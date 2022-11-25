Sau lễ cưới, vợ chồng Trang trở về căn nhà 4 tầng khang trang nằm Trang mặt một con phố đông đúc, sầm uất. Nội thất trong nhà toàn đồ xịn, với những trang thiết bị sang trọng, đắt tiền mà nhiều người dù đã đi làm cả nửa cuộc đời vẫn khó có thể sắm sửa được. Ngoài căn nhà, bố mẹ Trang còn tặng thêm cho con gái 1 chiếc xe ô tô có giá trị cả tỷ đồng, hàng chục cây vàng làm của hồi môn. Thắng thì vẫn đóng tròn vai chàng rể không nhờ nhà vợ, ngày ngày đi làm ở nhà máy, tối về đã có cơm dẻo canh ngọt, nhà cửa sạch sẽ bởi có đến tận 2 người giúp việc.

Từ khi Trang quen Thắng, một chàng công nhân đứng máy sản xuất gạch hoa cho công ty trang thiết bị xây dựng và nội thất, cả nhà Trang đã phản đối ầm ầm. Lý do không phải vì Thắng nghèo hay quê Thắng cách xa thành phố cả mấy trăm cây số, mà vì trong mắt bố mẹ, anh chị của Trang, Thắng là một chàng trai không có ý chí tiến thủ.

Nhưng thực lòng từ ngày yêu rồi cưới Trang, Thắng chưa khi nào phải lăn tăn nghĩ đến hai chữ “lo tiền”, bởi Trang luôn như một “ngân hàng mở”, cung cấp cho Thắng tiền tiêu thoải mái bất cứ khi nào Thắng cần.

Thắng không phải đụng chân mó tay vào bất cứ việc gì trong gia đình, ngày nghỉ hai vợ chồng trẻ tay trong tay đánh xe đi chơi chỗ này chỗ kia, rồi thăm thú bạn bè hay tổ chức tụ tập ăn uống tại một khu du lịch sinh thái nào đó. Chi phí cho mỗi chuyến đổi gió ấy có khi là vài triệu, có khi lên đến hàng chục triệu đồng, bằng vài tháng lương đầu tắt mặt tối của Thắng ở nhà máy.

Ảnh minh họa: Internet

Cưới nhau được gần một năm, trong khi hai bên gia đình sốt ruột mong ngóng có cháu bế bồng thì Thắng vẫn bình chân như vại. Không ít lần Trang năn nỉ chồng rằng đừng bắt cô “kế hoạch” nữa để hai vợ chồng sinh con cho vui cửa vui nhà nhưng Thắng nhất định không đồng ý. Thậm chí Thắng đi mua thuốc tránh thai và kiểm soát chặt cả việc Trang có uống thuốc đều hàng ngày hay không.

Lý do Thắng đưa ra cho việc chưa vội sinh con là vì hai vợ chồng còn trẻ, muốn có thời gian làm kinh tế, tự lo liệu cuộc sống thật ổn thoả mới có em bé. Trang ngạc nhiên khi nghe chồng mình giải thích lý do ấy, bởi nhà cô đâu có thiếu tiền để Thắng phải “đứng mũi chịu sào” mà lo làm ăn tiết kiệm tiền bạc. Rồi Thắng liệt kê từ nhà, xe, đến sổ tiết kiệm mà Trang đang giữ trong nhà cũng đều đứng tên bố mẹ cô. Rồi chẳng khi nào bố mẹ Trang đưa cho vợ chồng cô “một cục” tiền mà cứ rải đều đều hàng tháng như “phát tiền từ thiện”.

Thấy chồng căng thẳng, Trang nhẹ nhàng giải thích rằng không phải vì bố mẹ cô không tin con cái, mà ông bà muốn một thời gian nữa, khi vợ chồng cô thực sự trưởng thành, biết quán xuyến công việc làm ăn, ông bà sẽ trao toàn bộ tài sản cho Trang và Thắng bởi anh chị Trang cũng đều đã ổn định, cơ ngơi vững vàng và Trang là con út nên đương nhiên sẽ “tiếp quản” mọi tài sản.

