Đến khi nhận được tiền chuyển khoản, nhìn dòng tin nhắn hiện rõ tên người nhận, tôi đứng tim khi phát hiện ra sự thật kinh khủng về anh ta

Ngày trước khi chưa lấy chồng thì tôi rất thích các dịp lễ lạt linh tinh như 14/2, 8/3, 20/10, sinh nhật, Noel... bởi bạn trai lúc nào cũng tặng hoa với quà. Nhưng đến lúc kết hôn rồi tòi ra 2 thằng cu, cơm áo gạo tiền nó vật khiến tôi chẳng còn quan tâm đến việc lãng mạn nữa, chồng cứ đưa tiền là được chứ quà cáp tôi cũng không cần.

Chưa bao giờ cuộc đời tôi rơi vào tình cảnh oái oăm như vậy. Bao nhiêu năm làm nghề bán hàng online, lần đầu tiên tôi "hoảng loạn" đến mức cả ngày hôm nay không tập trung vào soạn đơn cho khách được. Tất cả vì món quà lạ trị giá tận 20 triệu đồng, nhận tiền khách chuyển rồi mà giờ tôi chẳng biết có nên ship gói quà đi hay không?!?

Vừa nghỉ Tết xong thì đến Valentine, có sẵn kinh nghiệm rồi nên tôi chuẩn bị hàng hóa ngập nhà từ 2 tuần trước. Khách chốt đơn liên tục khiến tôi chóng cả mặt, nhầm lẫn son phấn hoa hoét loạn cả lên. Tối qua nhân viên trực tin nhắn shop báo tôi rằng có khách đặt đơn khủng giá 20 triệu, gồm 1 bó hoa tiền với bộ trang sức bằng bạc. Khách nam yêu cầu khá tỉ mỉ, còn nhờ viết cả thiệp với lời lẽ khá sến. Tôi bật cười nghĩ quả này mà đăng lên mạng thì chắc hot lắm, khối người lại ghen tị cho mà xem!

Niềm đam mê của tôi chuyển sang việc gói quà tặng hội chị em vào những dịp như thế. Cứ đến gần mấy ngày lễ là tôi bận rộn bù đầu, hết bánh trái hoa quà lại nhận cả dịch vụ ship trang sức vàng bạc kim cương bất ngờ cho khách. Thi thoảng ông xã tâm sự rằng anh rất buồn khi thấy vợ thiệt thòi, lúc nào vợ cũng mang lại niềm vui cho chị em phụ nữ trong khi bản thân thì vớ phải ông chồng hơi khô khan. Tôi chỉ đáp lại rằng anh không ngoại tình phản bội, không lười biếng ăn chơi làm vợ khổ là tốt rồi, còn kiếm tiền là việc tôi thích nên chả có gì phải áy náy.

Đến khi nhận được tiền chuyển khoản, nhìn dòng tin nhắn "Phan Minh Vu chuyen khoan qua Valentine" tôi mới ngờ ngợ vì thấy tên quen quen. Quay vào inbox của shop để kiểm tra thì thôi rồi, đúng ngay ảnh đại diện Facebook của cậu em chồng! Nó dùng nick khác tên Chris Phan chứ không phải nick chính mà tôi biết, nhắn tin đặt hàng hào phóng vô cùng, chọn luôn set quà đắt đỏ nhất trong list 14/2 tôi đăng lên.

Nó năm nay 30 tuổi, đã có vợ con đầy đủ rồi mà tôi phát hiện ra địa chỉ người nhận không phải địa chỉ nhà nó, cũng chẳng phải tên và số điện thoại của cô em dâu. Thử tra số điện thoại trên Zalo thì bất ngờ chưa, một tài khoản có tên "Hoa Cúc Dại" hiện lên, tôi xem hết một lượt các bài đăng rồi giật mình vì đó chính là... bạn của mẹ chồng, và là cô giáo dạy cấp 3 của tôi!

Nhìn dòng status mới nhất cô khoe ly hôn chồng, được làm người phụ nữ xinh đẹp tự do mà tôi sởn da gà. Nào là "bông hoa đẹp nhất khi không thuộc về ai", "phụ nữ ngoài 40 mới là thanh xuân"... và bức ảnh nào trông cô cũng trẻ trung thật. Ngày trước tôi ngưỡng mộ cô vì có chồng giàu có thành đạt, cả trường có mình cô lái xe ô tô đi dạy. Cô kém mẹ chồng tôi 5 tuổi thôi mà da dẻ như phụ nữ 3x, mấy lần gặp tôi còn bảo ước sau này được như cô nữa chứ.

Tôi vội kể cho chồng nghe thì anh sốc quá im lặng một lúc, rồi sáng nay anh bảo để anh đóng giả làm shipper đi nghe ngóng chỗ cô giáo xem như nào. Chả có nhẽ em trai anh lại đi cặp với một bà cô U50 có con cái lớn đùng gần bằng tuổi nó?!? Càng nghĩ tôi càng thấy sai, hi vọng rằng mình nhầm lẫn nhưng linh cảm mách bảo điều ngược lại. Vì bình thường tôi buôn bán chỉ dùng page shop chứ không đăng lên Facebook chính nên có lẽ cậu em không biết, kết quả mua quà tặng bồ lại chọn đúng shop của chị dâu!

2h chiều chồng tôi nai nịt gọn gàng, bịt kín mặt đến địa chỉ người nhận. Đúng cô giáo ra nhận, chồng tôi còn giả vờ xuýt xoa khen chồng cô tâm lý, đặt dịch vụ tặng quà đắt đỏ cho vợ nọ kia. Thế là cô tuôn ra hết, chính thức xác nhận đang ngoại tình với chàng trai đáng tuổi cháu.

- Không, tớ ly hôn chồng lâu rồi bạn ạ. Này là người yêu mới tặng, phi công trẻ của tớ đấy, lãng mạn ghê cơ.

Giờ tôi rối hết cả trí, lén vào lại trang Zalo thấy cô giáo chụp ảnh đăng sợi dây chuyền với cặp bông tai lên mà lòng trống rỗng. Phải làm thế nào để bóc chuyện cặp bồ của cậu em chồng khi nó cố tình giấu vợ con, Facebook chính vẫn diễn cảnh hạnh phúc đưa vợ đi ăn lễ Tình nhân ở nhà hàng?!? Cô giáo chắc chắn biết nó đã yên bề gia thất, sao cô lại làm ra chuyện thất đức như thế nhỉ? Đã ai từng gặp cảnh éo le giống tôi chưa???