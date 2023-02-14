Tái mặt nghe con gái của sếp yêu cầu tôi ly hôn vợ nếu không sẽ mất chức, về nhà kể cho vợ nghe, cô ấy nói một điều làm tôi day dứt vô cùng

Trong suốt thời gian làm việc cùng nhau, tôi biết cô ấy có tình cảm với tôi. Nhưng tôi luôn tìm cách né tránh, thậm chí tôi còn đặt cả ảnh vợ con trên bàn làm việc để báo hiệu "đã có chủ".

Tôi có một gia đình rất hạnh phúc, một vợ và 2 con. Hiện tôi là giám đốc của một chi nhánh trong công ty cổ phần, rất phát triển. Tôi rất yêu công việc mình đang làm và lương tháng của tôi mỗi tháng là 85 triệu. Cách đây 3 tháng, cô con gái của sếp tổng tên Khánh xuống chi nhánh công ty tôi đang làm để giám sát và học hỏi. Tương lai cô ấy sẽ là sếp của tôi, thế nên tôi đã đón tiếp Khánh rất nhiệt tình.

Trong suốt thời gian làm việc cùng nhau, tôi biết cô ấy có tình cảm với tôi. Nhưng tôi luôn tìm cách né tránh, thậm chí tôi còn đặt cả ảnh vợ con trên bàn làm việc để báo hiệu "đã có chủ". Nhưng Khánh chẳng để tâm, còn thẳng thừng nói là rất yêu tôi, sẵn sàng chấp nhận là tập 2 của tôi. Nhiều ngày nay cô ấy còn dụ dỗ tôi ly dị vợ để công khai chuyện yêu đương của hai đứa. Tôi vô cùng hoảng loạn trước sự tấn công dồn dập của cô ấy. Tôi cũng xin nói là giữa chúng tôi chỉ dừng lại ở cái bắt tay xã giao, tôi chưa làm bất kỳ điều gì trái với lương tâm.

Không muốn để cho cô ấy mất thời gian đầu tư cho người đàn ông đã có gia đình. Tôi đã nói thẳng là rất yêu vợ con, sẽ không bao giờ phản bội vợ. Cô ấy khóc nói tôi là người đàn ông đầu tiên cô ấy yêu và sẽ không bao giờ buông bỏ. Ảnh minh họa: Internet Khánh còn nhấn mạnh, nếu tôi mà không chấp nhận yêu cô ấy thì có khả năng cái ghế giám đốc của tôi khó giữ được. Nghe đến đây mà tôi tái mặt. Để có thể ngồi vào vị trí này, tôi đã phải mất 10 năm cống hiến cho công ty. Sao có thể mất dễ dàng như vậy được? Vợ tôi rất tinh ý, thấy thái độ tôi thay đổi, cô ấy đã phát hiện ra và hỏi thẳng tôi đang có bồ đúng không? Tôi đã kể lại hết cho vợ nghe mọi chuyện. Cô ấy không nổi nóng cũng chẳng khóc lóc cầu xin điều gì, vợ chỉ nói một điều mà làm tôi day dứt vô cùng. Vì sự nghiệp của chồng, vợ sẵn sàng rời xa tôi. Cô ấy không muốn quãng đời còn lại tôi sống trong nghèo khó chỉ vì sự ích kỷ của vợ. Tôi biết chẳng người phụ nữ nào chịu nhường chồng cho người khác. Cô ấy chỉ đang thử sự chung thủy của tôi thôi. Tôi sẽ không bao giờ phản bội vợ, tôi cũng rất cần có sự nghiệp nhưng thật không biết phải làm sao? Có cách gì mà vẹn cả đôi đường không? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

Giật mình lúc nửa đêm không thấy chồng mới cưới nằm cạnh, tôi đứng hình khi thấy anh đang nắn bóp chân cho người mà tôi luôn thương yêu nhất nhà Mất 5 năm chờ đợi, Tú cuối cùng cũng lên chức giám đốc chi nhánh. Anh không chỉ chứng minh năng lực cho tôi thấy mà còn thành công thuyết phục bố mẹ gả tôi cho anh.

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