Giật mình lúc nửa đêm không thấy chồng mới cưới nằm cạnh, tôi đứng hình khi thấy anh đang nắn bóp chân cho người mà tôi luôn thương yêu nhất nhà

Tú, chồng mới cưới của tôi là một người đàn ông kiệm lời. Nhưng tôi yêu anh cũng vì bản tính nói ít làm nhiều, thể hiện tình cảm bằng hành động chứ không phải mấy thứ hoa hòe, mấy lời đường mật. Nhưng sự chênh lệch quá lớn về gia thế khiến Tú luôn cảm thấy thua kém tôi. Anh nói tự ti khi đi cạnh một người con gái giỏi giang, thành công như tôi. Tú nói tôi cho anh thời gian để chứng tỏ bản thân. Mất 5 năm chờ đợi, Tú cuối cùng cũng lên chức giám đốc chi nhánh. Anh không chỉ chứng minh năng lực cho tôi thấy mà còn thành công thuyết phục bố mẹ gả tôi cho anh.

Khi Tú đến nhà thưa chuyện cưới xin, bố tôi nhắc đến việc ở rể. Nhà tôi rộng, tôi lại là con gái duy nhất, bố mẹ không muốn tôi làm dâu nhà chồng. Những tưởng Tú sẽ từ chối, ai ngờ anh lại đồng ý ngay và nói đã dự liệu trước chuyện này. Trong khoảng thời gian qua, anh đã xây nhà mới, mua được nội thất và bảo hiểm nhân thọ cho bố mẹ, coi như đã báo đáp được một phần chữ hiếu. Nhưng dù ở rể, Tú vẫn mong bố mẹ tôi cho anh và tôi được về thăm bố mẹ vào cuối tuần. Thế là đám cưới được diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.