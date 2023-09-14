Gửi con cho ông bà, hai vợ chồng tranh thủ hâm nóng tình cảm, đang háo hức thì em bất ngờ nói một câu khiến tôi 'hóa đá'

Rồi em chính thức nhận lời yêu của tôi sau kỳ thi học sinh giỏi năm lớp 10. Trước khi thi, em đã hứa sẽ thưởng nếu tôi đạt giải. Tôi học ngày học đêm, ôn luyện tưởng chừng như mòn cả sách vở. Ông trời cũng không phụ sự nỗ lực của tôi. Kỳ thi năm đó, tôi đã giành giải Nhì môn Vật Lý.

Chúng tôi lấy nhau khi vừa ra trường được 1 năm, là cái kết đẹp cho mối tình dài 7 năm suốt những năm tháng đi học. Tôi còn nhớ ngày chia tay cấp 2 để lên cấp 3, tôi đã phải suy nghĩ rất lâu mới dám "đánh liều" tỏ tình với em. Hồi đấy còn nhỏ nên tôi nhát lắm, lũ bạn phải động viên mãi mới dám hẹn em ở lại sau giờ bế giảng để tỏ tình.

Tôi ôm em vào lòng, xoa đầu cô bé ngốc. Vậy là chúng tôi thành vợ thành chồng sau 1 năm ra trường. Dù kế hoạch có chút thay đổi nên tiền tiết kiệm hai đứa cũng chưa có là bao, song được ở bên nhau là tôi cũng mãn nguyện rồi.

Chúng tôi định sau khi cả hai ổn định công việc, tiết kiệm được chút tiền sẽ làm đám cưới nhưng có một việc ngoài kế hoạch nên đám cưới diễn ra sớm hơn. Một hôm em mếu máo đến phòng trọ của tôi rồi giơ ra chiếc que thử thai 2 vạch.

Hồi đó tôi đã nhận được rất nhiều quà từ nhà trường cũng như bố mẹ, người thân, song không gì có thể sánh nổi cảm giác khi em chủ động cầm tay tôi và nói: "Mình hẹn hò anh nhé!".

Sau khi cu Bo được 1 tuổi, vì lỡ kế hoạch nên em có bầu. Kinh tế vợ chồng chưa được vững nhưng tôi quan niệm con cái là lộc trời cho, đâu phải lúc nào muốn là có được. Tôi động viên vợ đẻ luôn một thể rồi chăm con cho tiện. Vậy là vợ tôi cũng đồng ý làm theo.

Ảnh minh họa: Internet

Chưa đến 3 năm kết hôn mà cuộc sống của chúng tôi thay đổi một cách chóng mặt. Từ hai người, gia đình nhỏ của chúng tôi giờ đã có 4. Từ một cô bé tính trẻ con, hay dỗi, em nay đã trở thành một bà mẹ "siêu nhân", có thể một tay chăm cả hai đứa nhóc khi tôi vắng nhà.

Không chỉ tính tình mà gu ăn mặc rồi dáng vóc em cũng thay đổi rất nhiều. Nếu trước đây vợ tôi thích xịt nước hoa trước khi ra ngoài, thích ăn mặc tươm tất thì nay em chỉ cần gọn và quan trọng là phải tiện, có thể cho con bú. Nếu trước đây vợ tôi chỉ mặc quần áo cỡ S thì giờ cô ấy đã thành "người mẫu cỡ L".

Giữa chúng tôi cũng có rất nhiều điều thay đổi theo thời gian. Hai đứa trẻ con khá quấy nên dần dần chúng tôi không có thời gian để dành riêng cho nhau mấy. Những buổi tiệc công ty tôi cũng chẳng thể đưa vợ theo vì cô ấy còn bận con nhỏ. Đến cả chuyện vợ chồng, chúng tôi cũng không còn được như xưa, phần vì lũ trẻ chẳng ngủ đêm ngoan, phần vì vợ tôi kêu mệt.

Tôi biết vợ vất vả, nhưng thực lòng cũng chán. Những lúc nhìn vợ đầu tóc bù xù, người toàn mùi hôi sữa, những lúc bị vợ từ chối, thậm chí tôi còn hiểu được phần nào lý do đàn ông ngoại tình sau khi vợ sinh nở. Cho đến một ngày, tôi thực sự hối hận vì những suy nghĩ đó.

Hôm đó nhân ngày bà ngoại đón hai đứa sang chơi, vợ chồng tôi có nguyên 1 ngày để dành cho nhau. Tối hôm đó, tôi đã quyết hâm nóng tình cảm bằng một bộ phim lãng mạn rồi rủ vợ đi tắm. Tôi đã bế em thật nhanh vào nhà tắm trước khi bị em từ chối.

Ảnh minh họa: Internet

Nói thật là em nặng hơn nhiều so với những gì tôi nhớ ở lần bế gần nhất. Em khá e dè dù chúng tôi đã là vợ chồng mấy năm nay. Tôi phải chủ động để dẫn em nhập cuộc, và rồi khi em cởi áo ra, nhìn thấy cơ thể em dưới ánh sáng một cách rõ ràng, tôi đã đứng lặng trong giây lát.

Đây là vợ tôi, người con gái có vóc dáng nhỏ nhắn ngày nào sao? Da trắng eo thon của em trước kia đâu rồi? Sao giờ đây chỉ còn lại một vòng bụng nhăn nheo đầy những vết rạn. Tôi chạm tay vào bụng em thì thấy em chợt co người lại che đi.

- Em xấu lắm phải không?

Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã khóc khi nghe vợ hỏi như vậy. Tôi từng tưởng mình là thằng đàn ông biết quan tâm đến vợ con, nhưng hôm nay nhìn thấy những vết rạn chằng chịt trên bụng vợ, tôi mới hiểu được sự hy sinh của em suốt những năm qua. Tôi đã hiểu vì sao em e dè hơn trong chuyện ấy và cũng không dám mặc những bộ váy ôm cơ thể như ngày xưa.

Em đã hy sinh vì tôi, vì gia đình này nhiều quá. Vậy mà tôi từng vô tâm trách móc em, rồi còn thông cảm cho những người chồng ngoại tình. Vợ ơi anh xin lỗi vợ! Anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi nữa đâu. Xin lỗi em, cảm ơn em vì tất cả.