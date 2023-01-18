Đêm tân hôn, vợ tranh đọc dòng tin nhắn báo đến điện thoại, bất ngờ nhận ra người gửi, cô khóc cả đêm

Ngay khi dòng tin nhắn gửi đến, cô toan giựt lấy để rồi đọc dòng tin nhắn nghẹn ngào trong đêm, cô khóc thút thít cả đêm.

Tôi và Thúy quen nhau hơn 1 năm mới tiến đến hôn nhân. Thúy là người hiền lành, gia đình cơ bản. Tính nết hai đứa cũng rất hợp nên tôi luôn yêu thương và trân trọng.

Chúng tôi vừa cưới nhau 1 tuần, đáng nhẽ đây phải là thời gian hạnh phúc, ngọt ngào nhất thì vợ chồng tôi như đang chiến tranh vậy.

Vợ chẳng nói năng gì với tôi, đêm nào cũng rấm rứt khóc thầm, tôi xin lỗi thế nào cũng không được, mà càng giải thích, cô ấy càng nói tôi dối trá. Tất cả cũng chỉ vì chuyện không mong muốn xảy ra đêm tân hôn.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm cưới tôi và cô ấy vẫn rất vui vẻ, đến tối, lúc khách khứa về hết, hai đứa lên phòng. Vừa hay điện thoại tôi có tin nhắn, tôi còn chưa kịp đọc, ai ngờ vợ giành lấy. Cô ấy đọc xong mặt biến sắc, tự dưng òa khóc. Tôi lấy điện thoại, xem tin nhắn , hóa ra là của Linh, người yêu cũ của tôi. Linh hiện đang sống trong Nam, chúng tôi yêu nhau từ thưở sinh viên, từ hồi chia tay cũng thỉnh thoảng lắm mới liên lạc hỏi thăm chứ hoàn toàn không có chuyện dây dưa gì.

Vợ không tin, cô ấy nằng nặc cho rằng tôi và người cũ vẫn quá lại với nhau. Tôi càng giải thích vợ lại càng cho rằng tôi có vấn đề. Cả đêm ấy cô ấy không cho tôi lên giường, cứ ôm gối khóc cả đêm.

Cưới 1 tuần rồi mà thú thật tôi không dám động vào cô ấy. Tôi không biết nên làm thế nào nữa, quả thực tôi thấy vợ vô lý quá.

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