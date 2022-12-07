Gái 'lỡ đò' hốt được trai tân kém chục tuổi, đêm tân hôn tưởng được 'lên mây' ngờ đâu tôi ức chế chỉ biết ôm gối khóc

Tâm sự 07/12/2022 07:51

Chuyện tình yêu của chúng tôi cũng không êm đềm gì. Mọi người chê cười tôi là "máy bay bà già cặp phi công trẻ". Bố mẹ anh gặp mặt tôi, yêu cầu tôi tha cho anh, buông bỏ anh vì anh còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm sống. Tôi chẳng nói gì, cứ lẳng lặng dùng tình yêu để chứng minh tất cả.

Tôi năm nay 32 tuổi, chồng mới 24. Thật ra tôi từng bị dang dở hôn nhân một lần nhưng chưa có con riêng. Chồng tôi là nhân viên tập sự mà người hướng dẫn lại chính là tôi. Khi mới gặp anh, tôi đã thích thú bởi vẻ ngoài thư sinh, cách ăn nói nhỏ nhẹ, khuôn mặt hiền lành. Càng gần gũi, tôi càng mến anh nhiều hơn và tôi cũng cảm nhận được anh thích tôi.

Những buổi đi ăn, đi chơi riêng càng lúc càng nhiều. Đến ngày 8/3 năm ngoái, anh chính thức tỏ tình với tôi bằng một bữa tiệc lãng mạn bên bờ biển. Tôi hỏi anh không thấy ngại ngùng khi biết tôi đã từng có chồng hay sao? Anh nói đó là quá khứ, anh không quan tâm nữa, anh chỉ biết yêu tôi và tôi cũng yêu anh là đủ.

Gái 'lỡ đò' hốt được trai tân kém chục tuổi, đêm tân hôn tưởng được 'lên mây' ngờ đâu tôi ức chế chỉ biết ôm gối khóc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đám cưới tuy không quá xa hoa, phô trương nhưng cũng ấm áp. Đêm tân hôn, tôi cố tình chọn một bộ váy đỏ ren nóng bỏng, thoa chút nước hoa ngoại nồng nàn, lãng mạn. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ có một đêm nhớ đời để bắt đầu cuộc sống hôn nhân về sau.

Không ngờ, chồng tôi lại "gà mờ" đến mức chẳng biết làm gì cả. Thấy chồng lúng túng như gà mắc tóc, tôi vừa buồn cười vừa bực bội. Tôi hướng dẫn anh nên làm thế này thế này... Thì anh lại tự ái, vùng vằng. Thấy thế, tôi cầm tay chỉ đạo luôn cho nhanh. Nào ngờ, anh lại hất tay tôi ra rồi mắng tôi bằng những từ ngữ rất nặng nề.

Mắng xong rồi, anh ôm quần áo vào phòng tắm, tắm rửa rồi lên giường quay lưng về phía tôi ngủ. Nhìn anh cuộn tròn người trong chăn, tôi ức chế chỉ biết ôm gối khóc không ra nước mắt. Đêm tân hôn của tôi cuối cùng lại kết thúc một cách lãng xẹt như thế đó. Tôi đâu biết anh lại tự ti tự ái vì chuyện đó như thế.

Gái 'lỡ đò' hốt được trai tân kém chục tuổi, đêm tân hôn tưởng được 'lên mây' ngờ đâu tôi ức chế chỉ biết ôm gối khóc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không phải kiểu phụ nữ có ham muốn cao nhưng đêm tân hôn mà chồng chẳng chịu làm gì, còn tự ái quay lưng về phía vợ ngủ thì không chấp nhận được. Không lẽ tình trạng này cứ diễn ra hoài thì chúng tôi làm sao sống với nhau lâu dài được? Có cách nào để chồng tôi gạt bỏ tự ái sang một bên và học hỏi kinh nghiệm chăn gối không? 24 tuổi chứ có phải bé bỏng gì nữa đâu mà không tìm hiểu kỹ chuyện ấy chứ.

Loạng choạng tỉnh giấc sau cơn say, tôi phát hoảng khi thấy chồng và cô em họ đang 'quấn chặt' lấy nhau, hình ảnh ấy ám ảnh tôi suốt thời gian dài

Loạng choạng tỉnh giấc sau cơn say, tôi phát hoảng khi thấy chồng và cô em họ đang 'quấn chặt' lấy nhau, hình ảnh ấy ám ảnh tôi suốt thời gian dài

Khỏi phải nói, từ ngày có em tới ở cùng gia đình tôi cũng đầm ấm hơn. Thêm nữa là có người phụ giúp việc nhà, thỉnh thoảng lại trông bé nên hai vợ chồng tôi cũng đỡ vất vả.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự vợ chồng

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