Thắng chỉ cười khẩy khi nghe vợ nói vậy, rồi vừa quay lưng bước đi mà không hề nói thêm câu nào, mặc Trang đứng như chôn chân giữa nhà. Thấy thái độ của chồng như thế, Trang có cảm giác gờn gợn và những lời “cảnh báo” của bố mẹ cô về việc Thắng chỉ yêu của cải, gia tài của gia đình cô khiến Trang rối bời. Rồi sau lần thẳng thừng ra mặt chuyện tiền nong, của cải của gia đình vợ, Thắng như trở thành một con người khác hẳn. Anh đi đêm đi hôm triền miên, nhiều hôm về đến nhà khi trời đã gần sáng, người nồng nặc mùi rượu.

Lựa lúc Thắng vui vẻ, Trang đem chuyện Thắng bỏ bê gia đình, rồi điện thoại đặt pass, đi sớm về muộn ra nói với chồng, những mong anh thấy sai mà thay đổi nhưng Trang không thể ngờ Thắng nghe xong những điều vợ nói thì giang thẳng tay tát vào mặt Trang, gằn giọng:

“Cưới nhau đến giờ gần 2 năm rồi mà tôi tay trắng vẫn hoàn trắng tay, cô nghĩ xem làm thằng đàn ông như thế có nhục nhã không? Tôi nói cho cô biết, nếu gia đình nhà cô vẫn khư khư giữ của, tôi sẽ đưa đơn ra toà ly dị cô, cho cả nhà cô cùng mất mặt với cả cái thành phố này vì con gái thiên kim tiểu thư lại bị chồng bỏ”.

Trang chết sững khi nghe những lời Thắng vừa nói ra, cô không thể ngờ người đàn ông mà cô quyết sống quyết chết bảo vệ để lấy làm chồng lại có ngày “hiện nguyên hình” thành một kẻ cơ hội, đào mỏ khốn nạn đến vậy. Trang nức nở khóc rồi chạy vội ra khỏi nhà, gọi taxi về nhà bố mẹ đẻ… Trang tối hôm ấy bố mẹ Trang gọi vợ chồng anh chị của Trang về nhà rồi tất cả mọi người đến nhà Trang, nói chuyện phải trái với chàng rể sướng không biết đường sướng.

Ảnh minh họa: Internet

Bước vào nhà, tất cả mọi người sững sờ trước cảnh Thắng đang ôm ấp một cô gái ăn mặc gợi cảm trên ghế sofa phòng khách. Thấy cả nhà vợ, Thắng trơ trẽn: “Mọi người vào nhà tôi thì phải có phép lịch sự, bấm chuông, gọi cửa đàng hoàng chứ sao lại xồng xộc vào khi chủ nhân chưa cho phép thế”.

Nghe những lời nói ấy của Thắng, anh trai Trang định lao đến đánh thì bố Trang can lại, ông ôn tồn nhưng kiên quyết nói rõ ràng từng lời: “Thứ nhất chủ nhân căn nhà này là tôi, thứ hai tôi đã bấm chuông cửa nhưng anh không chịu ra mở và thứ ba là Trang lập tức anh cuốn gói ra khỏi nhà tôi, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh lần nữa kẻo khi tôi không giữ được bình tĩnh thì không biết những điều tồi tệ nào có thể xảy đến với anh đâu”.

Quá bất ngờ trước những gì bố Trang vừa nói, Thắng quỳ sụp xuống chân Trang xin cho anh ta được “chuộc lỗi”, Trang lạnh lùng quay đi không thèm để mắt đến con người bội bạc đang ra sức thanh minh, hứa hẹn Trang dưới chân mình. Cô đau đớn nhưng thực lòng cảm thấy nhẹ nhõm…