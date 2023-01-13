Suốt tuần trăng mật, chồng mò sang phòng bên hú hí với bồ, cố nuốt tủi hờn vào trong, tôi thản nhiên đặt lên bàn xấp tiền dặn dò khiến cô ta kinh hãi

Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này nên cũng đã chủ động mồi chài, để “thả” và dính bầu với mong muốn đám cưới diễn ra sớm hơn, tránh trường hợp đêm dài lắm mộng.

Nói về cuộc hôn nhân này, tôi và chồng có hơn 1 năm quen biết. Chúng tôi được người thân mai mối, khi gặp nhau, cảm thấy ưng thuận nên tình cảm tiến triển khá nhanh. Thực ra, tôi cũng có phần tính toán đôi chút khi yêu anh, bởi anh là người đàn ông thành đạt, nhiều tiền.

Cưới được 2 ngày, vợ chồng tôi lên đường đi hưởng tuần trăng mật. Nói là đi để có thời gian riêng hạnh phúc cho nhau nhưng tôi có bầu, cơ địa lại phải kiêng khem “chuyện ấy” nên đi trăng mật cũng chỉ là hình thức. Khổ một nỗi, những ngày đó tôi lại nghén ngủ vì có bầu. Ban ngày không sao, cứ tới chập tối là tôi buồn ngủ díp mắt và chẳng biết trời đất gì nữa. Tôi không ngờ, chính điều đó lại tạo cơ hội cho chồng tôi… lên giường với tình nhân.

Sau nhiều ngày, cuối cùng mọi thứ cũng diễn ra đúng như mong đợi của tôi. Biết tôi có thai, bố mẹ anh giục cưới vội vì muốn sớm có cháu bế cháu bồng do tuổi anh cũng không còn trẻ nữa. Về phần anh, tôi đoán anh cũng chưa thực sự sẵn sàng nhưng sự đã rồi không thể nào thay đổi được. Vậy là đám cưới của chúng tôi được diễn ra, sang trọng và đáng nhớ.

Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hề e ngại, chồng tôi điện thoại cho cô trợ lý ở công ty tới điểm chúng tôi đi du lịch. Anh thậm chí còn thuê ngay phòng bên cạnh để cho cô ta ở. Vậy là suốt cả tuần trăng mật, cứ tới tối tôi ngủ say thì anh lại mò sang phòng bên hú hí với người tình. Họ quấn lấy nhau đầy hạnh phúc ngay trong quãng thời gian lẽ ra phải là mặn nồng, tha thiết nhất của một cặp vợ chồng mới cưới như tôi.

Nếu như cái đêm cuối cùng ấy, tôi không vô tình thức dậy giữa đêm vì một loạt tiếng chuông điện thoại liên hồi… Người gọi là chồng tôi và anh… đang không nằm bên tôi. Vừa nhấc máy, tôi thấy giọng một cô gái trẻ nói sang phòng bên có kịch hay. Linh tính mách bảo tôi về một sự đau lòng nào đó đang chờ mình. Tôi đoán, cô ả chính là thủ phạm của việc chồng tôi khôn có mặt ở phòng vào lúc 2h sáng như thế này.

Đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng tôi quyết định sang căn phòng bên cạnh theo như lời gợi ý của cô ta. Còn chưa kịp bấm chuông, cánh cửa đã mở ra. Cô gái mặc bộ đồ ngủ mỏng nhìn tôi cười và chỉ vào căn phòng, nơi trên chiếc giường, chồng tôi chỉ đang quấn chăn nằm ngủ ngon lành. Vừa nhìn thấy tôi, cô ả vừa vênh váo:

Ảnh minh họa: Internet

“Chán thật, không ngờ chị lại phát hiện ra sớm thế. Chơi trò cặp kè kiểu này đang thú thì chị lại biết sớm nên cuộc vui mất hay rồi. Chồng chị đang ngủ… Tôi nghĩ tốt nhất để đỡ nhục, chị nên về phòng mà ngủ đi, sáng mai lại vui vẻ như những ngày đã qua. Chị nhìn xem, chị bầu bí, ăn mặc thế kia, chẳng làm gì cho anh ấy vui được thì ghen cái nỗi gì. Anh ấy thèm tôi quá nên gọi tôi đến đây đấy”.

Nghe cô ta nói, chỉ thiếu chút nữa là nước mắt tôi đã rơi… Nhưng tôi không cho phép bản thân mình yếu đuối. Đàn ông thành đạt lắm tiền như chồng tôi gái theo là chuyện thường. Tôi chỉ vừa mới kết hôn, cuộc sống hôn nhân vừa mới bắt đầu, con tôi còn chưa chào đời…

Nếu giờ tôi làm bung bét mọi chuyện thì chính hạnh phúc gia đình của mình bị đe dọa. Mà tôi thì không cho phép điều ấy xảy ra. Tôi nhất định sẽ giữ được tổ ấm này cho con. Chỉ cần đợi tôi sinh con xong, tôi sẽ không bao giờ để anh bị ả đàn bà khác cuỗm mất.

Cố nuốt tủi hờn vào trong, tôi thản nhiên đặt lên bàn xấp tiền dặn dò:

- “Chị biết em đến để phục vụ chồng chị, chị đang bầu bí, không chiều chồng được. Thấy anh ấy thiếu thốn như vậy chị cũng thương lắm. Tiền đây, em cố gắng chiều chồng chị chút nhé. Đàn ông ăn bánh trả tiền là lẽ thường ấy mà… Nghĩ cũng tội cho em, đêm hôm ở xa như thế, chồng chị gọi mà em cũng đến thì đáng thương thật…”

Nói rồi tôi bước đi, để lại sau lưng sự chưng hửng của cô nàng. Đoạn hội thoại mà tôi và cô ta nói đã được ghi âm lại. Nó sẽ là bằng chứng để chồng tôi hiểu anh đã lên giường với loại gái như thế nào… Tôi tin chắc, chồng tôi sẽ hối hận mà thôi!