Đợi chồng 3 tiếng dưới nhà nghỉ, vừa thấy anh bước ra, chị thu lu ở góc tường và nhận cái kết bất ngờ sau 10 năm chung sống

Tâm sự 13/01/2023 22:42

Nói chị đáng thương đúng là không có gì sai trái, nhìn biểu hiện của chị lúc này mà ai cũng phải rơi nước mắt. Chị khổ quá.

Chị đợi chồng dưới cổng nhà nghỉ đúng 3 tiếng đồng hồ thì thấy anh bước ra. Cô gái đi cùng nói gì đó với anh rồi lên taxi đi thẳng. Anh đang định quay vào lấy xe để về thì phát hiện ra chị đứng thu lu ở góc tường.

Đang chuẩn bị đồ để cúng thì chuông điện thoại đổ liên hồi, chị đành rửa tay để nghe. Đầu dây bên kia, giọng bạn chị hốt hoảng: “Mày ra ngay nhà nghỉ X nhé, lão Văn nhà mày đang ở đấy đấy. Tao vừa đưa khách về xong thì thấy lão đi vào với một con bé cực xinh, phòng 306 nhé”. Chị nghe xong điện thoại thì gương mặt thẫn thờ. Chị không còn lạ gì chuyện người ta đồn chồng mình đi bồ bịch bên ngoài, nhà nhà sum họp đầy đủ, vậy mà chồng chị lại nỡ đối xử với chị như thế.

Chị mặc thêm áo, bảo con trông nhà rồi đi taxi đến nhà nghỉ X. Chị gửi xe bên ngoài rồi định chạy thẳng lên phòng 306, nhưng không hiểu sao chị không đi được. Chân chị cứ ríu lại. Trời buổi tối gió lạnh cứ thốc vào mặt, chị đứng thu lu ở một góc tường, tay cứ xoa vào nhau vì lạnh.

Chị không hiểu tại sao chị lại có thể nhẫn nhịn vì anh đến vậy. Anh đến với chị không có tình yêu mà chỉ là sự chấp nhận khi chị đã trot mang bầu. Nhưng chị đối với anh thì còn hơn cả tình yêu. Chị thương anh, chị muốn được ở bên anh để chăm lo cho anh. Chỉ cần được nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của anh là chị đã mãn nguyện rồi.

Đợi chồng 3 tiếng dưới nhà nghỉ, vừa thấy anh bước ra, chị thu lu ở góc tường và nhận cái kết bất ngờ sau 10 năm chung sống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng anh đối xử với chị như đối xử với một người xa lạ cần giữ pháp tắc xã giao cần thiết. Anh rất nhẹ nhàng, nhưng là sự nhẹ nhàng có khoảng cách. Anh chưa bao giờ dành cho chị một cử chỉ ân cần nào mang tính chất gần gũi vợ chồng. Suốt 10 năm chung sống, chị khi nào cũng nhận được lời cảm ơn của anh sau khi dùng cơm. Anh chưa khi nào nói yêu vợ và cũng chẳng mặn mà gì đến chuyện chăn gối với chị.

Chị đã chấp nhận sống cùng anh như sống với một cái bóng. Chị sinh cho anh một đứa con trai kháu khỉnh – kết quả từ lần say rượu của anh. Nhưng với anh, hình như mọi thứ vẫn chưa đủ. Anh cần một người phụ nữ nóng bỏng và hiểu anh hơn là người phụ nữ suốt ngày nhẫn nhịn, chịu đựng vì anh.

Chị nhớ mình đã phải chịu bao nhiêu cái Tết buồn bã vì chồng vắng mặt hoặc thờ ơ. Nhưng năm nay, anh còn công khai đi với người tình đêm Giao thừa, bỏ mặc mẹ con chị ở nhà thì quá đáng thật. Bản thân là phụ nữ, biết được việc làm của chồng chị cũng muốn đ.ánh g.hen lắm chứ, nhưng không hiểu sao có cái gì đó cứ ngăn chị lại.

Chị đợi chồng dưới cổng nhà nghỉ đúng 3 tiếng đồng hồ thì thấy anh bước ra. Cô gái đi cùng nói gì đó với anh rồi lên taxi đi thẳng. Anh đang định quay vào lấy xe để về thì phát hiện ra chị đứng thu lu ở góc tường. Anh chạy đến hỏi: “Em làm gì ở đây? Em đến lâu chưa?”.

Đợi chồng 3 tiếng dưới nhà nghỉ, vừa thấy anh bước ra, chị thu lu ở góc tường và nhận cái kết bất ngờ sau 10 năm chung sống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chị ú ớ không biết trả lời sao, anh thấy đôi tay chị run run thì cầm lấy rồi la lên: “Tay em cóng hết rồi này”. Lúc đó, anh bảo vệ bên cạnh mới bảo: “Tôi thấy chị ấy đứng đây 3 tiếng đồng hồ rồi đó”.

Anh kéo chị vào xe rồi mở điều hòa lên cho ấm. Anh cầm bàn tay lạnh buốt của chị rồi nói lí nhí: “Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã để em chịu khổ trong từng ấy năm”. Lần đầu tiên, chị thấy anh khóc. Anh bảo rằng, mình rất ích kỷ khi nghĩ rằng, chị cố tình t.rói c.hân anh, không cho anh tiếp tục vùng vẫy. Nhưng giờ thì anh chợt hiểu, người phụ nữ này chỉ đến với anh bằng tình yêu chân thành và không đòi hỏi gì cả.

Anh nắm tay vợ thật chặt rồi phóng xe đi. Đâu đó, trên đường phố đã nghe tiếng cười mỉm vì sau 10 năm, chị cũng đã có một đêm đặc biệt.

Suốt tuần trăng mật, chồng mò sang phòng bên hú hí với bồ, cố nuốt tủi hờn vào trong, tôi thản nhiên đặt lên bàn xấp tiền dặn dò khiến cô ta kinh hãi

Suốt tuần trăng mật, chồng mò sang phòng bên hú hí với bồ, cố nuốt tủi hờn vào trong, tôi thản nhiên đặt lên bàn xấp tiền dặn dò khiến cô ta kinh hãi

Lúc nghe được âm thanh ấy, tôi điếng người sửng sốt, không thể ngờ điều về chồng mình đang làm phía sau lưng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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