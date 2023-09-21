Ôm nhục đến nhà chồng cũ vay tiền, nào ngờ anh lại nhẫn tâm đưa một túi bánh bao, lúc mở ra nhìn thấy thứ bên trong mà tôi sững sờ, khóc cạn cả nước mắt

Tâm sự 21/09/2023 10:35

Tôi cảm thấy anh ấy thật vô tâm và máu lạnh. Tôi đã định vứt cái túi bánh đó đi, nhưng rồi lại nghĩ mình phải ăn hết số bánh đó để ghi nhớ nỗi hận nhục nhã này.

Tôi và chồng cũ là bạn học cấp 3, anh ấy theo đuổi tôi nhiều năm trước khi tôi đồng ý cưới. Trong mắt tôi, anh ấy không đẹp trai, gia đình cũng chẳng phải diện quá giàu có, nên ban đầu tôi không chọn.

Lúc theo đuổi tôi, chồng cũ nói muốn tôi hạnh phúc. Khi chia tay anh nói tình cảm anh dành cho tôi không hề thay đổi. Cuối cùng tôi cũng bị anh ấy làm cho cảm động và chấp nhận làm bạn gái.

Sau khi tốt nghiệp, theo sắp xếp của gia đình, tôi vào một doanh nghiệp nhà nước làm việc, còn chồng cũ của tôi trở thành nhân viên kinh doanh.

Chồng cũ của tôi là người hiền lành, chiều chuộng tôi mọi thứ. Nhưng tôi vì nghĩ mình đẹp, lại được anh chiều nên thái độ với anh không tốt, nhiều khi lên cơn bực còn lập tức mắng anh ấy. Vậy nhưng cưới được tôi, anh ấy thấy rất hạnh phúc. Anh ấy không để tôi thiếu thứ gì, thậm chí còn mua cả ô tô trước lúc kết hôn.

Chồng cũ của tôi nấu ăn rất ngon. Anh thường nấu bữa sáng trước khi gọi tôi dậy. Cuối tuần, chúng tôi cùng nhau đi dạo một vòng rồi anh đưa tôi về nhà bố mẹ đẻ. Tôi nói rằng tôi chưa vội muốn có con, anh cũng đồng ý.

Ôm nhục đến nhà chồng cũ vay tiền, nào ngờ anh lại nhẫn tâm đưa một túi bánh bao, lúc mở ra nhìn thấy thứ bên trong mà tôi sững sờ, khóc cạn cả nước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có được người chồng như vậy nhưng tôi lại nghĩ rằng anh ấy quá tẻ nhạt, và tôi cảm thấy không có đam mê trong cuộc sống. Sau một lần tôi gặp lại bạn trai cũ, chúng tôi bắt đầu liên lạc. Bạn trai cũ nói rằng trong lòng anh ấy vẫn yêu tôi và chờ đợi tôi suốt bao nhiêu năm, tôi lại bật khóc vì cảm động mới ngây dại chứ.

Tôi lừa dối chồng nhiều lần để đi với bạn trai cũ. Cứ tưởng rằng chồng tôi sẽ không bao giờ phát hiện ra, nào ngờ...

Sau khi chồng tôi biết chuyện, anh ấy rất buồn và nói rằng nếu tôi chia tay bạn trai cũ, anh ấy sẽ bỏ qua. Tôi đồng ý, nhưng rồi lại vẫn nói dối để liên lạc với người yêu cũ vì không dứt ra được. Chồng tôi không thể chịu đựng được nữa nên đuổi tôi ra khỏi nhà. Chẳng bao lâu sau chúng tôi ly hôn. Chồng tôi chia cho tôi 300 triệu để ra đi, vàng cưới anh cũng để tôi cầm đi mà không hề hỏi đến.

Ôm nhục đến nhà chồng cũ vay tiền, nào ngờ anh lại nhẫn tâm đưa một túi bánh bao, lúc mở ra nhìn thấy thứ bên trong mà tôi sững sờ, khóc cạn cả nước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ly hôn, tôi định kết hôn với bạn trai cũ, nhưng lại phát hiện anh ta đã có vợ sắp cưới, với tôi chỉ là vui chơi qua đường. Tôi nhốt mình trong phòng rồi khóc.

Năm thứ 3 sau khi tôi ly hôn, mẹ tôi bị bệnh gan, nhà không còn tiền do tôi sống tiêu xài hoang phí nên tôi muối mặt tìm đến nhà chồng cũ vay tiền. Không ngờ anh có bạn gái mới, trẻ đẹp. Tôi choáng váng. Khi tôi trình bày hoàn cảnh để nói mình đến vay tiền, chồng cũ đưa cho tôi một túi bánh bao rồi mời tôi ra khỏi cửa.

Ôm nhục đến nhà chồng cũ vay tiền, nào ngờ anh lại nhẫn tâm đưa một túi bánh bao, lúc mở ra nhìn thấy thứ bên trong mà tôi sững sờ, khóc cạn cả nước mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cảm thấy anh ấy thật vô tâm và máu lạnh. Tôi đã định vứt cái túi bánh đó đi, nhưng rồi lại nghĩ mình phải ăn hết số bánh đó để ghi nhớ nỗi hận nhục nhã này.

Vậy mà, khi mở ra, nhìn kỹ lại, tôi thấy bên dưới có cuốn sổ tiết kiệm. Cuốn sổ mang tên tôi, có lẽ anh ấy đã âm thầm làm riêng cho tôi từ lúc chúng tôi còn đang là vợ chồng vì tôi luôn sợ không có tiền nuôi con. Trong sổ có 200 triệu tiền gốc chưa kể lãi. Tôi bất chợt trào nước mắt. Người đàn ông này đã yêu tôi rất nhiều, có thể vẫn còn yêu và quan tâm tôi, nhưng tôi đã để vuột mất anh ấy rồi. Đây có lẽ là chút tình cuối cùng anh ấy trả cho tôi.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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