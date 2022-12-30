Tôi từng không muốn kết hôn vì quá nhiều rào cản. Nhưng từ khi gặp được anh, cuộc đời tôi đã thay đổi.

Tôi đã từng thất bại không ít lần trong tình yêu. Cách đây 6 năm, tôi có yêu một người đàn ông. Lúc ấy anh ta hứa hẹn nhiều lắm, rằng gia đình anh ta rất gia giáo. Rồi mai này, anh ta sẽ cưới tôi về làm vợ. Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là những lời hứa hão huyền. Tôi vừa thông báo mình có thai thì anh ta mượn cớ gia đình không đồng ý để chia tay. Thời điểm đó tôi đã rất tuyệt vọng và có lúc nghĩ đến chuyện sẽ bỏ con trong bụng. May mắn bố mẹ tôi đều là những người có tư tưởng tiến bộ. Ông bà đã thuyết phục tôi giữ lại con và ông bà sẽ hỗ trợ phần nào.

Là một người mẹ đơn thân, tôi từng nhủ sẽ ở vậy nuôi con suốt đời vì sợ lại gặp phải một người không ra gì. Con gái tôi năm nay cũng được 5 tuổi rồi. Dù chưa nhận thức rõ ràng nhưng con cũng bắt đầu lo sợ mẹ sẽ đi lấy chồng, bỏ mình với ông bà. Ảnh minh họa: Internet Vì con, tôi đã từ chối không ít người. Mãi đến khi gặp được chồng hiện tại, tôi mới mở lòng với anh. Chồng tôi tên Hoàng. Trước khi cưới tôi, anh vẫn là trai tân. Tôi biết giữa chúng tôi có một sự cách biệt lớn nên vẫn luôn e dè không dám nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng Hoàng đã cho tôi có cảm giác an toàn.

Lúc đầu con gái tôi ghét Hoàng lắm. Trẻ con mà, con bé nghĩ tôi lấy chồng thì sẽ bỏ bê mình nên mới như vậy. Có điều Hoàng cũng rất tâm lý và kiên trì. Dù bị con tôi dỗi, anh vẫn thường xuyên đến nhà tôi chơi để tạo sự gắn kết. Quả thực sau một thời gian, Hoàng đã có được cảm tình từ con gái tôi. Con tôi rất quý anh, đó là những gì Hoàng xứng đáng được nhận. Chúng tôi đã vượt qua nhiều rào cản để đến được với nhau. Ngày tôi và Hoàng kết hôn, con gái tôi cũng được nhà chồng đón nhận. Đêm ấy, tôi đã dặn con xuống ngủ với bà nội. Thấy con lủi thủi ôm gối ra khỏi phòng, tôi phải nén nước mắt vì đó là lần đầu không ngủ cùng con. Ảnh minh họa: Internet Sau khi tắm xong, tôi tắt đèn rồi lên giường ngủ. Nào ngờ vừa lật chăn ra, tôi thót tim khi thấy người bên cạnh chồng. Nhưng anh lại bịt miệng vợ rồi nói nhỏ: "Con vừa ngủ xong, em đừng nói to kẻo con dậy". Thấy chồng yêu thương con mình, tôi cảm động nên nước mắt cứ thế tuôn rơi. Có lẽ vì chồng thương con như vậy nên tôi nảy sinh lòng ích kỷ mọi người ạ. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa muốn có con vì nghĩ chồng và con tôi cần vun đắp tình cảm. Nếu tôi sinh con, tôi sợ con tôi sẽ bị ra rìa. Còn chồng tôi dạo này cứ liên tục thúc giục vợ sớm sinh em bé. Giờ tôi không biết lấy lí do gì để trì hoãn việc này. Mọi người giúp tôi với.

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