Đêm tân hôn, vừa mới tắt đèn chuẩn bị âu yếm vợ, bất ngờ chồng kêu cứu rồi ngất lịm đưa đi cấp cứu

Tâm sự 21/11/2023 14:26

Đám cưới dự xong, Ngọc vội vàng đưa chồng lên phòng nghỉ ngơi. Hậu say bí tỷ chẳng biết gì. Anh ngủ một mạch từ chiều đến tối muộn mới chịu tỉnh dậy ăn cơm.

Vừa thấy bạn gái ra trường, Hậu đã cầu hôn với cô. Cả hai đã yêu nhau gần 4 năm trời và giờ là lúc Ngọc thực hiện lời hứa với Hậu. Ngọc đồng ý lấy Hậu, nhưng cô vẫn còn trăn trở về chuyện làm dâu khi mình mới có 22 tuổi đầu, cô bảo Hậu sau khi kết hôn dọn ra ở riêng. Cô không phải là người con gái của gia đình nên không dễ gì hòa hợp với nếp sống khuôn mẫu của mẹ chồng được. Đồng ý với bạn gái yêu cầu đó, Hậu nhanh chóng bảo bố mẹ mang trầu cau sang dặm hỏi Ngọc.

Gần 2 tháng sau thì họ tổ chức đám cưới. Nhà Hậu và Ngọc không khá gì nên tiệc cưới được tổ chức khá đơn giản. Nhìn Ngọc xinh đẹp trong bộ váy cưới mà Hậu hạnh phúc và hãnh diện bao nhiêu. Tình yêu 4 năm của anh cuối cùng đã trở thành vợ anh rồi. Ngọc thật đẹp và kiêu hãnh.

Cả buổi tiệc Ngọc vất vả theo Hậu đi chúc rượu bạn bè. Tửu lượng cô khá tốt nên uống nhiều cũng không vấn đề gì. Chả bù cho Hậu là đàn ông con trai vừa uống được mấy chén anh đỏ đơ đơ, mặt đỏ tía tai rồi.

Đám cưới dự xong, Ngọc vội vàng đưa chồng lên phòng nghỉ ngơi. Hậu say bí tỷ chẳng biết gì. Anh ngủ một mạch từ chiều đến tối muộn mới chịu tỉnh dậy ăn cơm. Sau khi đi thay đồ xong, Hậu nháy mắt vợ lên phòng chuẩn bị “tân hôn”. Dù 4 năm yêu nhau anh và Hậu đã “vượt rào” rồi, nhưng đêm nay là đêm tân hôn anh vẫn háo hức như lần đầu tiên với Ngọc vậy.

Đêm tân hôn, vừa mới tắt đèn chuẩn bị âu yếm vợ, bất ngờ chồng kêu cứu rồi ngất lịm đưa đi cấp cứu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hiểu ý chồng, Ngọc lên phòng thay đồ đi ngủ. Vừa bước ra từ nhà tắm cô đã vội tắt điện đi để mỗi đèn ngủ. Trong căn phòng nồng nàn mùi nến thơm, nhìn vợ mờ mờ ảo ảo qua ánh đèn ngủ yếu ớt Hậu thấy tự nhiên hôm nay Ngọc đẹp thế. Cô cứ như nàng tiên bước ra trong chuyện cổ tích không bằng ấy.

Mê mẩn trước vẻ đẹp mộng mị của vợ, Hậu nhuốt nước bọt ừng cái tiến lại bên vợ hôn cô say đắm. Đê mê trong nụ hôn ngọt ngào đó, trong đầu anh đã mường tượng về cảnh lát nữa vợ chồng anh hòa vào nhau sẽ vui sướng và thích thú thế nào. Bàn tay Hậu nhẹ nhàng vuốt ve vợ khiến Ngọc thích thú vô cùng. Ghì chặt vặt xuống giường, Hậu mới ra nhớ ra tắt nốt cái đèn ngủ đi để vợ chồng anh âu yếm cho thoải mái. Nhỡ đâu có ai ở ngoài hiếu kỳ rình mò xem vợ chồng anh tân hôn thì c.hết.

Vừa luồn tay eo vợ sờ sờ vào công tắc đèn ngủ. Anh vừa mới chạm nhẹ vào đèn thì Hậu đã hốt hoảng kêu cứu và ngất luôn tại chỗ. Ngọc hoảng hốt thấy chồng cứng đờ như vậy, cô vật chồng nằm ra giường vội vàng dậy bật điện xem làmsao . Chẳng lẽ chồng vừa sờ đến chỗ eo của cô thì ngất. Mấy bữa nay mẹ cô tẩm bổ nhiều quá nên vòng 2 có phát phì, lẽ nào chồng ngất vì điều này.

Lay, gọi mãi Hậu không tỉnh Ngọc sợ xanh mặt. Cô vội mặc quần áo mê tơi xuống gọi bố mẹ chồng thất thanh lên. Nghe thấy tiếng kêu cứu của con dâu mẹ chồng Ngọc vội chạy lên tay nhăm nhăm cầm cây chổi.

- Sao??? Có trộm à con, nó chạy hướng nào rồi để mẹ đuổi theo.

- Không có trộm nào mẹ ạ. Anh Hậu… anh ấy… ngất rồi mẹ ạ.

- Thằng Hậu nó ngất ư? Con bắt nó làm nhiều quá nên nó kiệt sức ngất đúng không? Chị thật là…vợ chồng với nhau còn bao nhiêu ngày nữa mà cứ đòi chồng sống c.hết một đêm nay à.

- Dạ…Chúng con chưa kịp làm gì thì anh ấy đã ngất rồi ạ.

- Trời ơi. Chị đi pha cốc nước đường lên đây cho tôi nhờ. Tân với chả hôn.

Mẹ chồng vội chạy vào trong phòng xem con trai thế nào. Hậu vẫn nằm im chưa tỉnh, một lát sau thì anh mở mắt nhìn mọi người. Ngọc thở phào nhẹ nhõm thấy chồng không sao. Vừa ngồi dậy anh đã nghe thấy tiếng mẹ chồng trách móc Ngọc. Hậu vội giải thích minh oan cho vợ.

- Mẹ…mẹ đừng trách cô ấy. Vợ con vô tội…con ngất là do sờ vào cái đèn ngủ, dây điện của nó bị hở nên con ngất luôn thôi. Vợ chồng con có làm gì đến mức ấy đâu.

- Giời ạ. Anh làm tôi cứ tưởng… Thôi không sao là may rồi. Để tôi bảo bố anh lên tháo cái đèn ngủ ra. Đêm tân hôn mà gặp sự cố như thế này đúng là…

Chồng đi làm ăn xa, tôi gói ghém quần áo đưa các con về thăm ông bà, vừa mới mở cổng bước vào đã giật mình vì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt

Chồng đi làm ăn xa, tôi gói ghém quần áo đưa các con về thăm ông bà, vừa mới mở cổng bước vào đã giật mình vì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt

Vì công việc và sự nghiệp của chồng, tôi chỉ còn cách gạt nước mắt tiễn anh lên đường chứ đâu thể làm được gì khác. Vậy là chỉ còn tôi và con gái nhỏ 4 tuổi ở nhà với nhau.

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