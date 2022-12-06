Đem chuyện mình xấu đi tâm sự với cô bạn thân, ai dè cô ấy lại phán như đúng rồi khiến Hà chột dạ:

Từ hồi cưới nhau đến giờ đã hơn 3 năm 2 vợ chồng chưa 1 lần cãi vã, lúc nào họ cũng dính với nhau như sam khiến ai nấy cũng phải ganh tỵ và ngưỡng mộ. Chồng thì càng ngày càng đẹp trai phong độ, còn Hà thì lại già đi xuống sắc vì sinh em bé. Nhiều lần khỏa thân nhìn trong gương thấy cái bụng rạn chằng chịt, mặt có nếp nhăn xấu xí Hà khóc tu tu và tự ti vô cùng.

– Mày cứ phán linh tinh. Anh Hoàng không phải là người như thế đâu, anh ấy yêu tao lắm.

– Chết cha. Mày mà không đẹp lên, không giữ chân chồng mày chắc thì sớm muộn cũng có ngày mất chồng như chơi. Mà lão Hoàng (chồng Hà) độ này thấy ăn mặc điệu đà khéo lại có tình mới thì ngay. Thời điểm vợ mới sinh xong là đàn ông rất dễ ngoại tình, ông Hoàng nhà mày cũng không ngoại lệ đâu.

– Thôi đi má nội, đàn ông giỏi che giấu chuyện ngoại tình lắm. Mày không đề phòng, kiểm tra rồi có ngày mất chồng đừng khóc lóc với tao.

– Kiểm tra bằng cách nào bây giờ? Tối nào anh ấy chẳng về nhà ngủ với tao.

– Mày ngốc, ngây thơ thế này thì khả năng bị chồng lừa cao lắm. Đây tao bày cho cách này nhá, về làm theo kiểu gì cũng biết lão Hoàng có bồ bịch hay không?

Nghe lời con bạn thân dạy, tối hôm đó Hà về nhà thực hành liền. Hoàng hôm nay đi liên hoan về nhậu say nên hơi phê phê. Vừa nhìn thấy lão Hà đã nghiêm mặt quát.

Ảnh minh họa: Internet

– Anh, cởi quần ra rồi nhúng “cái ấy” vào chậu nước cho em!

– Hả??? Nhúng “cái ấy” là cái gì?

– Là cái quần lót của anh ấy, nhúng vào đây cho em ngay!

– Để làm gì mới được chứ? – Hoàng ngơ ngác:

– Em có việc, anh hỏi nhiều quá. Cởi nhanh đưa em.

– Đây, tiện thể vợ giặt luôn cho anh nhé. Anh đi ngủ đây.

Kéo được cái quần lót của lão ra, Hà cười khẩy rồi mang đi làm “xét nghiệm” luôn. Thả chiếc quần lót vào chậu nước ấm, Hà nín thở chờ đợi kết quả ai ngờ 5 phút sau cô chết ngất khi thấy nước nổi rất nhiều váng trắng bốc mùi rất khó chịu. Kiểm tra kỹ 1 lần nữa Hà sốc ú ớ không nói lên lời mà ngất luôn tại chỗ.

Tỉnh dậy sau cơn sốc ngất đó, Hà thấy lão chồng vẫn ngủ như chết còn cô thì nằm chềnh ềnh ra đất không ai biết gì. Cô điên lên bê chậu nước đá lạnh ngắt đổ thẳng mặt người chồng khiến anh giật mình choáng váng.

– Em điên à? Sao tự nhiên lại đổ nước đá vào anh?

– Đúng, tôi đang điên đây! Tại sao? Tại sao anh lại phản bội tôi đi ngủ với con khác chứ? Sao anh có thể làm thế được.

– Ngủ với con nào, phản bội em bao giờ. Em luyên thuyên gì đó?

– Anh đừng có giả vờ giả vịt. Tôi đã kiểm tra rồi, 100% là anh ngoại tình!

– Vợ đưa bằng chứng ra đây, có bằng chứng thì hãy nói chuyện với anh.

– Đây, cái gì đây? Anh không ngủ với gái thì làm sao thứ dơ bẩn của phụ nữ lại còn sót lại trên đũng quần lót của anh, để rồi lúc cho vào nước ấm thì nó nổi váng kinh khủng thế kia?

– Trời đất, thì ra em lấy quần lót anh để làm việc này ư? Thật ra anh, anh...

– Anh đã ngoại tình đúng không? Tôi biết ngay mà, anh thấy tôi đẻ xong xấu xí, anh ra ngoài kiếm con khác ngay.

– Em bình tĩnh nghe anh nói đã. Anh không phải bội em, thực ra đêm qua anh đi hát karaoke bị mấy ông bạn gài bẫy để gái chuốc rượu say rồi đưa anh lên giường. Anh hoàn toàn bị lừa trong chuyện này, anh không hề có ý định phản bội em.

– Hóa ra là anh hát karaoke tay vịn rồi đổ lỗi cho mấy ả đó à? Anh không “ấy” thì làm sao mấy ả đó ép được rồi. Đồ tồi, tôi không ngờ anh là thằng chồng đểu như thế. Anh không xứng làm chồng tôi!

Bật khóc nức nở Hà ôm con về nhà ngoại trong đêm. Cô không ngờ với cái phép thử "lạ lùng" của con bạn dạy lại giúp cô biết được chồng mình ngoại tình 1 cách trắng trợn như thế, có thể cách nó chỉ chỉ là "xúi bậy" không đáng tin nhưng cũng nhờ nó mà cô nhận ra được sự dối gian của chồng. Ngay đêm đó Hoàng tới nhà vợ quỳ xin lỗi đủ kiểu nhưng Hà không tha thứ, cô kiên quyết không gặp chồng vì tức giận còn Hoàng thì bị cả nhà vợ tổng sỉ vả cho không ra gì. Theo chị em, Hà có nên tha thứ cho Hoàng hay không, có nên tin lời giải thích của Hoàng không? Hôn nhân có còn bền vững khi một bên đã cố tình lừa dối...