Sau bữa cơm tân gia, em chồng đột ngột thốt một câu khiến chúng tôi tái mặt, ê chề vì điều mà em khinh bỉ, chê bai

Dù thế nào chúng tôi cũng phải cảm ơn vì có sự giúp đỡ của em gái, nhưng chúng tôi đâu có ngờ em lại có suy nghĩ này.

Chúng tôi lấy nhau 4 năm nay, cả hai cùng làm công nhân, lương tháng chỉ đủ chi tiêu và tiết kiệm được chút ít. Những năm sống chung với bố mẹ chồng, chúng tôi được hỗ trợ rất nhiều. Tiền ăn, điện nước không mất, hai đứa nhỏ được ông bà trông cho đi làm. Tôi định sống chung với bố mẹ chồng một vài năm nữa, đợi khi nào hai con học cấp 1 rồi sẽ ra ở riêng. Nhưng mấy tháng trước, mẹ bảo em trai chồng sẽ cưới vợ cuối năm nay. Vì vậy, chúng tôi nên ra ngoài ở riêng nhường phòng đón dâu mới về.

Do có ít tiền tiết kiệm nên chúng tôi dự định thuê phòng trọ, khi nào có đủ rồi mới mua một căn hộ chung cư. Khi biết được ý định của chúng tôi, bố mẹ không đồng ý, nói là trước sau cũng phải mua nhà. Mua sớm giá còn rẻ, càng đợi giá càng tăng. Ảnh minh họa: Internet Nhân lúc có người họ hàng bán căn hộ chung cư để đi sống với con gái. Dù chưa có tiền nhưng bố mẹ chồng vẫn quyết giữ nhà cho chúng tôi. Đến khi người ta cần tiền gấp, bố mẹ cho 100 triệu, còn lại hơn 1 tỷ bắt chúng tôi bỏ ra.

Thấy tình hình anh chị khó khăn, Thảo - tên của em chồng, quyết định cho vay 900 triệu và cuối cùng chúng tôi đã mua được nhà. Hàng tháng, vợ chồng tôi sẽ chăm chỉ làm việc để trả nợ em chồng. Tối hôm kia, chúng tôi làm cơm tân gia mời mọi người. Khi ăn xong, bố mẹ chồng về trước, chỉ còn Thảo và bạn gái ở lại nói chuyện. Không biết do rượu hay thích khoe với bạn gái mà Thảo bất ngờ nói: "Nếu không có số tiền của em thì cả đời anh chị cũng không mua được căn hộ chung cư này". Câu nói của Thảo khiến vợ chồng tôi tái mặt, chúng tôi vay thì sẽ trả, chứ có đi xin đâu mà em ăn nói khó nghe vậy. Chồng tôi định đáp lại nhưng tôi ngăn cản, nói đã muộn rồi Thảo nên đưa bạn gái về cho sớm. Khi hai người về rồi, chồng tôi giận lắm, cho là em trai cậy có tiền muốn nói thế nào thì nói mà không thèm giữ thể diện cho anh chị. Chồng tôi muốn vay tiền ngân hàng để trả hết nợ cho Thảo, tránh mang ơn cả đời. Tôi cũng giận câu nói của Thảo lắm nhưng không biết có nên làm theo phương án của chồng không nữa?

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