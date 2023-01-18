Đêm tân hôn, vợ tranh đọc dòng tin nhắn báo đến điện thoại, bất ngờ nhận ra người gửi, cô khóc cả đêm

Tâm sự 18/01/2023 03:30

Ngay khi dòng tin nhắn gửi đến, cô toan giựt lấy để rồi đọc dòng tin nhắn nghẹn ngào trong đêm, cô khóc thút thít cả đêm.

Tôi và Thúy quen nhau hơn 1 năm mới tiến đến hôn nhân. Thúy là người hiền lành, gia đình cơ bản. Tính nết hai đứa cũng rất hợp nên tôi luôn yêu thương và trân trọng.

Chúng tôi vừa cưới nhau 1 tuần, đáng nhẽ đây phải là thời gian hạnh phúc, ngọt ngào nhất thì vợ chồng tôi như đang chiến tranh vậy.

Vợ chẳng nói năng gì với tôi, đêm nào cũng rấm rứt khóc thầm, tôi xin lỗi thế nào cũng không được, mà càng giải thích, cô ấy càng nói tôi dối trá. Tất cả cũng chỉ vì chuyện không mong muốn xảy ra đêm tân hôn.

Đêm tân hôn, vợ tranh đọc dòng tin nhắn báo đến điện thoại, bất ngờ nhận ra người gửi, cô khóc cả đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm cưới tôi và cô ấy vẫn rất vui vẻ, đến tối, lúc khách khứa về hết, hai đứa lên phòng. Vừa hay điện thoại tôi có tin nhắn, tôi còn chưa kịp đọc, ai ngờ vợ giành lấy. Cô ấy đọc xong mặt biến sắc, tự dưng òa khóc. Tôi lấy điện thoại, xem tin nhắn , hóa ra là của Linh, người yêu cũ của tôi. Linh hiện đang sống trong Nam, chúng tôi yêu nhau từ thưở sinh viên, từ hồi chia tay cũng thỉnh thoảng lắm mới liên lạc hỏi thăm chứ hoàn toàn không có chuyện dây dưa gì.

Vợ không tin, cô ấy nằng nặc cho rằng tôi và người cũ vẫn quá lại với nhau. Tôi càng giải thích vợ lại càng cho rằng tôi có vấn đề. Cả đêm ấy cô ấy không cho tôi lên giường, cứ ôm gối khóc cả đêm.

Cưới 1 tuần rồi mà thú thật tôi không dám động vào cô ấy. Tôi không biết nên làm thế nào nữa, quả thực tôi thấy vợ vô lý quá.

Bắt quả tang bạn trai ngoại tình, em lao vào đánh ghen, xé toạc nửa áo cô tình nhân thì 'hóa đá' khi trông thấy

Bắt quả tang bạn trai ngoại tình, em lao vào đánh ghen, xé toạc nửa áo cô tình nhân thì 'hóa đá' khi trông thấy

Ngay lập tức em lao vào để đánh cho cô ta 'lên bờ xuống ruộng', nào ngờ sững sờ trước... dung nhan cô ấy, tại sao lại như thế.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 34 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 53 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả