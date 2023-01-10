Sau gần hai năm yêu nhau hạnh phúc tôi và anh quyết định kết hôn. Cả hai gia đình đều ủng hộ chúng tôi đến với nhau nên không có vấn đề gì cả. Ngày cưới cận kề, biết tôi bị tâm lý anh đưa tôi đi trăng mật trước khiến tôi thoải mái và hạnh phúc lắm. Có lẽ anh là người đàn ông thương, hiểu tôi nhất ở bên anh tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và thoải mái.

Anh không phải là người đầu tiên tôi yêu, mà là người thứ tư tôi yêu. Anh đến khi tôi đang đau khổ vật vã vì bị người yêu cũ đá, cứ thế anh thường xuyên đưa tôi đi chơi an ủi động viên khiến tôi quên đi đau khổ yêu anh từ lúc nào không hay. Trong số những người đàn ông tôi từng yêu thì anh là người tuyệt vời nhất, anh quan tâm, lo lắng tôi từng tý một. Với anh, tôi quan trọng hơn bất cứ thứ gì trong đời.

Còn một đêm nữa thôi là tôi với anh sẽ nên duyên vợ chồng, hơn 10 đêm hôm đó có cô gái lạ gửi tin nhắn này cho tôi: “Tôi là người yêu cũ của anh Hùng, chắc cô chưa biết lý do chúng tôi chia tay đâu nhỉ? Là bạn trai cô quá tàn độc, anh ta đã đánh tôi sảy thai và còn cưỡng bức em gái tôi nữa. Chúc cô sống hạnh phúc bên người đàn ông đó”.

- Chị đang vu khống cho anh Hùng đúng không? Chị thấy tôi và anh ấy kết hôn nên muốn dựng chuyện chia rẽ chúng tôi.

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- Tôi nói cô không tin có thể hỏi anh Hùng. Thứ đàn ông cưỡng bức cả em gái người yêu bị phát hiện rồi đánh đập người yêu đến mức sảy thai thì cô biết anh ta là hạng người thế nào rồi đấy.

- Cô nói dối, anh Hùng rất tốt và hiền lành.

- Anh ta đang diễn với cô thôi, hỏi anh ta cô sẽ có câu trả lời. Tôi chỉ nói nhẹ cho cô vậy thôi chứ giờ tôi đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình rồi.

Không hiểu đây là sự thật hay chỉ là cái bẫy của tình cũ anh Hùng, tôi đến tìm anh ngay để hỏi rõ mọi chuyện.

- Anh nói cho em biết, anh không cưỡng bức em gái tình cũ, không đánh chị ấy sảy thai đúng không?

- Sao em biết chuyện đó, ai nói cho em? Ui cha, anh lỡ miệng không phải thế. Cô ta dựng chuyện chia rẽ anh và em đó.

- Vậy là chị ta nói đúng, anh đã vô tình thừa nhận chuyện này. Tại sao anh lại vô liêm sỉ, ác độc như thế? Tôi cứ nghĩ anh tốt tính, hiền lành lắm cơ ai dè lại đê tiện đến mức ghê tởm như vậy. Chúng ta dừng lại đi, tôi không muốn làm vợ một kẻ đi cưỡng bức cả em người yêu mình như anh. Đồ tồi!

- Em ạ, chuyện cũ rồi. Đêm đó anh tưởng cô ấy là người yêu anh nên mới làm bừa, ai ngờ…

- Thôi anh không phải giải thích nữa. Chúng ta hủy hôn, chấm dứt mọi thứ ở đây. Cảm ơn anh quãng thời gian qua đã ở bên tôi, cho tôi cảm giác vui vẻ dù đó là giả tạo.

Tôi bật khóc nức nở rời khỏi nhà anh. Chưa bao giờ tôi nghĩ người đàn ông lịch thiệp như anh lại làm những việc đê tiện đó. Giờ cứ nghĩ đến anh là tôi phát sợ, tôi khinh bỉ anh như kẻ thù. Còn anh thì ngày nào cũng đến van nài tôi cho anh cơ hội, quay lại với anh nhưng tôi từ chối. Tôi sợ mình lấy nhầm chồng, sẽ là nạn nhân của những trò bệnh hoạn anh làm lắm, vậy nên cứ quyết định vậy đi dù con tim tôi đang đau đớn vô cùng.