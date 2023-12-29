Đêm tân hôn, vừa nói dứt câu “đêm nay anh sẽ làm em cả đời cũng không quên được”, chồng đã chỉ vào vật trên bàn rồi ôm nghiến tôi vào lòng

Tâm sự 29/12/2023 16:19

Cô lo lắng vì chỉ vừa cưới được một ngày đã ly hôn. Cô không muốn cha mẹ mang tiếng vì mình, cô phải làm sao đây?

Thu là cô gái xinh đẹp, mơn mởn độ tuổi 23. Học xong đại học nhưng cô vẫn chưa có mối tình nào. Vì Thu khó yêu người bằng tuổi, cô cho rằng đàn ông lớn tuổi sẽ chững chạc và yêu thương vợ hơn.

Từ lần đầu gặp Long, Thu đã rung động. Sau đó cô nghe nói anh có một đời vợ, lý do ly hôn là không hợp khi chung sống. Long có vẻ ngoài lịch lãm, nam tính, hơi lạnh lùng và khô khan. Nhưng những lúc Thu gặp khó khăn anh đều nhiệt tình giúp đỡ, chu đáo quan tâm. Tình cảm của Thu dành cho Long dần lớn lên lúc nào không hay.

Đến một lần uống vài ly khi hội họp với bạn bè về, Thu liều mình ngã đầu vào vai Long, anh cũng để yên chẳng nói gì. Mấy ngày sau, Long mới ngỏ lời bày tỏ tình cảm. Thu là cô gái lần đầu được yêu, hạnh phúc vô cùng. Chỉ cần Long nói thì Thu luôn tin tưởng tuyệt đối.

Thu là kiểu phụ nữ truyền thống, nên dù có đang chìm đắm trong tình yêu thì cô vẫn giữ mình rất kỹ. Nghe cô nói muốn giữ đến đêm tân hôn thì Long giận ra mặt. Thu nghe anh nói vì từng có vợ nên việc kiềm nén khó khăn lắm.

Đêm tân hôn, vừa nói dứt câu “đêm nay anh sẽ làm em cả đời cũng không quên được”, chồng đã chỉ vào vật trên bàn rồi ôm nghiến tôi vào lòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ mới quen nhau chưa được nửa năm thì Long ngỏ ý cầu hôn, làm đám cưới vào cuối năm. Anh cũng nói năm nay mới hợp tuổi, còn không thì phải đợi 3 năm sau, và anh thì không muốn như thế. Dù thấy hơi vội vàng nhưng Thu đã bị Long thuyết phục. Đám cưới vui vẻ diễn ra, ai cũng vui mừng vì Thu vừa ra trường thì lấy được người chồng giám đốc giàu có.

Thu vẫn đang đắm mình trong hạnh phúc, nghĩ bản thân là người phụ nữ may mắn. Chỉ đến đêm tân hôn, cô mới bàng hoàng hiểu ra lý do vì sao chồng mình từng ly hôn.

Tối đó, khi đèn vừa tắt thì Thu nghe Long nói một câu “Đêm nay anh sẽ làm em cả đời cũng không quên được” rồi chỉ vào chiếc ảnh người yêu cũ trên bàn bên cạnh giường. Thu còn chưa hiểu ra chuyện gì thì Long đã ôm nghiến cô lại. 

Thu vừa hoảng loạn, vừa đau đớn nằm trên giường chịu trận như một con thú bị mắc bẫy. Không hề có sự dịu dàng nồng nàn mà cô mong đợi, Long như một người hoàn toàn khác khiến Thu đau đớn tột cùng. Hóa ra anh chỉ xem cô là người thay thế. 

Đêm tân hôn, vừa nói dứt câu “đêm nay anh sẽ làm em cả đời cũng không quên được”, chồng đã chỉ vào vật trên bàn rồi ôm nghiến tôi vào lòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau, Long lại trở về dáng vẻ bình thường, chu đáo dịu dàng với vợ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy chồng, Thu đã lạnh người hoảng sợ. 

Không ở lại nhà chồng thêm ngày nào nữa, Thu ôm đồ bỏ chạy. Đây không phải cuộc sống hôn nhân mà cô từng mơ mà là chốn địa ngục đáng sợ.

Khi nghe vợ nói muốn ly hôn, Long chết sững. Anh ta ào tới ôm Thu rồi khóc lóc cầu xin tha thứ. Nhưng Thu đã hoàn toàn mất niềm tin vào người chồng này từ đêm tân hôn kinh hoàng kia. 

Tỉnh dậy sau 1 đêm say vì cãi nhau với chồng, tôi choáng váng té xuống giường khi thấy một người phụ nữ chỉ mặc mỗi bộ đồ mỏng manh nằm bên cạnh

Tỉnh dậy sau 1 đêm say vì cãi nhau với chồng, tôi choáng váng té xuống giường khi thấy một người phụ nữ chỉ mặc mỗi bộ đồ mỏng manh nằm bên cạnh

Tôi vừa vươn tay tìm điện thoại thì sờ thấy một cơ thể mềm mịn bên cạnh. Khi nhìn qua, tôi choáng váng thấy một người phụ nữ nằm bên cạnh. Tôi giật mình té xuống giường.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình Tâm sự hôn nhân

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