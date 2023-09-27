Giả vờ để quên 200 triệu trong phòng trọ ở bạn gái để thử lòng, tôi ngậm ngùi nhận về một cái kết sốc tận óc

Sáng hôm sau là ngày nghỉ nên tôi cũng chưa đến tìm em ngay. Buổi trưa tôi tính sẽ qua rủ em đi ăn trưa rồi giả vờ nhớ ra hôm qua mình quên tiền ở đây.
- Ôm nhục đến nhà chồng cũ vay tiền, nào ngờ anh lại nhẫn tâm đưa một túi bánh bao, lúc mở ra nhìn thấy thứ bên trong mà tôi sững sờ, khóc cạn cả nước mắt
- Người yêu rủ rê ngủ cùng nhau lần cuối rồi 'đường ai nấy đi', sáng sớm tỉnh giấc tôi khóc cạn nước mắt khi xem được thứ này trong túi áo anh
Có lẽ đây là cái kết đắng nhất cho một gã đàn ông như tôi. Thực tình, nghe nhiều chuyện thử lòng bạn gái và tôi cũng muốn dùng một chút thử để xem cô bạn gái hiền lành của mình sẽ làm những gì.
Tôi quen với Hân từ hồi còn là sinh viên năm cuối. Đến nay đâu đấy cũng được gần 1 năm rồi. Lúc này tôi đã đi làm còn Hân vẫn là sinh viên. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ý định thử Hân. Nhưng rồi cô ấy cũng là sinh viên năm cuối rồi. Nếu như hợp lý thì ra trường mà tổ chức đám cưới là vừa.
Hân xinh xắn và cũng cao ráo. Tôi phải mất kha khá thời gian để tán tỉnh mới được em gật đầu. Nghe đâu nhà cô ấy cũng là con gái nhà nghèo. Thế nên tôi giả vờ mình cũng chỉ là gã trai bình thường thôi chứ gia đình không khá giả gì. Gia đình tôi giàu có nhưng ở trường đại học tôi không chơi với mấy người nên gần như không ai biết về gia cảnh của tôi cả.
Tôi cứ yêu em như những người bình thường khác mà không thể hiện mình giàu có gì hết. Tôi chưa từng đòi hỏi em vì sợ em hiểu lầm về mình. Với cả chỉ cần nói đến chuyện đó là em lập tức khó chịu nên không khi nào tôi nói đến cả. Thật không thể tin được rằng tôi lại có thể chịu đựng được giỏi đến thế.
Yêu nhau cũng được thời gian lâu, muốn tiến đến xa hơn nên tôi quyết định thử em trước khi cưới em về làm vợ mình. Thật ra, tôi có đọc qua nhiều cách thử. Nhưng cách thử quên tiền có vẻ là thực tế nhất. Hôm đó tôi qua nhà em rồi nói rằng mình vừa nhận 200 ttriệu tiền của công ty. Thế rồi qua nhà em ăn tối và tôi giả vờ quên lại số tiền đó.
Sáng hôm sau là ngày nghỉ nên tôi cũng chưa đến tìm em ngay. Buổi trưa tôi tính sẽ qua rủ em đi ăn trưa rồi giả vờ nhớ ra hôm qua mình quên tiền ở đây. Thật không ngờ đến nơi thì mọi thứ đã tan hoang hết cả. Em đang dọn dẹp phòng. Vừa tìm đến tôi thấy thế tôi đã cười khẩy mỉa mai:
- Thật không ngờ em lại là con người như thế đấy, định nuốt luôn 200 triệu của tôi đấy à?
- Anh, anh nói cái gì?
- Em giấu tiền đi rồi còn hỏi, nếu không định bỏ trốn với số tiền đó thì em định làm gì?
- Anh để tiền đó ở đâu?
- Trong chăn đó.
- Đây, tiền của anh đây. Hôm qua tôi sang nhà cái Hạnh ngủ vì nó khóc gọi điện cho tôi kêu thất tình. Sáng nay tôi dọn nhà sạch để cho cái Hạnh sang ở cùng vì phòng cũng lâu rồi chưa dọn dẹp. Thật không ngờ anh còn đem cả tiền ra để thử tôi nữa.
- Anh.. anh….
- Anh về đi, tôi không thể ngờ mình đã tin tưởng và yêu môt người đàn ông không hề tin tưởng mình.
- Anh xin lỗi, anh sai rồi. Đừng bỏ anh.
- Không ai bỏ anh cả. Là tự anh đã đánh mất mọi thứ thôi. Nếu như tình yêu mà không có lòng tin ở nhau thì đừng yêu làm gì cả anh ạ.
- Em…
Cô ấy đóng sầm cánh cửa lại mặc cho tôi ở ngoài gọi đến khản cả tiếng. Mấy phòng trọ bên cạnh bực mình ra quát đuổi tôi đi. Lang thang về nhà tôi càng cảm thấy mình ngu ngốc. Chỉ vì một phép thử mà tôi đã đánh mất một người con gái tốt trong cuộc đời.
Liệu tôi có còn nên tìm cô ấy, xin cô ấy tha thứ cho mình hay không? Thật sự tôi không biết mình nên làm gì vào lúc này. Nếu như bỏ rơi tình yêu này như vậy, tôi sợ sau này mình sẽ hối hận mất. Nhưng rồi, quay lại liệu cô ấy có tha thứ cho tôi nữa không?
Đây như một bài học dành cho mấy gã đàn ông có điều kiện như tôi. Không phải cô gái nào cũng giống nhau và đặc biệt dù có điều kiện đến đâu thì cũng đừng đem tình yêu ra để thử. Bởi biết đâu bạn sẽ mất đi một người con gái tuyệt vời như tôi đã từng đánh mất.