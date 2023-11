Giữa trưa tranh thủ làm thêm, tôi trèo lên tầng cao khách sạn để sửa điều hòa, ngờ đâu suýt ngất khi chứng kiến cảnh vợ yêu chiều người đàn ông xa lạ trên sofa

Tôi làm nghề sửa máy điều hòa, năm nay đã 35 tuổi. Tôi lấy vợ đã 5 năm. Tôi là trẻ mồ côi, vợ tôi thì cha mẹ mất sớm. Chúng tôi nương tựa vào nhau thành một gia đình nhỏ. Nhưng không may cho chúng tôi, con trai đầu của tôi bị bệnh down vì không phát hiện sớm. Vợ tôi suy sụp một thời gian dài. Sau đó chúng tôi có đứa con thứ hai, may mắn là cháu khỏe mạnh.

Nhưng gia cảnh nhà tôi không đủ để nuôi hai con. Vợ tôi vừa ở nhà chăm con vừa buôn bán nhỏ. Sau khi đứa con đầu sinh ra bị bệnh, tính khí của vợ tôi thay đổi hẳn. Cô ấy thường nói bóng gió trách tôi không kiếm được nhiều tiền. Cô ấy than thở vì phải nuôi hai con cực nhọc. Nhưng vì thương vợ con, tôi cắn răng bỏ qua hết.