Tiểu Quân năm nay đã 34 tuổi, mặc dù đã kết hôn được 7 năm nhưng đến nay cô vẫn chưa mang thai. Có thể với nhiều gia đình khác, Tiểu Quân và chồng đã ly hôn từ lâu, vậy nhưng phía gia đình nhà chồng lại rất bao dung và yêu quý cô. Chồng cô cũng không bận tâm đến chuyện con cái, anh luôn đối xử tốt với Tiểu Quân. Hai vợ chồng nhiều lần đến bệnh viện để khám bệnh, kết quả cho thấy cả hai đều bình thường nhưng Tiểu Quân vẫn không thể mang thai.

Bác sĩ dặn dò, không nên tạo áp lực quá nhiều về việc có con, chồng Tiểu Quân có một người anh trai và đã có hai đứa con, từ trước đến nay mẹ chồng luôn sống với anh cả để chăm sóc các cháu. Tiểu Quân luôn tự trách bản thân, cô nghĩ rằng vấn đề do cô nên đến giờ vẫn chưa thể có con.