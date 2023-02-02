Giật điếng người thấy chồng và ô sin làm ‘chuyện đó’ ngay trong phòng ngủ, tôi kinh hãi nghe tiết lộ động trời cay đắng phía sau

Tâm sự 02/02/2023 03:39

Mặc chị ta cạn lời van xin, tôi đau thấu tim can không tin nổi việc họ đã làm phía sau lưng mình, con tôi còn đang ngủ...

Sinh con chưa tròn 1 tuổi, những tưởng hạnh phúc đang tròn đầy, viên mãn.. ai ngờ đâu tất cả đều là giả dối.

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, thật sự từ nhỏ đến lớn chỉ chuyên tâm học hành, không yêu đương gì. Tận khi học xong đại học, đi làm tôi mới quen Đăng.

Đăng hơn tôi 7 tuồi, anh làm trong ngành dầu khí. Quê anh Hải Dương, nhưng cách đây gần chục năm gia đình chuyển lên Hà Nội sống, sau này lúc đã yêu nhau, tôi mới nghe anh kể.

Đăng là người trưởng thành, chín chắn, quan tâm và sống đúng mực. Tôi dẫn anh về nhà, bố mẹ cũng ưng lắm, con bảo giờ đi làm rồi nên lập gia đình cho yên ổn. Tính ra từ lúc yêu đến lúc cưới mới hơn 1 năm.

Tôi cũng là dân kinh doanh nên công việc rất bận rộn. Cưới xong chúng tôi chuyển ra một căn chung cư ở riêng, tôi cũng không muốn sống với bố mẹ chồng vì sợ bất hòa.

Giật điếng người thấy chồng và ô sin làm ‘chuyện đó’ ngay trong phòng ngủ, tôi kinh hãi nghe tiết lộ động trời cay đắng phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống trôi qua êm đẹp, dù anh không phải là người quá lãng mạn nhưng với tôi, chỉ cần chân thành, chung thủy, biết quan tâm là quá đủ. Tôi có bầu, sinh con. Mấy tháng đầu mẹ tôi sang trông cháu, nhưng rồi bà cũng phải về. Tôi tính thuê giúp việc, cũng có 2 người đến làm nhưng thật sự tôi không ưng ai, vì người thì chậm quá, người lại không biết việc nhà.

Thế rồi khi con vừa tròn 5 tháng thì chồng dẫn về 1 người phụ nữ. Anh nói, đây là chị họ xa ở quê, có gia đình con cái rồi nên rất thạo việc. Tôi nghe thế thì rất yên tâm. Phải công nhận chị khéo léo, đảm đang, chăm trẻ rất khéo. Tôi cũng quý chị, coi chị đúng tinh thần là người trong nhà.

Mấy tháng trời trôi qua, tôi hoàn toàn tin tưởng ở chị. Tôi cũng không để chị thiệt thòi, tháng tôi trả chị 5 triệu, chưa kể thưởng. Ăn uống cũng ngồi chung, đi du lịch tôi cũng cho chị đi. Vậy mà tôi có ngờ đâu, mình là kẻ bị lợi dụng, qua mặt bấy lâu nay…

Giật điếng người thấy chồng và ô sin làm ‘chuyện đó’ ngay trong phòng ngủ, tôi kinh hãi nghe tiết lộ động trời cay đắng phía sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó tôi đi làm nhưng đau đầu, chóng mặt quá nên xin về. Ai ngờ lúc mở cửa, tôi thấy giày chồng trên giá. Chẳng hiểu sao ngay lúc đấy tôi đã thấy bất ổn. Rồi tôi nghe tiếng cười, tiếng khúc khích vang lên. Phòng ngủ của vợ chồng tôi không đóng, đ.ập vào mắt là cảnh chồng và chị giúp việc đang quấn lấy nhau, bên dưới là con trai tôi đang ngủ say.

 Tôi điếng người, đầu óc quay cuồng rồi ngất xỉu.

Lúc tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện. Vừa nhìn thấy chồng tôi gần như phát điên, tôi đuổi anh ra vì không muốn thấy mặt. Những hình ảnh ấy ùa về khiến tôi đau đớn đến cùng cực.

Sau hôm đó, chồng thú nhận với tôi sự thật động trời. Rằng thời anh vẫn ở dưới quê, anh và chị này từng thích nhau, nhưng vì chị ta hơn tuổi anh, sau đó anh chuyển đi nên tình duyên đứt đoạn.

Tôi khóc suốt, chẳng biết phải làm sao. Chồng thì cầu xin tôi tha thứ, còn chị ta thì khóc mếu xin tôi đừng làm to chuyện này lên, vì chị ta còn chồng con ở quê. Tôi nghĩ mà căm, tôi giữ cho chị ta, trong khi chị ta lừa dối tôi, đang tâm phá hoại gia đình người khác. Tôi phải làm gì bây giờ đây?

Vội chạy về nhà không báo trước, vừa bước đến cửa phòng, tôi điếng người nghe anh nuôi và vợ thở hổn hển sau tấm rèm cùng làm chuyện đó

Vội chạy về nhà không báo trước, vừa bước đến cửa phòng, tôi điếng người nghe anh nuôi và vợ thở hổn hển sau tấm rèm cùng làm chuyện đó

Nhẹ thôi... anh... từ từ... Những câu nói ấy như đâm vào trái tim tôi. Nếu có chuyện này, tôi không biết phải đối diện như thế nào....

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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