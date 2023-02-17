Chị chồng là người sống tình cảm, luôn quan tâm đến gia đình. Khoảng cách gần 200 cây số, tháng nào chị cũng phải về thăm nhà ít nhất một lần. Cũng bởi vì chưa lập gia đình nên chị mới có thời gian như vậy.

Chồng tôi có một người chị gái hơn anh 2 tuổi, năm nay chị 27. Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng dưới quê, còn chị ấy làm việc, thuê trọ sống trên thành phố.

Một thói quen đã duy trì lâu nay bỗng dưng bị thay đổi sẽ khiến người ta phải suy nghĩ. Dù chị chồng nói đợt này bận công việc song mẹ chồng kể trước nay dù bận mấy thì cũng chỉ hai tháng chị ấy không về. Hôm vừa rồi, mẹ chồng tôi than nhớ con gái quá, tôi bèn đưa ra đề nghị hai mẹ con lên thành phố thăm chị.

Thế nhưng đã 6 tháng nay chị ấy chưa về nhà lần nào. Một, hai tháng đầu chị bảo không về, cả nhà chẳng nghĩ ngợi gì. Cho đến nửa năm thì đến láng giềng cũng thắc mắc sao lâu chưa thấy chị.

Tôi gọi điện cho chị hỏi địa chỉ mới vì nghe chị bảo đã chuyển chỗ trọ. Chị chồng chối đây đẩy khuyên đừng ai lên, chị sắp hết bận rồi sẽ về thăm nhà. Thấy thái độ của chị là lạ, tôi đâm sinh nghi.

Hỏi mẹ chồng về bạn thân của chị ấy, tôi liền liên lạc với người kia. Sau một lát, chị ấy dường như hạ quyết tâm, nói cho tôi địa chỉ mới của chị chồng. Tôi cố tình bảo mẹ lên bất ngờ cho chị ấy ngạc nhiên chứ đừng báo trước.

Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi đến chỗ chị chồng lúc trưa vắng. Thấy cửa phòng trọ khép hờ, tôi và mẹ cứ thế đẩy vào. Vừa mở cửa, cảnh tượng bên trong khiến chúng tôi hóa đá. Chị chồng tôi trong bộ quần áo rộng của sản phụ sau sinh đang bế ru một đứa bé còn đỏ hỏn. Thấy chúng tôi, chị ấy bàng hoàng sợ hãi.

Mẹ chồng vừa khóc vừa nghe con gái kể chuyện. Thì ra chị ấy yêu một người đàn ông nhưng khi biết chị có thai thì anh ta đòi chia tay. Chị không đành lòng bỏ con, quyết định làm mẹ đơn thân. Chị cũng không muốn về nhà sợ bố mẹ lo lắng và sợ xấu mặt với mọi người. Sáu tháng nay vì bụng to nên chị không dám về. Lúc chúng tôi lên là chị mới sinh con được 3 ngày, vừa xuất viện xong!

- Mẹ không cần lo lắng, con sinh thường khỏe lắm. Bên Tây họ vừa sinh xong đã dậy làm đủ mọi việc, con chỉ trông con và làm vài việc lặt vặt thôi, buổi tối có cô bạn thân sang giúp đỡ thêm nữa.

Cô bạn thân mà chị chồng nói chính là người cho chúng tôi địa chỉ. Có lẽ chị ấy cũng lo lắng cho chị chồng mới quyết định lén cho gia đình chồng tôi biết. Mẹ chồng vừa thương vừa giận con gái nhưng chuyện đã rồi có trách cũng chẳng làm được gì. Bà quyết định lên chăm chị ở cữ đã, sau này này rồi tính tiếp.

Chị chồng không muốn, bảo rằng nếu bà đi lâu thì bố chồng cũng biết. Ông rất nghiêm khắc và cổ hủ, đó cũng là lý do chị ấy giấu nhẹm gia đình. Chị chồng khăng khăng nói không cần ai giúp đỡ, chị khỏe rồi. Tình huống này tôi và mẹ chồng không biết phải làm sao. Liệu sinh xong 3 ngày như chị chồng tôi đã làm được mọi việc chưa? Thời gian ở cữ theo căn cứ khoa học là bao nhiêu vậy các chị?

Thời gian ở cữ sau sinh là bao lâu?

Theo quan niệm của người xưa, mẹ sau sinh cần ở cữ đủ 100 ngày (3 tháng 10 ngày) với những quy định nghiêm ngặt như phải ở trong phòng kín, không tắm rửa, không nói chuyện với người lạ… vì nếu không kiêng cữ thì mẹ dễ bị ốm, đau nhức xương khớp, đau đầu.

Những quan niệm kiêng cữ sau sinh theo dân gian này không hoàn toàn là đúng và có những quan niệm phản khoa học, có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cả hai mẹ con. Theo các bác sĩ sản khoa, thời gian ở cữ khoa học sau sinh của mẹ bầu tốt nhất là nên trong vòng 30 ngày sau khi sinh (1 tháng).

Tuy chế độ kiêng cữ ngày nay đã nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn có một vài việc mẹ cần phải tuân thủ như không được vận động mạnh, làm việc nặng, hạn chế căng thẳng và tránh quan hệ tình dục trong thời gian ở cữ.