai biết rằng, ở đàn ông, ngực cũng có tác dụng gây hưng phấn không kém phụ nữ.

Hãy dùng lưỡi tấn công vào nhũ hoa của chàng, sau đó hôn rồi thổi nhẹ chúng bạn sẽ thấy cơ thể chàng đang run lên vì sung sướng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể khiêu khích chàng bằng cách dùng những ngón tay mềm mại của mình xoa nhẹ khuôn ngực rộng rãi của chàng, kéo nhẹ xuống đầu ti rồi lại chạy lên giữa ngực sẽ khiến chàng vô cùng hưng phấn.

Điểm G của chàng:

Theo giả thuyết của các nhà khoa học, điểm G của nam giới là một hạt nhỏ được định vị ở tuyến tiền liệt, nằm bên trong và dưới bàng quang. Để kích thích nó, bạn chỉ cần dùng hai ngón tay xoa vào vùng da ở giữa tinh hoàn và hậu môn của chàng. Sau đó ấn nhẹ vài lần để tăng độ hưng phấn cho chàng. Sau đó tăng mức độ nhanh hơn sẽ khiến chàng “sung sướng” cực đỉnh.

Một nơi khác cũng được các nhà khoa học cho là nơi hội tụ tất cả các dây thần kinh vô cùng nhạy cảm, đó là mặt dưới của “cậu nhỏ”. Chỉ cần bạn tìm đúng vị trí xoa nhẹ vào thôi cũng khiến chàng “rùng mình”.

Ảnh minh họa: Internet

Đường đan:

Nếu các bạn để ý, ở mặt dưới của dương vật có một rãnh nhỏ như vết sẹo chạy dọc đến hậu môn. Đây được gọi là đường đan. Khi bước vào màn dạo đầu, bạn hãy ấn nhẹ vào điểm này sẽ kích thích chàng tăng lửa rất nhanh.

Không phải người đàn ông nào cũng có các điểm nhạy cảm giống nhau. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào sự tinh tế và kỹ năng của bạn với đối phương để “điểm đúng huyệt”. Nếu làm được những điều này thì bạn quả thật là một “của quý” đối với anh ấy khiến chàng không bao giờ muốn rời xa bạn.