Gặp lại mối tình xưa, không giữ được mình tôi nhanh chóng rơi vào vòng tay của anh ta, để rồi đau đớn tột độ khi bị bắt quả tang trong nhà nghỉ

Tâm sự 10/02/2023 15:05

Thế rồi các buổi gặp gỡ của tôi và anh ta nhiều dần lên và chuyện gì đến cũng đến. Trong những tháng ngày chồng đi công tác, tôi đã ngã vào vòng tay anh ta. Tôi như tìm lại được tuổi xuân phơi phới ngày nào.

Tôi kết hôn được 6 năm, có 2 cô công chúa rất xinh xắn. Chồng tôi làm kỹ thuật ở sân bay, công việc khá bận và cũng thỉnh thoảng đi công tác. Mỗi lần đi thường nửa tháng tới 1 tháng mới về. Đổi lại thu nhập rất khá nên về vật chất tôi chẳng phải lo lắng điều gì.

Mọi việc trong nhà, chăm sóc con cái đều do tôi quán xuyến hết. Bây giờ các con cũng lớn, nhiều lúc muốn hâm nóng tình cảm với chồng mà chồng thì bận. Đâm ra đôi khi tôi thấy bứt rứt khó chịu. Thỉnh thoảng lại cáu gắt với chồng dù anh vẫn rất tốt với tôi.

Hôm trước đi họp lớp tôi gặp lại tình đầu. Anh ta giờ cũng có gia đình nhưng người ta vẫn nói "tình đầu khó quên" cũng có lý do. Gặp gỡ, nói chuyện lại mọi cảm xúc trong tôi và anh ta dường như chẳng có gì thay đổi. Chúng tôi cùng trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc sau này. Sau buổi đó về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi.

Anh ta là mối tình hồi cấp 3 cho tới suốt mấy năm đại học của tôi. Tình yêu ngày đó trong sáng và giản dị lắm. Ngày ấy anh ta đi du học nước ngoài rồi có một vài hiểu lầm nên chia tay. Gặp lại, mọi cảm xúc lại ùa về.

Rồi bất chợt anh ta hẹn tôi đi cafe, không hiểu sao tôi cũng gật đầu đồng ý. Gặp lại, lần này cảm xúc của tôi còn mãnh liệt hơn, chúng tôi ôn hết những kỷ niệm xưa cũ. Tình cũ còn tâm sự với tôi về cuộc sống hôn nhân hiện tại không được như ý. Tan về, anh ta nắm tay tôi và hẹn sẽ gặp thêm một buổi nữa.

Gặp lại mối tình xưa, không giữ được mình tôi nhanh chóng rơi vào vòng tay của anh ta, để rồi đau đớn tột độ khi bị bắt quả tang trong nhà nghỉ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi các buổi gặp gỡ của tôi và anh ta nhiều dần lên và chuyện gì đến cũng đến. Trong những tháng ngày chồng đi công tác, tôi đã ngã vào vòng tay anh ta. Tôi như tìm lại được tuổi xuân phơi phới ngày nào.

Hôm đó chồng nói có công chuyện, tôi lén gửi con sang nội và hẹn tình cũ ở một nhà nghỉ quen thuộc vì quá nhớ nhung.

Khi tôi và tình cũ chuẩn bị đến đoạn cao trào thì chồng tôi và vợ anh ta ập tới. Mặt tôi cắt không còn giọt máu ú ớ chẳng giải thích được gì. Tình cũ của tôi liền chạy ra nói với vợ anh ta rằng tôi là gái mại dâm, thấy số trên mạng nên gọi để giải quyết nhu cầu chứ không yêu đương gì.

Nói rồi anh ta cùng vợ ra về. Tôi như chết đứng. Ê chề, nhục nhã trước mặt chồng. Hóa ra anh đã biết tôi qua lại với người khác nên cho người theo dõi tôi.

Về nhà, chồng bắt tôi ngủ riêng và không cho tôi chạm vào con. Anh nói tôi không xứng đáng làm mẹ chúng và không đủ tư cách dạy giỗ chúng.
2 tháng liên tục tôi bị cách ly trong chính ngôi nhà của mình.

Tôi ngột ngạt và suy sụp kinh khủng. Chồng bắt tôi ký đơn ly hôn nhưng tôi không muốn thế. Tôi van xin anh thì anh lạnh lùng bỏ đi. Tôi thực sự không biết nên làm sao nữa. Xin cho tôi lời khuyên với.

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