Hãnh diện vì cưới được người chồng chăm lo từng li từng tí, đâu ngờ một hôm tất cả sụp đổ vì đoạn video ngắn đầy kinh hãi được lưu cẩn thận trong điện thoại của chồng!

Chúng tôi vẫn hay tâm sự mọi chuyện và khá hòa hợp trong chuyện chăn gối. Vì thế dù có nhiều người bảo nhìn chồng tôi hơi "màu hường", tôi vẫn gạt đi.
- Mang bụng bầu khệ nệ ở tháng thứ 8, mẹ chồng còn bắt dậy sớm hầu em dâu, chồng tôi chỉ cần tung một chiêu khiến bà thay đổi
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Chồng tôi là một người đàn ông hiền lành, tốt tính. Anh tâm lý và chu đáo đến mức chỉ cần tôi thay đổi kiểu tóc hay màu sơn móng tay, anh đều nhận ra ngay. Anh còn rất chú ý giữ dáng và có một chế độ ăn cực kì khoa học. Trước đây, tôi ăn uống tùy tiện bao nhiêu, có chồng rồi vóc dáng cũng đẹp hẳn ra vì ăn theo chế độ ăn của anh. Mỗi khi ra ngoài, chồng tôi đều thơm phức và chuẩn chỉnh từng chút một.
Chúng tôi vẫn hay tâm sự mọi chuyện và khá hòa hợp trong chuyện chăn gối. Vì thế dù có nhiều người bảo nhìn chồng tôi hơi "màu hường", tôi vẫn gạt đi. Tôi còn lấy cả chuyện tế nhị của hai vợ chồng để khẳng định anh rất "men", rất bản lĩnh đàn ông. Chỉ có điều, chồng tôi không thích trẻ nhỏ nên đến giờ chúng tôi vẫn chưa có con. Anh nói khi nào anh sẵn sàng làm bố thì mới có con được. Tôi đã tin và tôn trọng quyết định của anh. Cho đến đêm qua, sau khi mượn điện thoại của chồng chơi game và vô tình xem được đoạn video đầy ám ảnh kia, tôi chết đứng vì quá sốc.
Đó là cảnh chồng tôi đang tắm chung với một người đàn ông khác. Họ quay video này trong nhà tắm và có những cảnh khiến tôi tê tái, đỏ mặt. Mà người đàn ông kia cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là anh bạn thân của chồng tôi. Hai người họ vẫn hay đi cùng nhau, làm chung công ty và cùng đi tập gym. Nói chung là rất thân nhưng tôi chưa từng nghi ngờ họ, bởi anh chàng kia cũng đã có vợ con rồi.
Thấy tôi ngồi bần thần, chồng tôi như sực tỉnh nên vội vã giật cái điện thoại trong tay tôi. Vì quá sốc nên tôi chẳng biết phải nói gì, chỉ bỏ vào phòng nằm. Chồng chỉ nhắn cho tôi một tin: "Xin lỗi vợ" và không giải thích gì thêm. Từ đó đến giờ, chồng vẫn nấu ăn, vẫn dọn cơm cho tôi như chúng tôi tránh mặt nhau, không ai mở lòng ra trò chuyện được. Tôi hoang mang và không biết phải đối diện với anh như thế nào? Rồi cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu?