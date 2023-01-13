Đời sống hôn nhân của tôi diễn ra trong yên bình, chưa có bất kỳ sóng gió nào bởi cả hai luôn học cách nâng niu, trân trọng tình cảm của nhau. Đã có người nói với tôi: "Chồng đẹp trai, bóng bảy như thế ra ngoài dễ có bồ lắm đó. Nhớ mà giữ, kẻo có ngày hối hận". Tôi chỉ cười trừ, chắc người ta trêu đùa tôi thôi, chứ chồng tôi thương yêu vợ con như vậy, lấy đâu ra người bên ngoài.

Tôi khá hài lòng về chồng mình và gia đình nhỏ của mình, sau 5 năm kết hôn, chúng tôi đã có hai con, là tài sản quý giá nhất mà tôi có. Vợ chồng tôi không giầu có, nhưng đảm bảo về cuộc sống hàng ngày, chi tiêu thoải mái, sống ở thành phố nhà cửa không phải thuê mướn, nên so với bạn bè tôi cũng có nhiều cái để tự hào.

Tôi cứ nghĩ, cuộc đời mình dẫu không giầu có bằng ai, nhưng hạnh phúc cũng chẳng thua kém ai là được… Cách đây một tuần, tôi vô tình thấy được chiếc chìa khóa lạ trong chiếc cặp da công sở hàng ngày chồng mang đi làm. Một chiếc chìa khóa bình thường, tôi vốn dĩ không quan tâm lắm đến chuyện riêng của chồng, nhưng quả thực lần này có gì đó khiến tôi tò mò, khó hiểu.

Tôi ghét nhất chuyện cặp bồ, coi những kẻ ăn vụng là những người dối trá, đáng ghét. Thấy mấy đứa bạn học cùng hay các chị em đồng nghiệp suốt ngày kể lể, ghen tuông chồng à ơi, cặp kè với người bên ngoài mà tôi thấy họ thật khổ. Những lúc chứng kiến cảnh đó, tôi thấy rất tự hào về gia đình mình.

Ảnh minh họa: Internet

Khi xuất hiện chiếc chìa khóa được để riêng, không cùng chùm chìa khóa của chồng khiến tôi quan tâm. Chiếc chìa khóa này là khóa phòng to, cửa ra vào. Thấy tôi cầm chiếc chìa khóa đó, chồng tôi vội qua lấy chiếc cặp và chìa khóa, ấp úng nói: "À, chìa khóa phòng chung cư của cậu em cùng phòng. Nó đang bán, gửi anh một chìa khóa nếu có khách đến tiện thì qua mở cho khách xem trong trường hợp nó đi vắng".

Chồng hay chia sẻ với tôi mọi điều, nhưng chuyện này giờ mới nói. Hơn nữa, vừa tháng trước cậu đồng nghiệp của chồng còn kể với tôi là thích ở chung cư, khi nào phải có thật nhiều tiền mới nghĩ đến mua nhà đất phải rộng. Vậy sao mà quyết định bán nhà nhanh như vậy được. Tôi có hỏi thêm về chuyện nhà cửa của cậu ta, chồng tôi liền nổi cáu: "Ôi dào, chuyện nhà cửa đồng nghiệp của anh, em quan tâm làm gì".

Thái độ của chồng khiến tôi không thể không nghi ngờ có chuyện gì đó mờ ám. Đêm hôm đó, lần đầu tiên tôi tự ý xem điện thoại của chồng, tôi mở được mật khẩu bởi có lần chồng nhờ tôi bấm gọi có việc gấp. Tôi đọc được đoạn tin nhắn quan tâm, thân mật của chồng với một người phụ nữ khác, hai người họ phải rất thân thiết trên mức bình thường.

Mang những chuyện bất thường của chồng kể cho đứa bạn thân có kinh nghiệm, nó nhận định chồng tôi khả năng có người bên ngoài. Để tránh nghi ngờ oan, cứ nhờ người đi theo chồng vài hôm là biết. Nghe theo lời bạn, tôi đã phát hiện ra chồng mình có bồ, một cô bồ trẻ đẹp. Anh ta cung phụng, chiều chuộng cô bồ hết mức, chiếc chìa khóa lạ đó chính xác là chìa khóa cửa căn hộ hạng sang mà chồng tôi thuê cho cô ta ở.

Tôi đau khổ, dằn vặt khi biết được sự thật của chồng. Tôi muốn ly hôn chồng càng nhanh càng tốt, nhưng lại thương các con còn nhỏ, chúng sẽ ra sao khi thiếu tình thương của bố hoặc mẹ. Tôi chưa biết mình phải làm gì bởi mọi thứ đang sụp đổ, tôi có nên đến đánh ghen hay thẳng thừng ly hôn chồng phản bội?