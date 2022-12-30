Định bán nhà cho hàng xóm trả nợ, nào ngờ anh lại cho tôi vay tiền không lấy lãi và điều anh tiết lộ phía sau

Tâm sự 30/12/2022 22:39

Được cho vay số tiền lớn, tôi mừng khôn nguôi, thấy mình được anh chị đối đãi tốt nhưng tôi bất ngờ vì lí do sau đó.

Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, chồng giỏi con ngoan nhưng niềm vui đó chỉ diễn ra được vài năm. Đầu năm vừa rồi, chồng tôi bất ngờ bị ngất ở cơ quan và khi đưa đi cấp cứu thì phát hiện anh bị bệnh nan y.

Với suy nghĩ còn nước còn tát, tôi quyết tâm chữa trị cho chồng bằng mọi giá. Khi dùng hết tiền tiết kiệm, tôi đã đi vay tiền anh em bạn bè để cứu chồng. Nhưng anh ấy không chống chịu được và ra đi sau 3 tháng điều trị.

Sau khi chồng mất, tôi làm nhiều việc kiếm tiền trả nợ. Thế nhưng sức phụ nữ có hạn, lại vướng bận con nhỏ, số tiền hàng tháng tôi làm được chỉ dư một chút. Với số tiền kiếm được đó, có lẽ cả đời tôi cũng không trả hết tiền cho người ta.

Một tháng nay, ngày nào cũng có người gọi điện đòi tiền. Để giữ thể diện và chữ tín, tôi chỉ biết vay chỗ này trả chỗ kia, thậm chí tôi còn phải đi vay tính lãi để trả người ta.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định bán nhà trả nợ, phần tiền còn dư sẽ về quê ngoại xây một ngôi nhà nhỏ trên đất bố mẹ cho. Tuần vừa rồi, tôi qua nhà anh hàng xóm tên Sơn để thăm dò anh ấy có muốn mua nhà không vì 2 căn nhà sát nhau, nếu mua lại thì anh Sơn có thể đập tường thông hai căn với nhau rất thuận tiện.

Định bán nhà cho hàng xóm trả nợ, nào ngờ anh lại cho tôi vay tiền không lấy lãi và điều anh tiết lộ phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi biết số tiền tôi cần để trả nợ, anh nói không có tiền mua nhà nhưng có thể giúp tôi trả nợ. Giữa chúng tôi chỉ là hàng xóm của nhau, rất ít khi nói chuyện, tại sao anh lại tốt với tôi thế.

Sơn nói ngày chồng tôi còn sống rất hay giúp đỡ mọi người trong khu phố. Có lần xe ô tô của vợ anh Sơn bị hỏng, chồng tôi đã hì hục sửa nhiều ngày liền mà không lấy tiền công. Lại một lần khác, con trai anh Sơn đi lạc và được chồng tôi trông thấy đưa về giúp. Sau lần đó, anh ấy thấy mắc nợ chồng tôi, chưa biết khi nào mới trả được ơn đó. Vì vậy, Sơn nói sẽ cho tôi vay tiền trả nợ, khi nào có thì trả và anh không tính lãi.

Tuy cả hai anh chị đều đồng ý cho tôi vay số tiền đó nhưng tôi rất do dự. Không biết nên vay tạm số tiền đó để trả nợ hay vẫn nên gọi người bán nhà đây cho đỡ phải căng thẳng đầu óc vì chuyện nợ nần.

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