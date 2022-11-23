Hãnh diện vì cưới được người chồng chăm lo từng li từng tí, đâu ngờ một hôm tất cả sụp đổ vì đoạn video ngắn đầy kinh hãi được lưu cẩn thận trong điện thoại của chồng!

Chồng tôi là một người đàn ông hiền lành, tốt tính. Anh tâm lý và chu đáo đến mức chỉ cần tôi thay đổi kiểu tóc hay màu sơn móng tay, anh đều nhận ra ngay. Anh còn rất chú ý giữ dáng và có một chế độ ăn cực kì khoa học. Trước đây, tôi ăn uống tùy tiện bao nhiêu, có chồng rồi vóc dáng cũng đẹp hẳn ra vì ăn theo chế độ ăn của anh. Mỗi khi ra ngoài, chồng tôi đều thơm phức và chuẩn chỉnh từng chút một.

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Chúng tôi vẫn hay tâm sự mọi chuyện và khá hòa hợp trong chuyện chăn gối. Vì thế dù có nhiều người bảo nhìn chồng tôi hơi "màu hường", tôi vẫn gạt đi. Tôi còn lấy cả chuyện tế nhị của hai vợ chồng để khẳng định anh rất "men", rất bản lĩnh đàn ông. Chỉ có điều, chồng tôi không thích trẻ nhỏ nên đến giờ chúng tôi vẫn chưa có con. Anh nói khi nào anh sẵn sàng làm bố thì mới có con được. Tôi đã tin và tôn trọng quyết định của anh. Cho đến đêm qua, sau khi mượn điện thoại của chồng chơi game và vô tình xem được đoạn video đầy ám ảnh kia, tôi chết đứng vì quá sốc.