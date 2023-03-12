Gặp chồng sắp cưới sau ngày dài xa cách, ngờ đâu lại thấy anh bê bết máu, nhưng người này nói 1 câu mà cô gái hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 12/03/2023 06:55

Linh lúc ấy hoang mang và sợ hãi vô cùng. Cô chỉ biết cầu nguyện trong lòng, rằng đừng có bất cứ chuyện gì nghiêm trọng nào xảy ra.

Cô gái trẻ tên Linh (30 tuổi) sẽ chẳng bao giờ có thể quên được cái buổi chiều định mệnh ấy. Cô trở về sau chuyến công tác dài 10 ngày. Trên đường từ sân bay về sẽ đi qua nhà chồng sắp cưới, vì thế, cô quyết định rẽ vào gặp anh trước rồi mới về nhà với bố mẹ, cho thỏa nỗi lòng nhớ mong.

“Khi taxi đỗ trước cổng nhà anh, vừa bước xuống xe mình đã cảm giác không khí có chút khác lạ. Gần đến cửa chính, mình hoảng hốt khi nghe được những tiếng khóc đau thương trong nhà anh vẳng ra. Rõ ràng nhất là tiếng giọng mẹ anh, vừa khóc vừa gào thét thảm thiết đến đứt ruột đứt gan”, Linh cắn chặt môi tâm sự.

Linh lúc ấy hoang mang và sợ hãi vô cùng. Cô chỉ biết cầu nguyện trong lòng, rằng đừng có bất cứ chuyện gì nghiêm trọng nào xảy ra.Vừa nhìn thấy bóng cô, mẹ anh đã nhào ra, ôm chặt lấy cô gào khóc. Bảo cô lập tức gọi xe cấp cứu, đưa chồng sắp cưới của cô vào bệnh viện đi, không anh sẽ chết mất.

Tiếng la gào khản cả cổ của bác ấy vọng vào tai cô, khiến cả người cô như bị rút cạn sức lực. Móng tay bác ấy bấu vào da thịt Linh đau điếng, song cô không còn bất cứ cảm giác gì nữa. Nghe được tin chồng sắp cưới đang trong tình trạng nguy kịch, cô chỉ thấy một nỗi sợ hãi bao trùm toàn thân. Linh run lẩy bẩy rút điện thoại gọi xe cấp cứu. Linh khổ sở nói, mới sáng sớm hôm nay, trước khi cô lên máy bay, 2 người còn trò chuyện mãi. Anh nói nhớ cô lắm rồi, chỉ muốn được gặp cô ngay lập tức, hôn cô thật lâu cho đỡ nhớ cơ mà!

Gặp chồng sắp cưới sau ngày dài xa cách, ngờ đâu lại thấy anh bê bết máu, nhưng người này nói 1 câu mà cô gái hủy hôn ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gọi xe xong, giờ cô mới nhìn đến chồng sắp cưới đang nằm bất tỉnh trên sofa, người lấm lem máu đỏ. Bố anh ngồi thụp trong 1 góc, mẹ anh và 2 người phụ nữ nữa là 2 người dì của anh, đang túc trực bên cạnh anh. Người xoa dầu, người lau mặt cho anh bằng khăn ướt, mẹ anh khóc lóc bên cạnh.

Linh kể, cô lao đến chỗ chồng sắp cưới đang nằm, ôm anh khóc rưng rức. Mãi cô mới nhớ ra, nghẹn ngào hỏi mẹ anh, tại sao anh ra nông nỗi này. Mẹ anh và 2 người dì của anh nhìn nhau, lúng túng mãi không nói nên lời.

Lúc này, bố anh vẫn im lặng từ nãy tới giờ bỗng lên tiếng: "Nó cặp kè với 1 con bé ăn chơi trên bar, bị thằng người yêu bặm trợn của con bé kia tới đánh ghen đấy. Chúng nó vừa đi khỏi thì cháu về. Cháu là vợ sắp cưới của nó, cháu cần phải biết sự thật. Sau đó cháu có tha thứ cho nó hay không là do cháu quyết định".

Linh bảo, cô lập tức hóa đá sau câu nói của bác trai. Thảo nào mẹ và dì anh lại nhìn nhau không muốn nói cho cô nguyên do. Còn may bố anh là người thẳng thắn, cũng có thể bác quá xấu hổ với Linh vì sự vụ ầm ĩ hôm nay con trai gây ra, không nỡ lòng giấu giếm cô.

Linh chả hiểu cảm giác của mình lúc ấy là gì. Vừa mới phải xót thương, sợ hãi tột độ khi anh bị thương nặng nhẹ chưa rõ. Giờ lại được nghe tin, anh ngất lịm như thế là nguồn cơn do phản bội cô, cặp kè với một cô ả chơi bời trên bar.

Xe cấp cứu đến đưa chồng sắp cưới của Linh đi bệnh viện. Cũng may anh chỉ bị thương ngoài da, còn ngất đi là do chấn động nhẹ, không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Linh cho hay, sau khi nghe bác sĩ thông báo tình hình, Linh cũng lặng lẽ quay người ra về, không nán lại đợi gặp anh. Đồng thời cô cũng biết, đám cưới trong kế hoạch với anh không cần tổ chức nữa rồi. Cũng may là cô đã nhận ra con người thật của anh ta và biết mình cần dừng lại đúng lúc.

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6 năm hôn nhân đối với Lam chẳng khác gì địa ngục khi hạnh phúc quá ít mà khổ đau thì nhiều. Chỉ vì chuyện sinh con gái mà cô bị chồng mắng chửi vô dụng, bất tài.

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