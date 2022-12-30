Anh cứ nhẹ nhàng đi từ giây phút đầu, trọn vẹn màn dạo đầu khiến cô hạnh phúc, nhưng đến vài phút sau, cô bàng hoàng nhận ra.

Thúy là tiểu thư lá ngọc cành vàng, từ nhỏ đã được bố mẹ chiều chuộng. Gia đình luôn tạo mọi điều kiện để Thúy có thể phát triển toàn diện. Hơn nữa, Thúy lại sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, tính tình hiền dịu nên được rất nhiều chàng trai để mắt đến. Khi đi học đại học, Thúy trót yêu một bạn học cùng lớp. Trái với cô thì gia cảnh nhà anh rất nghèo khó. Nhưng chỉ có ở bên người con trai đó, Thúy mới cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Mọi "sóng gió" ập đến khi chuyện tình cảm của Thúy bị bố mẹ phát hiện. Dù chiều con gái nhưng lần này bố mẹ Thúy không thể đồng ý cho cô yêu chàng trai này được. Bố mẹ không muốn cuộc đời của con gái mình phải gắn với một người đàn ông nghèo khó, không tương lai.

Ảnh minh họa: Internet Sau khi bị bố mẹ ép chia tay người yêu, Thúy nằm bẹp trong phòng gần một tuần. Dù bố mẹ khuyên nhủ nhưng cô vẫn phớt lờ và không muốn tiếp xúc với ai. Bước qua tình yêu đầu, Thúy "lột xác" trở thành một người hoàn toàn khác. Từ một tiểu thư ngoan hiền, cô lao vào ăn chơi. Phần lớn thời gian Thúy tụ tập với bạn bè ở bar. Những cuộc vui quên ngày tháng đã trở nên quá quen thuộc với Thúy. Có lẽ chỉ ở những nơi sôi động ấy, cô mới quên được tình yêu dành cho người con trai đó. Trong một lần như thế, vì uống rượu quá say nên cô đã bị một người bạn cướp đi "cái ngàn vàng". Thúy chìm dần vào những cuộc vui quên ngày tháng. Cô sẵn sàng "chiều" bất cứ ai nếu cảm thấy hứng thú. Thúy vẫn sẽ trượt dài như thế nếu không bị bố mẹ quản lý. Thậm chí để đảm bảo con gái không thể "quậy" được nữa, bố mẹ Thúy còn thuê vệ sĩ để trông chừng. Từ đó, cô sống như một con búp bê không cảm xúc.

Khi Thúy tốt nghiệp đại học thì gia đình sắp xếp cho cô lấy chồng. Đó là một công tử con nhà giàu, vừa du học về. Bố mẹ cô ưng chàng rể này vì hai gia đình rất "môn đăng hộ đối". Sau vài lần gặp gỡ, Thúy cũng có chút cảm tình với chàng trai này. Ít ra, anh ta cũng không bóng bẩy, kiểu cách như những chàng công tử cô từng gặp. Chỉ một tháng sau lần gặp gỡ đầu tiên, đám cưới của Thúy được tổ chức. Cô cũng không hiểu lý do tại sao, bố mẹ lại ép cô kết hôn sớm thế. Mãi sau này, Thúy mới biết công ty của gia đình đang gặp khó khăn. Việc Thúy lấy chàng trai này cũng là cứu cánh để công ty thoát khỏi phá sản. Ảnh minh họa: Internet Đêm tân hôn, Thúy cởi bỏ bộ váy cưới mặc trên người rồi đi tắm. Thúy cũng hơi lo lắng việc mình không còn trong trắng. Chỉ sợ, đêm tân hôn cô bị chồng đuổi thẳng về nhà bố mẹ đẻ thì rất xấu hổ. Sau đó, cô lên giường giả vờ ngủ để xem phản ứng của chồng. Anh nhẹ nhàng hôn vào những chỗ nhạy cảm của cô. Vốn là người có nhu cầu cao nên Thúy không thể chịu được những kích thích đó. Cô nói với chồng là mình không còn trinh nữa nhưng dường như anh cũng không bận tâm lắm. Chồng Thúy nói: "Anh cũng có phải trai còn zin đâu nên em đừng lo. Cứ sống với nhau vui vẻ là được". Khi nghe chồng nói vậy, Thúy thả lỏng cơ thể và đón nhận những vuốt ve của chồng mới cưới. Nhưng khi chồng "xâm nhập" không được bao lâu thì anh đã chịu đầu hàng. Anh ôm cô xin lỗi và nói lý do là mệt nên không thể kéo dài được. Mấy lần sau, Thúy cảm thấy khó chịu vì chồng không thể một lần làm cô thỏa mãn. Thấy thái độ của Thúy, anh thừa nhận mình có hơi "yếu" trong "chuyện ấy". Thấy chồng nói vậy, Thúy chỉ biết ôm gối khóc vì ấm ức. Chẳng lẽ cô lại ngoại tình với người khác vì chồng yếu sinh lý. Rồi cuộc đời của cô sẽ đi về đâu khi lấy phải một người chồng tuy giàu có nhưng luôn "chào thua" những lúc gần gũi vợ như thế này?

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