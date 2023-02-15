Hai lần thấy bạn gái bước ra từ khách sạn, tôi giận dữ lao vào tát cô ấy tới tấp để rồi ân hận suốt đời

Tâm sự 15/02/2023 15:08

Chẳng nói chẳng rằng, tôi lao đến tát bạn gái tới tấp, đạp hai cái và nói cô ấy là đồ vô giáo dục vì đi nhà nghỉ với người khác trong khi đã có bạn trai.

Tôi và em yêu nhau cũng thật tình cờ. Cả hai bén duyên trong tiệc sinh nhật của bạn thân em. Tôi được dẫn đi cùng và đó là buổi tối định mệnh bắt đầu tiếng sét ái tình của hai đứa.

Ngay ngày hôm sau, tôi tìm mọi cách nhắn tin, gọi điện để mời em đi cà phê. Bạn bè tôi còn đố tôi tán được cô ấy vì cô ấy là người rất xinh đẹp, trẻ trung, năng động lại có thành tích học tập đáng nể. Ai cũng bảo người nào lấy được cô ấy thì đúng là tốt số. Bản thân có nhan sắc nhưng cô ấy chưa từng “đong đưa” bất cứ chàng trai nào, lúc nào cũng giữ chuẩn mực.

Cô ấy tin vào tình yêu sét đánh nên khi gặp tôi cũng đã rất ấn tượng. Khi được tôi mời đi cà phê, cô ấy đã nhận lời. Tuy cảm tình với nhau nhưng phải sau nửa năm tìm hiểu tôi mới được cô ấy nhận lời yêu.

 

Những ngày tháng đó đối với tôi là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Được yêu thương, che chở cho người con gái mình yêu và ngưỡng mộ, còn gì hơn? Điều tôi trân trọng chính là cô ấy chưa bao giờ hỏi về gia cảnh của tôi, công việc của bố mẹ tôi. Ngày về ra mắt, thấy nhà tôi nghèo khó, căn nhà mái bằng sơ sài ở quê, còn đun bếp ga, cô ấy không bất ngờ chút nào. Cô ấy còn vào tận bếp nấu nướng, nói chuyện với mẹ tôi vô cùng vui vẻ. Bố mẹ tôi rất ưng ý người con dâu tương lai này.

Lúc lên thành phố, cô ấy còn dặn tôi, bố mẹ vất vả thì con cái phải phấn đấu, thương yêu gia đình khiến tôi càng cảm mến.

Điều tôi bất ngờ chính là gia thế của cô ấy. Ngôi nhà khang trang, rộng rãi như biệt thự làm tôi choáng. Bố mẹ của cô ấy cũng rất vồn vã, ân cần với bạn trai của con. Hai bác quý mến tôi và cũng không quan trọng chuyện gia cảnh, chỉ cần tôi và con gái bác yêu nhau là đủ.

Hai lần thấy bạn gái bước ra từ khách sạn, tôi giận dữ lao vào tát cô ấy tới tấp để rồi ân hận suốt đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng buổi tối định mệnh hôm đó đã khiến tôi và cô ấy chia tay nhau mãi mãi. Dù tôi có van xin thế nào cô ấy cũng không tha thứ cho tôi.

Hôm đó khi tôi đang đi ăn với bạn thì tình cờ thấy một cô gái đi ra từ nhà nghỉ sang trọng rất giống bạn gái mình. Tôi lao đến để nhận dạng thì đúng là người yêu tôi thật. Mặt tôi nóng bừng, lũ bạn ngồi quán đối diện thì tha hồ cười chế nhạo tôi.

Tức tối, tôi tra khảo người yêu đi với ai vào nhà nghỉ, nói cho cô ấy không còn chỗ nào để chen lời vào. Tôi buông những lời xúc phạm, chửi bới, nói người yêu là đồ con gái hư hỏng, đê hèn. Thấy đông người, cô ấy không nói gì, vội lên xe oto rồi rời đi. Thấy xe có người đàn ông lạ chở, tôi càng sôi máu đuổi theo nhưng không kịp.

Mấy ngày sau đó tôi không liên lạc được với người yêu. Đang uống cà phê với bạn, tôi lại thấy bạn gái mình bước ra từ nhà nghỉ với bộ dạng vô cùng xinh đẹp. Chẳng nói chẳng rằng, tôi lao đến tát bạn gái tới tấp, đạp hai cái và nói cô ấy là đồ vô giáo dục vì đi nhà nghỉ với người khác trong khi đã có bạn trai.

Đang cơn nóng giận định đánh bạn gái tiếp thì tay tôi khựng lại. Bố cô ấy đứng trước mặt tôi, bác nhanh tay tát tôi cái nổ đom đóm mắt. Bác trừng mắt quát tôi: “Cháu nói ai vô giáo dục, sao cháu lại nói bạn gái cháu thế. Cháu chưa là gì của nó mà dám động tay động chân với nó à? Cháu có thích đi tù không?”. Tôi ú ớ nói bạn gái đi nhà nghỉ, hư hỏng thì bác ấy chỉ lên tấm biển bảo tôi nhìn kĩ lại. Tôi nhận ra tên của khách sạn hôm trước và nhà nghỉ này đều là tên bạn gái tôi.

 

Thì ra, nhà cô ấy kinh doanh khách sạn nhà nghỉ nhưng cô ấy chưa từng nói với tôi. Gia đình cô ấy giàu lên cũng vì công việc kinh doanh này. Nhưng một cô gái đi ra từ nhà nghỉ khiến tôi hiểu lầm cũng là chuyện bình thường. Chỉ là tôi đã quá nặng tay khi tát và đạp vào người bạn gái.

Trận đòn tôi tặng cho cô ấy hôm nay đã không cho tôi cơ hội để xin lỗi. Dù tôi có ăn năn, hối lỗi thì cô ấy cũng không chấp nhận người đàn ông vũ phu, chưa hỏi đã đánh bạn gái của mình. Sau hôm đó, tôi chính thức bị bạn gái yêu cầu chia tay chấm dứt mối tình dày công săn đuổi.

Thực sự tôi đã sai và ân hận, còn yêu bạn gái rất nhiều nhưng cô ấy đã dứt khoát không tha thứ cho tôi.

Đêm tân hôn, vợ tiết lộ bí mật giấu kín với người yêu cũ, tôi nghe như 'sét đánh' ngang tai, mất ngủ cả đêm

Đêm tân hôn, vợ tiết lộ bí mật giấu kín với người yêu cũ, tôi nghe như 'sét đánh' ngang tai, mất ngủ cả đêm

Nếu biết trước bí mật của vợ, chưa chắc tôi đã cưới cô ấy. Vợ tôi rất khôn khi biết chọn thời điểm để nói ra nỗi lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva bạn gái chia tay tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 6 giờ 42 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 6 giờ 45 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 6 giờ 51 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 52 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 6 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường