Mỗi lần nghĩ lại chuyện đêm hôm đó trái tim tôi lại như bóp nghẹt. Tôi không thể tin rằng ông chồng mẫu mực của mình lại tòm tem với cô hàng xóm, phản bội vợ con khiến gia đình mang tiếng xấu.

Cô ta ú ớ, khi chưa kịp lên tiếng thì mẹ chồng tôi đã kéo xộc tay tôi vào. Đôi giày chồng tôi vẫn còn để nguyên ở thềm nhà, trái tim tôi khi đó như có ai cào cấu. Cô hàng xóm chạy theo vào và rồi…

Chồng tôi là một người chỉn chu, điềm đạm. Anh rất biết cách làm hài lòng vợ, thú thực nếu hôm ấy tôi không phát hiện ra chuyện tày đình đó thì tôi vẫn luôn tự hào về mái ấm của mình. Làm vợ có chồng yêu thương con cái ngoan ngoãn thì còn gì hạnh phúc hơn nữa.

Tôi kết hôn cách đây 6 năm, nhà chồng tôi là một gia đình gia giáo. Mẹ chồng tâm lý và rất thân thiết với con dâu chính vì vậy cuộc sống làm dâu của tôi khá êm đềm. Dù ở chung nhà nhưng chúng tôi rất hòa thuận.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi tin tưởng chồng vô điều kiện vì cứ đi làm xong là anh về nhà, chẳng bao giờ la cà này nọ. Cho đến một ngày tôi đọc được tin nhắn zalo của anh ấy. Tin nhắn ấy được gửi từ 1 người có tên là Dã Quỳ, nhưng lại không có ảnh nào hiện thị: “Ấm áp khi có anh bên đời”. Trái tim tôi như bóp nghẹt, linh tính có điều gì đó chẳng lành, những tin nhắn trước đều bị xóa hết.

Tôi nghi ngờ chồng mình kể từ hôm đó, lòng thấp thỏm không nguôi. Tôi mất ăn mất ngủ, lòng buồn rười rượi chẳng tập trung nổi vào việc gì. Dù chưa có bằng chứng gì cụ thể nhưng tôi có linh cảm anh đang làm việc gì mờ ám sau lưng mình.

Hôm đó chồng tôi báo rằng buổi tối anh không ăn cơm ở nhà vì bận đi sinh nhật sếp. Lòng tôi cứ như lửa đốt, tôi tưởng tượng đủ thứ. Tôi hình dung chuyện anh đi khách sạn với ai đó. Đêm ấy tôi lên sân thượng hóng gió để bình tĩnh lại và hít thở không khí. Nhưng cũng chính giây phút đó tôi đã chứng kiến một cảnh tượng thực sự rất khủng khiếp.

11 giờ đêm khi mọi nhà đều đóng cửa, thì tôi thấy cô hàng xóm chạy ra mở cửa 1 cách thận trọng. Nhà cô ấy cách nhà tôi 4 cổng, cô ta ly hôn chồng đã hơn năm nay. Trong bóng đèn mập mờ tôi thấy người đàn ông đó đi vào nhà cô ấy và anh ta không ai khác chính là chồng tôi, đó là lý do hôm ấy chồng tôi đi tắc xi đi làm.

Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi đang khóc nấc lên, tay đấm thùm thụp vào ngực vì đau đớn khi chưa biết mình nên làm gì bây giờ thì mẹ chồng lên tìm tôi và bắt gặp cảnh đó. Bà gặng hỏi tôi lý do, tôi ôm mẹ chồng khóc và nói lại mọi chuyện. Bà hùng hổ kéo tay tôi đi, tôi đờ đẫn đi theo mẹ chồng như 1 con rô bốt.

Thấy mẹ tôi gọi cửa, phải 10 phút sau cô hàng xóm mới ra mở. Mặt cô ta tái đi khi thấy mẹ con chúng tôi, m.áu ghen trong tôi nổi lên. Mẹ chồng tôi nói với cô ta:

- Bác cần cháu giúp 1 việc, cháu không phiền nếu bác vào nhà 1 lát chứ?

Cô ta ú ớ, khi chưa kịp lên tiếng thì mẹ chồng tôi đã kéo xộc tay tôi vào. Đôi giày chồng tôi vẫn còn để nguyên ở thềm nhà, trái tim tôi khi đó như có ai cào cấu. Cô hàng xóm chạy theo vào:

- Thưa bác, có chuyện gì mà bác và chị qua nhà cháu cả đêm thế ạ?

Nhà cô ta nhỏ bé nên không khó để tìm ra chồng tôi, anh ấy trốn trong nhà vệ sinh. Mẹ tôi giả vờ đi vệ sinh nhờ và bà kéo chồng tôi ra, trên người anh chỉ mặc mỗi cái quần còn áo sơ mi vẫn cầm ở tay chưa kịp mặc vào.

- Giờ thì cô biết lý do chúng tôi qua đây rồi chứ? Có gì mai nói chuyện, đêm hôm khuya vắng tôi không muốn vạch áo cho người xem lưng.

Chồng tôi hết lời van xin mẹ và tôi tha thứ. Đêm đó tôi sốc quá về đến nhà tôi khóc cạn cả nước mắt, tôi lên cơn sốt đến mức mẹ chồng phải gọi người đến truyền nước cả đêm. Chồng tôi quì gối xin tôi tha thứ, nhưng tôi chẳng muốn nói với ai ta một lời nào.

Nhà tôi lạnh lẽo, lặng im như tờ, chồng tôi bị xem như kẻ tội đồ. Tôi quá thất vọng về người chồng mẫu mực của mình, càng đau lòng hơn khi anh ấy bảo thương cảm hoàn cảnh của cô hàng xóm đơn thân nuôi con nên đã… Tôi chỉ nghe đến đó thôi đã muốn anh ấy biến mất, cả tuần nay tôi mất ngủ. Đêm nào tôi cũng khóc, thú thực tôi không đủ sức và tự tin để sống vui vẻ bên người chồng đã phản bội mình. Cảm giác bị người mình yêu nhất đ.âm một phát sau lưng thực sự quá đau đớn…