Hào hứng được sếp 'nhắm trúng' hứa gả con gái cho, đến lúc gặp nhau tôi tái mặt, ú ớ khi vừa nhìn thấy cô ấy

Tâm sự 14/02/2023 16:16

Chưa kịp nói gì, sếp đã bảo nếu tôi là con rể, ông ấy sẽ thăng chức và ngày cưới sẽ cho tôi đứng tên một ngôi nhà 2 tầng.

Tôi là một nhân viên kỹ thuật rất bình thường trong công ty. Thế mà tuần trước được vinh dự nói chuyện với sếp ở phòng giám đốc.

Sếp bảo trong số nhân viên công ty, tôi là người có tính cách tốt, chuyên môn giỏi. Chính vì thế sếp rất quý tôi, ông bảo năm sau sẽ đề bạt tôi làm trưởng phòng kỹ thuật.

Sau đó sếp mời tôi đi ăn trong nhà hàng sang trọng khiến tôi rất sung sướng vì nỗ lực 7 năm nay ở công ty, cuối cùng đã được sếp để mắt đến. Trong suốt bữa nhậu, sếp nói rất nhiều về cô "con gái rượu" của ông ấy.

Sếp khen con gái hiền lành, xinh đẹp và sau này ai lấy cô ấy sẽ được thừa hưởng nửa gia tài của ông. Khi đó tôi cho rằng sếp uống rượu say, thích khoe con nên tôi chẳng để tâm. Bởi tôi biết mình chỉ là anh nhân viên quèn, đâu dám mơ tưởng đến tiểu thư con nhà giàu.

Đến khi sếp nói muốn tôi là con rể, sẽ làm mai cho tôi với con gái của ông ấy. Lời nói quá bất ngờ của sếp làm tôi rất kinh ngạc. Sếp khẳng định những điều nói ra là thật chứ không phải do rượu.

 

Sau buổi nhậu hôm đó, tôi quên sạch sẽ những lời sếp nói nhưng ông ấy nhớ tất cả. Tối hôm qua, sếp bảo tôi để xe máy lại công ty, lên xe ô tô về nhà ông ấy ăn bữa cơm gia đình, nhân tiện xem mắt cô con gái. Mệnh lệnh của sếp, tôi đâu dám chối.

Hào hứng được sếp 'nhắm trúng' hứa gả con gái cho, đến lúc gặp nhau tôi tái mặt, ú ớ khi vừa nhìn thấy cô ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng là nhà sếp nó khác, chỗ nào cũng đẹp và sang trọng. Khi hai người đang uống nước, có một người phụ nữ với cái bụng bầu hơi nhô một chút bước ra cười chào tôi.

Sếp giới thiệu cô ấy tên Thanh, là con gái sếp. Tôi tái mặt, ú ớ mà không biết phải diễn đạt thế nào với cái bụng của cô ấy. Dường như sếp đã hiểu được ý của tôi nên nói luôn là Thư yêu một anh chàng đào mỏ. Đục khoét của nhà sếp rất nhiều tiền để nuôi người con gái khác, đến khi Thanh chia tay rồi mới biết mang bầu.

Sếp không muốn con gái qua lại với kẻ sở khanh đó nên bảo sẽ tìm cho Thanh một người đàn ông tốt. Chính vì vậy sếp đã ngắm trúng tôi.

Chưa kịp nói gì, sếp đã bảo nếu tôi là con rể, ông ấy sẽ thăng chức và ngày cưới sẽ cho tôi đứng tên một ngôi nhà 2 tầng. Những lời hứa hẹn của sếp quá hấp dẫn, ai mà chẳng mong muốn. Nhưng khi nhìn lại cô con gái đang bụng bầu của sếp mà tôi lại tần ngần đắn đo.

Nhờ hàng xóm tôi biết được vợ ngoại tình và có con riêng nhưng trớ trêu chỉ vì lý do này mà tôi phải ngậm đắng nuốt cay, không thể ly hôn

Nhờ hàng xóm tôi biết được vợ ngoại tình và có con riêng nhưng trớ trêu chỉ vì lý do này mà tôi phải ngậm đắng nuốt cay, không thể ly hôn

Thảo nào lúc trước Tết Nguyên Đán gần 3 tháng, vợ cứ đòi đến nơi tôi ở để du lịch và thăm chồng, thì ra cô ấy muốn hợp thức hóa cái thai trong bụng.

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