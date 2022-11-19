Chưa kịp hưởng hạnh phúc vì sinh được cho chồng cặp 'long phượng', anh ta đã nằng nặc đòi đưa con đi xét nghiệm ADN chỉ vì 1 lời đồn

Chồng em là một người hay ghen. Đôi lúc anh ghen tuông thái quá khiến em cảm thấy mệt mỏi và áp lực vô cùng. Em vẫn nhớ hồi bọn em vẫn còn là người yêu, em đi ăn trưa cùng anh đồng nghiệp, chồng em vô tình nhìn thấy đã vội vàng xông vào đánh người ta.

Em đang rất buồn các chị ạ, sinh con mới được nửa tháng mà quá nhiều chuyện xảy ra. Em cũng không thể bỏ qua được để sống tốt, bởi chuyện này còn lấn cấn ngày nào thì ngày đó em không thể yên ổn với chồng.

Không dám giấu, em đành nói ra sự thật. Khi ấy chồng em cũng đã nguôi giận. Anh xin lỗi và hy vọng em có thể cho anh một cơ hội, để con của bọn em có gia đình đầy đủ bố mẹ.

Sau hôm đó, bọn em tiếp tục cãi nhau. Do không tìm được tiếng nói chung, em quyết định chia tay để giải thoát cho cả hai. Cứ nghĩ cuối cùng mình cũng quyết tâm làm được một việc. Không ngờ chia tay được một tuần thì em biết mình có bầu.

Đám cưới của bọn em diễn ra sau đó. Chồng em cũng hứa sẽ không bao giờ nghi ngờ vợ nữa. Nhất là khi biết vợ mang thai đôi, anh càng chăm sóc cho em hơn.

Em sinh được cặp long phượng một trai một gái. Ngày sinh con, em vất vả trên bàn đẻ thế nào, chồng là người chứng kiến. Anh còn bảo nhất định sẽ dành cả đời để bù đắp cho em. Không ngờ tất cả chỉ là nói suông, anh vẫn tính nào tật ấy các chị ạ.

Đối với em, chuyện này giống như họa vô đơn chí. Hôm ấy chồng em về nhà trong bộ dạng say khướt. Không quan tâm đến các con đang ngủ, anh trừng mắt hỏi rốt cuộc con là của anh hay người đồng nghiệp từng đi cùng em?

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Nói qua nói lại, anh bảo vừa gặp đồng nghiệp cũ của em, người mà trước đây anh đã hiểu lầm. Họ xảy ra cãi vã, cuối cùng chồng em lại nghi ngờ mình đang đổ vỏ hộ người đàn ông khác. Em quá bất lực với sự đa nghi của chồng. Nhất là khi anh bắt em phải bế con đi xét nghiệm ADN.

Các chị ơi, con em chưa được một tháng, vậy mà phải đi xét nghiệm, như thế có xấu hổ không? Hơn nữa chồng em làm vậy là không có niềm tin với vợ. Em đang tính sẽ đưa con đi xét nghiệm. Nhưng lúc nhận kết quả cũng là lúc mối quan hệ vợ chồng của bọn em chấm dứt. Em không thể sống cùng người đàn ông đa nghi vô cớ như vậy được. Các chị nghĩ em làm vậy có đúng không?