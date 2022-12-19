Háo hức chờ gặp chị dâu tương lai, thế nhưng giây phút chạm mặt cô gái đó, tôi chuyển từ bàng hoàng sang tức giận

Tâm sự 19/12/2022 04:07

Bao nhiêu sự háo hức liền vụt tắt khi biết tình địch 5 năm trước sắp thành chị dâu tôi.

Năm nay anh trai tôi 40 tuổi, trước đây vì mải mê học và phấn đấu sự nghiệp nên anh không tìm hiểu ai.

Mẹ tôi sốt ruột, bắt đầu giục giã con trai lấy vợ nhưng anh làm ngơ. Gia đình tôi còn tưởng anh định ở vậy, cho đến khi anh thông báo cuối năm cưới vợ và sẽ đưa bạn gái về ra mắt trong thời gian sớm nhất. Bố mẹ tôi nghe vậy, rất vui mừng. Ai đến chơi, ông bà cũng khoe cuối năm nhà có việc đại sự.

Ngày anh đưa người yêu về cũng cận kề, mẹ nhờ tôi chở đi chợ mua đồ về nấu nướng. Bà cẩn thận hỏi con trai xem bạn gái thích ăn gì, khẩu vị ra sao?...

Mẹ tôi vốn vậy, luôn ân cần và chu đáo với tất cả mọi người. Ngày xưa, bà còn giảng dạy, được học trò quý mến. Mặc dù họ ra trường 10 năm, 20 năm vẫn nhớ quay về thăm mỗi dịp 20/11.

Tôi tất nhiên, cũng háo hức không kém. Sáng tôi dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa, cắm vài bình hoa cho sinh động, không quên chuẩn bị quà tặng chị dâu tương lai nhân dịp lần đầu gặp mặt. Mọi thứ đã tươm tất, đúng lúc đó tiếng xe ô tô của anh về tới. Cả nhà hăm hở ra đón.

Háo hức chờ gặp chị dâu tương lai, thế nhưng giây phút chạm mặt cô gái đó, tôi chuyển từ bàng hoàng sang tức giận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, giây phút chạm mặt cô gái đó, tôi chuyển từ bàng hoàng sang tức giận. Cô ta chính là Hương - kẻ đã cướp người yêu của tôi 5 năm trước, khi tôi và người cũ sắp tổ chức hôn lễ.

Năm đó, anh trai tôi đang sinh sống bên Pháp, tôi và Khương - con một gia đình giàu có tìm hiểu được 5 năm và quyết định làm đám cưới. Hai bên gia đình đã gặp mặt, có cơi trầu dạm hỏi. Chúng tôi cũng mua nhà chung, chuẩn bị cho cuộc sống lứa đôi.

Tôi và Khương chưa từng có mâu thuẫn, cãi vã. Anh cũng khá tôn trọng và chân thành với tôi. Chuyện tình đang tốt đẹp thì Hương xuất hiện. Cô là nhân viên tại nhà hàng của bố anh.

Sự mưu mô, khéo léo của Hương khiến Khương bị lung lay. Thế rồi, một lần anh uống say, Hương đã đưa anh về phòng trọ của mình. Giữa hai người nảy sinh chuyện nam nữ. Sau đêm mặn nồng, Hương thông báo có thai, ép buộc Khương cưới mình. Khương khóc lóc xin lỗi, bảo bị cô ta lừa nhưng anh phải có trách nhiệm với đứa trẻ.

Tôi đau đớn bao nhiêu, cũng định quên đi nhưng Hương trêu tức, hàng ngày gửi ảnh thân mật của hai người họ và ảnh chụp phiếu siêu âm thai cho tôi. Chưa hết, Hương còn nhắn tin, kể được Khương chăm sóc ra sao, bố mẹ anh cưng chiều thế nào?... Tôi phát rồ vì bị cô ta "khủng bố" nên đã gọi Khương ra nói chuyện, đề nghị anh quản lý vợ sắp cưới cho cẩn thận.

Thế nhưng, mọi chuyện chưa dừng lại, đỉnh điểm của sự việc, Hương gửi cho tôi ảnh "nóng" của hai người. Tôi giận dữ, mang toàn bộ tin nhắn, hình ảnh Hương trêu ngươi mình, in ra, gặp trực tiếp mẹ Khương, đưa cho bà xem.

Tiếp đến, tôi gặp người yêu cũ của Hương để tìm hiểu thêm. Sự thật khiến tôi rụng rời, hóa ra họ chưa hề chia tay. Hương vừa qua lại với Khương, vừa dập dìu với người yêu. Thông tin tôi cung cấp, khiến anh người yêu của Hương tức giận. Hai người chắc hẳn đã xảy ra cãi vã rất lớn. Anh còn gặp Khương đánh ghen, gây sự ầm ĩ.

Háo hức chờ gặp chị dâu tương lai, thế nhưng giây phút chạm mặt cô gái đó, tôi chuyển từ bàng hoàng sang tức giận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vài ngày sau, Hương hằm hằm gọi cho tôi. Gia đình Khương đã hủy hôn nhưng họ vẫn nói, nếu đứa bé là con Khương, họ sẽ chịu trách nhiệm.

Hương đồng ý đi chọc ối, xét nghiệm ADN. Kết quả, đứa trẻ đúng là con Khương. Quá trình mang thai, Hương liên tục dùng đứa trẻ gây sức ép, hành hạ Khương để vòi tiền. Đứa bé vừa ra đời 3 ngày, Hương đã bỏ con lại cho nhà anh nuôi, còn mình chạy theo tình mới.

Tôi và Khương chia tay nhưng giờ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Mẹ Khương ngày xưa cũng quý mến tôi, có việc gì cũng gọi đi. Hai đứa chia tay, bà cũng ngậm ngùi nhưng vì Khương đòi chịu trách nhiệm với đứa bé nên đành chấp nhận. Mỗi lần tôi sang thăm, bác đều ứa nước mắt.

Nay, Hương lại dùng nhan sắc và miệng lưỡi giảo hoạt đưa anh trai tôi vào tròng. Cô nhìn thấy tôi nhưng mặt tỉnh bơ, như chưa hề quen biết. Anh trai tôi có vẻ say Hương như điếu đổ. Tôi phân vân, chưa biết nên nói mọi chuyện ra cho anh thế nào?

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