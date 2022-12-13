Háo hức mãi cuối cùng cũng đến giây phút 'động phòng' với chồng, giây phút anh ta cởi áo ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh không thể nào chấp nhận khiến chân tay như muốn ngã quỵ

Tâm sự 13/12/2022 15:46

Trong thời gian yêu nhau, tôi cũng từng bắt gặp anh ấy nhắn tin đong đưa, cưa cẩm những cô gái khác. Nhưng anh lại bao biện rằng đó chỉ là vui chơi, bông đùa chứ anh chỉ nghiêm túc với một mình tôi.

Tôi với Đạt quen nhau từ khi còn học ở trường đại học. Đến nay, chúng tôi đã yêu nhau được hơn 4 năm và chuẩn bị làm đám cưới. Lúc đầu, bố mẹ tôi không đồng ý để tôi cưới Đạt vì họ cho rằng Đạt còn ít tuổi, công việc chưa ổn định, lại “khét tiếng” là đào hoa, lăng nhăng. Nhưng tôi yêu anh quá nhiều nên hóa mù quáng.

Trong thời gian yêu nhau, tôi cũng từng bắt gặp anh ấy nhắn tin đong đưa, cưa cẩm những cô gái khác. Nhưng anh lại bao biện rằng đó chỉ là vui chơi, bông đùa chứ anh chỉ nghiêm túc với một mình tôi. Hễ tôi nói lời chia tay, anh lại lạy lụt, cầu xin rồi nói lời ngon tiếng ngọt khiến tôi mềm lòng.

Háo hức mãi cuối cùng cũng đến giây phút 'động phòng' với chồng, giây phút anh ta cởi áo ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh không thể nào chấp nhận khiến chân tay như muốn ngã quỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Còn một điều quan trọng nhất, đó là chúng tôi rất hợp nhau trong chuyện giường chiếu. Đạt là người đàn ông đầu tiên của cuộc đời tôi. Anh rất khéo léo lại kỹ thuật nên luôn làm tôi thăng hoa, ngây ngất. Mỗi khi tôi giận dỗi, buồn lòng hay đòi chia tay là anh lại bế tôi lên giường, chiều chuộng tôi cho đến khi tôi hết giận.

Chính vì thế, trong 2 năm qua, dù hờn giận, phát hiện người yêu không chung thủy rồi chia tay không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể chia tay Đạt một cách dứt khoát. Giờ thì chúng tôi đã chuẩn bị thành vợ, thành chồng.

Để chuẩn bị cho đám cưới, nhờ sự hỗ trợ từ 2 gia đình, tôi và Đạt đã mua được 1 căn hộ 60m2 khá đẹp. Chúng tôi đã chuyển đến đây sống cùng nhau trước đám cưới. Ảnh cưới đã được chụp, nhẫn cưới cũng được mua và căn hộ chúng tôi mới mua cũng được dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp. Tiệc cưới đã được đặt sẵn, khách khứa đã mời. Tôi với Đạt rất vui mừng chờ đợi ngày trọng đại.

Háo hức mãi cuối cùng cũng đến giây phút 'động phòng' với chồng, giây phút anh ta cởi áo ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh không thể nào chấp nhận khiến chân tay như muốn ngã quỵ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mấy ngày nay, tôi để ý thấy Đạt luôn nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Tôi hỏi thì anh chỉ bảo đang cố làm nốt việc trước khi nghỉ cưới. Tôi đòi xem điện thoại thì anh không đưa và còn nói: “Sắp cưới đến nơi rồi em còn bày đặt ghen tuông vớ vẩn.”

Không những thế, tôi thấy anh đột nhiên lạnh nhạt, xao nhãng chuyện gối chăn. Tối đến, nằm bên cạnh anh, tôi thấy rạo rực, bứt rứt không thể chịu được nhưng Đạt mượn cớ mệt, buồn ngủ nên chỉ ôm hôn tôi chứ không đáp ứng chuyện ấy.

Tôi đã nói thẳng ra hoặc cố tình mời gọi thì anh từ chối rồi mượn cớ muốn “để dành” để có được đêm tân hôn nồng nàn, mê đắm. Thấy Đạt nói cũng có lý nên tôi chấp nhận chịu “nhịn”.

Đêm tân hôn cuối cùng cũng đã đến trong sự háo hức, chờ đợi của tôi. Khi anh trút bỏ tấm áo trên người, qua ánh đèn mờ, tôi thất kinh khi thấy loạt vết cào, cắn trên ngực Đạt.

“Cái gì? Cái gì đây anh? Con nào đã cào anh thành thế này?, tôi gào lên.

Lúc đầu, Đạt quanh co chối cãi đủ kiểu nhưng tôi vẫn không tin. Cuối cùng, tôi thấy trên màn hình của Đạt báo tin nhắn. Tôi điên tiết giằng lấy điện thoại, dọa bỏ về nhà để ngay trong đêm thì Đạt mới quỳ sụp xuống và thú nhận rằng vài ngày trước khi cưới, Thu - người yêu cũ của anh đã tìm đến và muốn anh “tri ân” một đêm cuối rồi “đoạn tình” trước khi anh lấy vợ.

Nào ngờ trong lúc yêu đương cuồng nhiệt, Thu không kiểm soát được mình nên đã cào, cắn anh đến chảy máu ở lưng và ngực. Đó cũng chính là lý do khiến anh không dám gần gũi tôi trong thời gian trước khi cưới. Nhìn những vết thương trên ngực chồng, tôi khóc suốt đêm đó.

Mấy ngày nay, tôi buồn giận, chẳng nói gì với chồng. Đạt xin lỗi, thề thốt với tôi nhiều điều. Anh nói sau đêm đó anh và Thu đã “đoạn tình”, anh sẽ không bao giờ gặp gỡ, liên lạc gì với cô ta nữa.

Nhưng liệu tôi có thể tin Đạt hay không? Phải chăng tôi đã sai lầm khi ngay từ đầu không nghe lời khuyên can từ bố mẹ?

Nhìn vào phòng có một sản phụ đang nằm, tôi sốc khi nhìn thấy gã chồng của mình đang bế đứa trẻ trên tay, đứng nép bên cửa, tôi nghe rõ mồn một lời người phụ nữ kia nói với chồng mình khiến tôi đứng không vững

Nhìn vào phòng có một sản phụ đang nằm, tôi sốc khi nhìn thấy gã chồng của mình đang bế đứa trẻ trên tay, đứng nép bên cửa, tôi nghe rõ mồn một lời người phụ nữ kia nói với chồng mình khiến tôi đứng không vững

Tôi sốc khi nhìn cảnh tượng ấy, vì người đàn ông đó chính là chồng tôi. Nói dối muốn thăm người thân gần đây, tôi để đồng nghiệp về trước. Còn mình ở lại để điều tra vụ việc này.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự eva tâm sự chuyện tình yêu chuyện hôn nhân góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 1 giờ 9 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 2 giờ 9 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa