Đêm tân hôn, cô dâu chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng chờ đợi màn đáp trả ăn ý của chồng soái ca nhưng không ngờ anh có tiết lộ này khiến cô ly hôn ngay lập tức

“Bố mẹ, con muốn thưa chuyện với bố mẹ. Con quyết định ly hôn. Còn lí do, con xin phép được nhường cho anh ấy nói rõ ràng với bố mẹ”, ăn xong bữa sáng đầu tiên ở nhà chồng, cô ngồi ngay ngắn thông báo với bố mẹ chồng. Thể hiện rằng cô đã suy nghĩ rất kĩ, và hiện tại đang vô cùng bình tĩnh.

Cô thấy thế thì cười nhạt, không nói gì nữa mà đứng lên xách hành lí rồi chào tạm biệt gia đình chồng. Người chồng và nhà chồng này mới qua một đêm đã phải thêm chữ “cũ” đằng sau.

Ông bà hoảng hốt, ngỡ ngàng tột độ. Con dâu mới vừa “tậu”, mới qua 1 đêm tân hôn đã báo ly hôn. Đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông bà liền hướng ánh mắt hình lựu đạn về phía con trai. Nhưng anh ta chỉ cúi gằm mặt, lảng tránh ánh nhìn xoáy sâu của bố mẹ.

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Hồi tưởng lại đêm tân hôn hôm qua, lòng cô dâng đầy uất ức lẫn cay đắng. Cô đã chuẩn bị đâu ra đấy, váy ngủ gợi cảm và hương nước hoa quyến rũ. Nhưng đáp lại cô lại là sự lạnh nhạt từ chồng. Anh ta vẫn mặc nguyên bộ đồ tiếp khách, ngồi vắt chân trên ghế, tránh xa chiếc giường tân hôn. Rồi từ tốn nói với cô một sự thật mà có nằm mơ cô chả thể ngờ tới.

“Anh không thích dối trá nên sẽ thẳng thắn với em ngay từ đầu nhé. Thực ra trong lòng anh vẫn chưa quên được người cũ, cô ấy vì chia tay với anh mà bỏ đi lưu lạc nơi xứ người. Anh lại ở đây cưới vợ sinh con, thật có lỗi với cô ấy. Nhưng anh còn bố mẹ, nên không thể không kết hôn. Cho nên, anh không thể cho em tình yêu thương được. Nhưng trách nhiệm với gia đình, anh sẽ làm tròn, em cứ yên tâm. Kinh tế anh sẽ lo đầy đủ, bố mẹ cũng rất dễ sống, em ở đây đảm bảo thoải mái. Em muốn có con thì căn ngày rồi mình l.àm c.huyện đ.ó vào đúng ngày hôm ấy thôi, em mang thai mình sẽ dừng. Em hiểu không? Dù em không có tình yêu của anh, nhưng nói về cuộc sống thì em sẽ sướng hơn rất nhiều người vợ khác đấy”, anh ta đủng đỉnh nói như vậy.

Cô tất nhiên choáng nặng. Phải mất một lúc lâu mới “tiêu hóa” được mớ nội dung anh ta vừa ném cho mình. Ồ, không thích dối trá sao ngay từ đầu lúc tìm hiểu nhau không ngả bài luôn đi. Giờ đám cưới xong, giấy đăng kí kết hôn đã lĩnh, mới dám nói mà còn vỗ ngực tự nhận mình thẳng thắn đường hoàng?

Anh ta nói nghe khá thuyết phục đấy. Kinh tế có, nhà chồng dễ tính đúng là mơ ước của đa số phụ nữ. Nhưng có chồng cũng như làm mẹ đơn thân, cô đáng phải chịu đựng điều đó ư? Trong khi bản thân cô có thua kém ai, chỉ bởi anh ta trong thời gian tán tỉnh, yêu đương luôn tỏ ra tha thiết với cô, chứ cô đâu thèm chạy theo anh ta mà anh ta không ngượng miệng thốt ra như vậy. Đúng là anh ta “soái ca” thật, ngoại hình khá, công việc và gia đình đều ổn, nhưng mang tiếng có chồng mà chồng cả ngày xuân thương thu buồn nhớ nhung người cũ, còn chỉ chạm vào vợ lúc cần “nhân giống”, thì có các thêm vàng cô cũng chẳng cần!

Đồng ý với anh ta khác gì rẻ rúng bản thân mình. Đồng ý với anh ta khác gì tự đ.âm đầu vào một cuộc sống địa ngục. Thôi cô xin kiếu! Mời anh ta độc thân tự do tự tại, tha hồ muốn thả linh hồn theo người cũ hay làm gì vì cô nàng thì tùy!