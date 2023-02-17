Nào ngờ, mẹ khuyên tôi không tránh thai nữa, cứ thả tự do, khi nào có con rồi cưới. Mẹ kể ra một loạt cặp đôi đang chữa vô sinh như con của người bạn, vợ chồng hàng xóm và người em họ cưới nhau 5 năm chưa có con. Mẹ không muốn tôi cưới vợ về rồi lại phải tiêu tốn tiền bạc thời gian để tìm kiếm đứa con.

Có lần mẹ ngồi hỏi về chuyện thầm kín giữa tôi với bạn gái. Tôi thật thà trả lời hết những câu hỏi của mẹ. Vì cả 2 đều có kiến thức phòng tránh thai nên mỗi lần quan hệ đều dùng bao cao su hay thuốc cẩn thận.

Không thể thuyết phục được bạn gái mang bầu trước khi kết hôn, tôi lại làm cô ấy giận dỗi. Bạn gái còn nói nếu trong vòng 1 tháng nữa không cưới, cô ấy sẽ chia tay để tìm người đàn ông khác. Sợ mất bạn gái, tôi bỏ ngoài tai lời khuyên của mẹ, quyết định cưới cô ấy.

Tôi thấy lo lắng của mẹ có lý nên bàn bạc với bạn gái về chuyện có bầu trước khi cưới. Nhưng bạn gái tôi không chịu, sợ lỡ có bầu bị tôi bỏ rơi lại trở thành mẹ đơn thân, thế thì sẽ khổ cả đời.

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Hôm qua là đêm tân hôn của chúng tôi. Cứ nghĩ sẽ được hưởng niềm vui trọn vẹn, nào ngờ lúc đang thiu thiu ngủ, vợ nói với chồng một tin sét đánh. Cô ấy nói 6 năm trước từng yêu một người đàn ông. Sau khi biết có thai, người ta bỏ rơi mẹ con cô ấy.

Thương đứa nhỏ không có tội tình gì nên vợ tôi quyết để đẻ. Trong lúc vợ tôi sinh con, đứa bé đã bị mất, cô ấy bị băng huyết. Lần đó, mọi người tưởng vợ tôi không thể vượt qua cửa tử. Nhưng với sự tận tình của y bác sĩ đã giúp cô ấy dần phục hồi. Sau lần đó vợ tôi không muốn sinh con nữa. Thảo nào trong đêm tân hôn mà vợ vẫn muốn tôi dùng bao cao su, với lý do chưa sẵn sàng có con.

Tôi bảo tại sao vợ không giữ lại bí mật đó trong lòng, tiếp tục có bầu mang thai một lần nữa. Vợ nói là quá mệt mỏi khi giữ bí mật đó, cô ấy muốn chia sẻ cùng tôi cho bớt đau khổ. Nếu tôi là người chồng tốt sẽ bỏ qua tất cả quá khứ của vợ và chấp nhận mong muốn của cô ấy.

Nếu biết trước bí mật của vợ, chưa chắc tôi đã cưới cô ấy. Vợ tôi rất khôn khi biết chọn thời điểm để nói ra nỗi lòng. Tôi nghĩ suốt đêm, không thể nào chợp mắt được. Con người ta sống với hiện tại, không thể sống với quá khứ được.

Cuối cùng tôi chấp nhận bỏ qua chuyện cô ấy mang thai với người đàn ông khác. Trước mắt tôi chưa thể ép vợ mang thai ngay lúc này được. Tôi sẽ đưa vợ đến bác sĩ uy tín để tư vấn về tâm lý và sức khỏe sinh sản với người từng bị băng huyết. Tôi tin chắc sự khoan dung độ lượng của chồng sẽ khiến vợ đủ tự tin tiếp tục làm mẹ.