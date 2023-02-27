Đêm tân hôn, vừa đụng vào người vợ, chồng liền khựng lại hỏi một câu rồi bỏ đi biền biệt nửa năm

Tâm sự 27/02/2023 20:41

Tôi rụng rời khi nghe chồng mới cưới vạch tội. Biết rằng mình không thể nói dối được nữa, tôi quỳ xuống xin anh nghe mình giải thích. Nhưng anh rất quyết liệt, bỏ về nhà.

Tính tôi khi đã không yêu thì thôi, một khi yêu rồi, tôi rất mù quáng. Cách đây 4 năm, tôi ra trường và được nhận vào làm việc cho một công ty có tiếng. 

Hồi ấy, tôi có ấn tượng với anh giám đốc bộ phận. Mặc dù biết anh đã có gia đình nhưng tôi vẫn đtôi lòng cảm mến. Cùng lúc ấy, anh lại hay tâm sự rằng vợ thường xuyên đi công tác xa. Đàn ông mà, anh cảm thấy thiếu thốn tình cảm.

Thế là cả hai nói chuyện qua lại, tôi trở thành người thứ 3 trong cuộc hôn nhân của anh lúc nào không biết. 

Thời điểm quen nhau, anh luôn hứa là sẽ cố gắng để cho tôi một cuộc sống tốt. Chỉ là mỗi lần nhắc đến chuyện phải dứt khoát với vợ con, người yêu tôi luôn né tránh: “Em phải cho anh thời gian chứ. Bọn anh có với nhau 2 mặt con rồi, có phải nói bỏ cái là bỏ được ngay đâu. Còn anh thì lúc nào cũng muốn sống với em mà”.

Tôi thấy có lý nên cũng không dám tạo áp lực thêm. Chỉ bảo người yêu cố gắng thu xếp sớm cho ổn thỏa. Dù sao thì tuổi thanh xuân của tôi cũng chỉ có thì.

Người yêu tôi ậm ừ rồi không nhắc đến vấn đề này nữa. Mấy tháng sau, tôi biết tin mình có bầu. Cứ nghĩ khi có cái thai, người yêu tôi sẽ quyết định bỏ vợ để đến với mình. Ai ngờ anh nhất quyết bắt tôi phá bỏ, còn bảo đã suy nghĩ lại và không có tư tưởng bỏ vợ. 

Thế rồi sau đợt ấy, anh cũng cắt đứt liên lạc với tôi, còn cho tôi nghỉ ở công ty luôn. Lúc đầu, tôi dự định sẽ một mình sinh và nuôi con. Nhưng nói vậy thôi, 2 tháng ở thành phố mà không kiếm ra tiền khiến tôi kiệt quệ kinh tế.

Cực chẳng đã, tôi đành phải về nhà cầu cứu bố mẹ. Nghe tin, mẹ tôi lên cơn đau tim ngất luôn. Còn bố thì đuổi tôi ra khỏi nhà. 

Tôi tưởng bố mẹ sẽ không cưu mang mình nữa. Nhưng mấy hôm sau, mẹ tôi mới bình tĩnh và gọi lên bảo:

“Con dại cái mang, giờ bụng con như thế rồi, bố mẹ cũng chẳng đành lòng mà bắt bỏ. Thôi, bố mẹ nghĩ rồi. Con cứ ở đấy sinh con rồi mang về đây, mẹ sẽ nhận nó làm con nuôi. Con còn tương lai, sau này mà mang tiếng một đứa con rồi thì khổ lắm. Cố gắng mà làm lại từ đầu, chứ bố mẹ xấu hổ lắm rồi”.

Vậy là mấy tháng sau, tôi sinh con và mẹ đẻ lên thành phố chăm. 3 tháng sau, bà mang đứa bé về nhận làm con nuôi. Còn tôi thì cũng xem như đó là em trai của mình.

Đêm tân hôn, vừa đụng vào người vợ, chồng liền khựng lại hỏi một câu rồi bỏ đi biền biệt nửa năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình cảm thì sau một khoảng thời gian dài, tôi gần như không mở lòng với ai. Chỉ sợ người ta biết chuyện của mình sẽ không chấp nhận được. 

Cho đến khi gặp Mạnh, tôi mới thật sự rung động. Mạnh là người đàn ông tốt, lại chiều chuộng và luôn lo lắng cho tôi. Khi đến với nhau, tôi đã giấu Mạnh chuyện quá khứ của mình.

Mấy lần định nói ra, có điều sợ anh sốc nên tôi cứ lần lữa mãi. Yêu nhau được 6 tháng thì bọn tôi tổ chức đám cưới. Do bố Mạnh bị ốm nặng nên việc này mới được xúc tiến như vậy.

Còn bố mẹ tôi thì cũng mừng lắm, khi bọn tôi cưới nhau, ông bà còn cho hẳn một căn nhà để ra ở riêng cho thoải mái. 

Nói ra thì ít người tin nhưng từ lúc yêu cho đến ngày cưới, tôi và Mạnh chưa gần gũi nhau lần nào. Phần vì hai đứa yêu xa khá lâu, phần vì tôi sợ Mạnh biết mình không còn là con gái nên ngay khi chuẩn bị kết hôn, tôi đã bí mật đi đến một bệnh viện thẩm mỹ để làm thủ thuật.

Tưởng chừng mọi thứ đã êm xuôi. Nhưng hôm tổ chức đám cưới, tôi thấy chồng lầm lì ít nói. Anh không vui vẻ như những ngày trước. Thậm chí khi MC nói cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn, Mạnh còn thẳng thừng từ chối.

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là chồng mình ngại nên không dám hôn trước mặt nhiều người. 

Cho đến đêm tân hôn hôm ấy, khi vào phòng riêng và đụng vào người tôi, Mạnh khựng lại trước vết mổ trước bụng tôi. Anh hỏi vết mổ ấy có từ bao giờ, bí quá, tôi đành bảo ngày xưa từng bị bệnh nên phải phẫu thuật. Nghe xong, Mạnh cười khẩy:

“Em giỏi lắm, định giấu anh đến bao giờ? Thằng bồ cũ của em đã gọi cho anh và nói về đứa bé rồi. Nó nhận em trai em là con nó đấy, còn có cả tin nhắn mà em với nó nhắn lúc yêu đương kìa. Cái vết kia có phải là vết mổ đẻ không? Bảo sao mà cưới nhau, bố mẹ em cho cả căn nhà cũng không tiếc”.

Tôi rụng rời khi nghe Mạnh vạch tội. Biết rằng mình không thể nói dối được nữa, tôi quỳ xuống xin anh nghe mình giải thích. Nhưng Mạnh rất quyết liệt, anh bỏ về nhà.

Bây giờ chuyện đã xảy ra 6 tháng, Mạnh thì vẫn đòi chia tay dù tôi cố níu kéo. Điều quan trọng là bây giờ bọn tôi cũng chưa đăng ký kết hôn nên không có gì ràng buộc. Tôi có nên buông tay cuộc tình này không?

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